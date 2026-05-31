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Vicepresidente de Rodrigo Paz posterga el diálogo con los sindicatos que exigen la renuncia del mandatario en Bolivia

Las protestas se intensifican, con más de 90 bloqueos en seis departamentos, lo que provoca desabastecimiento de alimentos y combustibles en ciudades como La Paz y El Alto.

Campesinas exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz en medio de bloqueos de carreteras que afectan el abastecimiento de alimentos y combustibles. Foto: AFP.
Campesinas exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz en medio de bloqueos de carreteras que afectan el abastecimiento de alimentos y combustibles. Foto: AFP.
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La convocatoria al diálogo nacional en Bolivia, prevista para este domingo en La Paz, fue suspendida sin nueva fecha, mientras continúan las protestas de sindicatos y organizaciones campesinas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El vicepresidente Edmand Lara, encargado de coordinar la mediación con parlamentarios, la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y activistas de derechos humanos, explicó que la suspensión también obedece a que la Central Obrera Boliviana (COB) no pudo realizar su ampliado el sábado en El Alto para definir su asistencia.

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Crisis social en Bolivia y bloqueos continúan

Bolivia completa cerca de un mes de protestas y bloqueos de carreteras, con más de 90 puntos de corte activos en al menos seis departamentos, incluidos La Paz, Potosí, Cochabamba y Oruro. La falta de acceso a rutas principales provocó desabastecimiento de alimentos y combustibles, lo que disparó los precios en varias ciudades, especialmente en La Paz y El Alto.

Sectores movilizados, entre ellos la COB, la Confederación de Mujeres Campesinas 'Bartolina Sisa' y la Federación Tupac Katari, demandan la renuncia de Paz y critican supuestos incumplimientos del Gobierno y planes de privatización de empresas y servicios, negados por las autoridades.

Condiciones para el diálogo

El máximo dirigente de la COB, Mario Argollo, y Vicente Salazar, líder de la Federación Tupac Katari, habían condicionado su participación a la suspensión de órdenes de aprehensión en su contra, acusados de presuntos delitos de terrorismo e instigación pública a delinquir. La justicia accedió a esta solicitud el viernes, lo que permitió que los dirigentes pudieran asistir a la mesa de diálogo. Sin embargo, sectores radicales mantienen su rechazo a cualquier negociación.

La Vicepresidencia, la Iglesia y la Defensoría del Pueblo reiteraron que el diálogo sigue siendo “el camino para la pacificación del país y la atención de las demandas de la población”, y ratificaron su disposición a organizar nuevas mesas de concertación cuando existan condiciones seguras y representativas.

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