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Denuncian muerte de Brooklyn Rivera, líder indígena y preso político tras casi tres años de detención en Nicaragua

Expertos de Naciones Unidas pidieron investigar la muerte de Brooklyn Rivera y señalaron que podría tratarse de una desaparición forzada prolongada sin acceso a atención médica ni contacto familiar.

La muerte de Brooklyn Rivera, líder miskito y preso político en Nicaragua, genera denuncias internacionales por presunta desaparición forzada
La muerte de Brooklyn Rivera, líder miskito y preso político en Nicaragua, genera denuncias internacionales por presunta desaparición forzada | Foto: Divergentes
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La muerte de Brooklyn Rivera, líder miskito y preso político en Nicaragua, ha desatado una ola de denuncias internacionales por posible desaparición forzada en custodia estatal. El dirigente indígena falleció tras casi tres años detenido, según informó el Ministerio de Salud nicaragüense, que atribuyó el deceso a un “deterioro físico y neurológico” asociado a complicaciones de salud.

Rivera, de 73 años, fue arrestado en septiembre del 2023 en Bilwi, en la Costa Caribe, y permaneció sin acceso público a un proceso judicial transparente. Su caso fue señalado por organizaciones como Amnistía Internacional como el de un ‘preso de conciencia’ bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

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ONU exige investigación independiente

El Grupo de Expertos de la ONU, integrado por Reed Brody, Ariela Peralta y otros juristas, pidió una investigación inmediata, independiente y transparente sobre el deceso del preso político. El organismo alertó que formaba parte de un grupo de personas desaparecidas forzadamente y que su caso podría constituir un crimen internacional.

Reed Brody sostuvo que el activista “no falleció por enfermedad, sino como resultado de una desaparición forzada prolongada sin contacto con su familia ni atención médica independiente”. Además, los expertos advirtieron que la falta de autopsia transparente y la retención de sus restos por autoridades refuerzan la presunción de responsabilidad estatal.

La OEA, a través de su secretario general Albert Ramdin, también expresó preocupación por el fallecimiento del líder indígena bajo custodia y exigió una indagación urgente.

Hija de Rivera denuncia versión oficial de muerte por covid

Desde el exilio, la hija del dirigente, Tininiska Rivera, cuestionó la versión oficial que atribuye el deceso a complicaciones derivadas del covid-19. En un comunicado, afirmó que su padre no estuvo acompañado por familiares en sus últimos momentos y rechazó la narrativa del gobierno.

Según el Ministerio de Salud, habría sufrido un “deterioro físico y neurológico” tras una bacteria vinculada al virus del covid. Sin embargo, la familia sostiene que el líder miskito fue aislado durante su detención y sin acceso adecuado a atención médica.

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EE. UU. exigió liberación días antes de su fallecimiento

Estados Unidos había solicitado días antes la liberación “incondicional” de Brooklyn Rivera y calificó su detención como “abominable”. Washington denunció represión, violencia e inhumanidad dirigida por el gobierno nicaragüense.

Rivera fue jefe del partido indígena Yatama y militó en la oposición sandinista en los años 80, con vínculos históricos con la guerra de los “contras”. Su trayectoria estuvo marcada por la defensa de los derechos indígenas en la región del Caribe nicaragüense.

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