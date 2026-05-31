Campesinas exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz en medio de bloqueos de carreteras que afectan el abastecimiento de alimentos y combustibles. Foto: AFP.

Campesinas exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz en medio de bloqueos de carreteras que afectan el abastecimiento de alimentos y combustibles. Foto: AFP.

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La convocatoria al diálogo nacional en Bolivia, prevista para este domingo en La Paz, fue suspendida sin nueva fecha, mientras continúan las protestas de sindicatos y organizaciones campesinas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El vicepresidente Edmand Lara, encargado de coordinar la mediación con parlamentarios, la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y activistas de derechos humanos, explicó que la suspensión también obedece a que la Central Obrera Boliviana (COB) no pudo realizar su ampliado el sábado en El Alto para definir su asistencia.

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Crisis social en Bolivia y bloqueos continúan

Bolivia completa cerca de un mes de protestas y bloqueos de carreteras, con más de 90 puntos de corte activos en al menos seis departamentos, incluidos La Paz, Potosí, Cochabamba y Oruro. La falta de acceso a rutas principales provocó desabastecimiento de alimentos y combustibles, lo que disparó los precios en varias ciudades, especialmente en La Paz y El Alto.

Sectores movilizados, entre ellos la COB, la Confederación de Mujeres Campesinas 'Bartolina Sisa' y la Federación Tupac Katari, demandan la renuncia de Paz y critican supuestos incumplimientos del Gobierno y planes de privatización de empresas y servicios, negados por las autoridades.

Condiciones para el diálogo

El máximo dirigente de la COB, Mario Argollo, y Vicente Salazar, líder de la Federación Tupac Katari, habían condicionado su participación a la suspensión de órdenes de aprehensión en su contra, acusados de presuntos delitos de terrorismo e instigación pública a delinquir. La justicia accedió a esta solicitud el viernes, lo que permitió que los dirigentes pudieran asistir a la mesa de diálogo. Sin embargo, sectores radicales mantienen su rechazo a cualquier negociación.

La Vicepresidencia, la Iglesia y la Defensoría del Pueblo reiteraron que el diálogo sigue siendo “el camino para la pacificación del país y la atención de las demandas de la población”, y ratificaron su disposición a organizar nuevas mesas de concertación cuando existan condiciones seguras y representativas.