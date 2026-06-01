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Justicia de Bolivia anula la detención contra líderes de la COB, pero el sindicato rechaza el diálogo y continúa la protesta

Tras anularse las órdenes de captura contra los líderes de la COB y la Federación Túpac Katari, los movimientos sociales de Bolivia mantienen bloqueos de rutas y rechazan el diálogo con el gobierno.

El Tribunal de Sentencia de La Paz revocó las órdenes de detención de Mario Argollo y Vicente Salazar. Foto: AFP.
El Tribunal de Sentencia de La Paz revocó las órdenes de detención de Mario Argollo y Vicente Salazar. Foto: AFP.
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La justicia boliviana revocó las órdenes de captura que pesaban sobre los líderes sindicales Mario Argollo, secretario general de la Central Obrera Boliviana (COB), y Vicente Salazar, dirigente de la federación campesina Túpac Katari, informaron fuentes del Ministerio Público. “Se decidió dejar sin efecto legal y suspender los efectos”, afirmó la institución judicial durante la audiencia virtual.

La medida judicial, tomada por unanimidad por el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de La Paz, dejó sin efecto los mandatos de aprehensión emitidos por la Fiscalía, quienes los acusaban de instigar protestas que derivaron en disturbios en la capital.

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COB rechaza el diálogo con el gobierno

La decisión respondía a una de las condiciones impuestas por los manifestantes para abrir un canal de diálogo con el gobierno de Rodrigo Paz, quien enfrenta la peor crisis económica de las últimas cuatro décadas en el país y exige la renuncia inmediata del mandatario de centroderecha, con solo seis meses en el poder.

Sin embargo, la revocatoria, las protestas no ceden. Obreros y campesinos mantienen bloqueos de carreteras que cercan La Paz, generando escasez de alimentos, combustibles y medicinas. La COB reiteró que las condiciones mínimas para iniciar una negociación aún no existen.

“Se ha decidido mantener las medidas de presión. Hasta ahora no hay posibilidad. Se ha descartado el diálogo”, declaró José Luis Álvarez, responsable de Magisterio Urbano de La Paz, tras la asamblea general de la COB, que ratificó la postura de forma indefinida.

Frentes de lucha en Bolivia

Por su parte, Severo Marca, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), subrayó que las acciones campesinas no pueden ser desarticuladas sin el aval de las asambleas locales. “Nosotros sólo representamos a nuestros hermanos de base”, dijo.

La Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari coordina la intensificación de los bloqueos en rutas provinciales, controlando el acceso a los valles y al altiplano, principal factor de asfixia logística para la ciudad.

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