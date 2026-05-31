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Ciencia

China presenta una refrigeradora inteligente 5G que congela ultrarrápido a -70 °C, con chefs online en vivo y 780 L de capacidad

El frigorífico chino reconoce rostros, voces y fotos para identificar a la familia, lo que ofrece perfiles con experiencias a medida.

China hace su debut en electrodomésticos conectados con una refrigeradora inteligente 5G de Haier Smart Home, presentada en la AWE 2021 en Shanghái, centrada en la conservación de alimentos.
China hace su debut en electrodomésticos conectados con una refrigeradora inteligente 5G de Haier Smart Home, presentada en la AWE 2021 en Shanghái, centrada en la conservación de alimentos. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN
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China debutó en el sector de los electrodomésticos conectados de alta tecnología con una refrigeradora inteligente 5G que combina conectividad avanzada y refrigeración extrema. El fabricante local Haier Smart Home presentó el aparato durante la Exposición Mundial de Electrodomésticos y Electrónica (AWE) 2021 en Shanghái, donde destacó como una innovación pionera para la conservación de alimentos.

Este modelo representa la primera refrigeradora diseñada según la nueva estandarización global de preservación alimentaria, en línea con normas internacionales de eficiencia y seguridad. Según el comunicado oficial de la empresa, su lanzamiento marca un hito en la integración de redes de quinta generación con soluciones para el hogar inteligente.

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¿Qué ofrece la nueva refrigeradora inteligente con tecnología 5G?

Este electrodoméstico de última generación destaca por su sistema de refrigeración avanzado, el cual mantiene una estabilidad térmica precisa con fluctuaciones inferiores a 0,2 °C. Su principal innovación radica en la capacidad de enfriar compartimentos específicos hasta -70 °C, una característica ideal para conservar carnes y pescados delicados sin alterar su calidad original.

Con un volumen total de 780 litros, el diseño brinda un notable espacio de almacenamiento distribuido en zonas independientes. Dicha amplitud permite a los usuarios personalizar cada área según sus necesidades de conservación, lo que posiciona a este modelo entre los de mayor envergadura del mercado de línea blanca tecnológica.

La interfaz digital integra funciones automatizadas para la gestión de alimentos, ya que localiza los productos en el interior y evalúa su frescura mediante sensores avanzados. Gracias a estos componentes, el dispositivo facilita el control del inventario y sugiere recetas personalizadas. Además, la marca asegura que el aparato ofrece funciones disruptivas, como la interacción con chefs online en vivo para guiar a los usuarios en tiempo real.

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¿Qué funciones y beneficios ofrece la refrigeradora inteligente china de Haier?

Este electrodoméstico trasciende la refrigeración convencional al integrarse a la Internet de los Alimentos. Gracias a la conectividad 5G, el ecosistema IoT (Internet of Things) permite proyectar transmisiones en vivo con chefs profesionales en su pantalla, una característica concebida para inspirar y enseñar a cocinar con los ingredientes disponibles.

La marca asiática personaliza la experiencia del usuario mediante sistemas de reconocimiento facial, de voz e imagen. De esta manera, los distintos integrantes del hogar acceden a perfiles particulares que guardan sus ajustes y emiten recomendaciones personalizadas de acuerdo con sus hábitos de consumo registrados.

El propósito central de Haier apunta a consolidar una plataforma digital doméstica que optimice la gestión alimentaria. El equipo no solo coordina el suministro automatizado de insumos y las compras en línea, sino que también se enlaza con otros dispositivos inteligentes para perfeccionar las tareas culinarias.

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