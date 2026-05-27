Metro de Nueva York presenta cambios en junio 2026: líneas afectadas, rutas alternativas y fechas de cierre
La Metropolitan Transportation Authority (MTA) anunció cambios en el servicio del New York City Subway que afectarán una línea importante en junio del 2026.
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La Metropolitan Transportation Authority confirmó nuevas modificaciones en el servicio del New York City Subway que afectarán a miles de pasajeros durante gran parte de junio del 2026. Los cambios se concentran principalmente en la línea G, una de las conexiones más utilizadas entre Brooklyn y Queens, y contemplan cierres nocturnos, interrupciones de varios fines de semana y buses gratuitos de reemplazo en distintos tramos.
La medida comenzó el 26 de mayo y forma parte de un proyecto de modernización de señales, mantenimiento de vías y mejoras de accesibilidad impulsado por la MTA. Debido a la magnitud de las obras, la agencia recomienda revisar el estado del servicio antes de cada viaje, especialmente para quienes usan esta ruta a diario para ir al trabajo, asistir a clases o trasladarse entre ambos distritos.
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Línea G del Metro de Nueva York: fechas de cierre y estaciones afectadas en junio
La Metropolitan Transportation Authority confirmó el siguiente calendario de interrupciones para la línea G en junio del 2026:
Fechas de cierre confirmadas
- 29 de mayo al 1 de junio: cierre parcial durante todo el fin de semana.
- 6 y 7 de junio: suspensión de servicio en tramos específicos.
- 9 al 12 de junio: cambios nocturnos programados.
- 12 al 15 de junio: nueva interrupción de fin de semana.
- 15 al 17 de junio: cierres nocturnos adicionales.
- 19 al 22 de junio: último cierre programado confirmado por la MTA.
Estaciones y tramos afectados
- Court Sq
- Bedford-Nostrand Avs
- Hoyt-Schermerhorn Sts
- Bergen St
- 7 Av
- Church Av
- 21 St–Queensbridge (como punto de conexión alternativo)
- Jay St–MetroTech (estación clave para transbordos durante las obras)
El tramo con mayores afectaciones será entre Court Sq y Bedford-Nostrand Avs durante cierres nocturnos, así como entre Bedford-Nostrand Avs y Church Av durante varios fines de semana.
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Qué alternativas tendrán los pasajeros y cómo evitar retrasos
Para reducir el impacto de los cierres en la línea G del New York City Subway, la MTA habilitó varias opciones de transporte y rutas alternativas:
Alternativas de transporte disponibles
- Buses gratuitos entre Bedford-Nostrand Avs y Court Sq
- Harán paradas similares a la línea G durante los cierres nocturnos.
- Servicio especial B93
- Cubrirá el trayecto entre Bedford-Nostrand Avs y Hoyt-Schermerhorn Sts durante cierres de fin de semana.
- Línea F
- Principal alternativa para quienes viajen entre Bergen St y Church Av.
- Conexión con la línea E
- Disponible desde 21 St–Queensbridge, especialmente durante cierres nocturnos.
- Uso de otras líneas según destino
- Líneas E, M, L, J/Z y 7, según el punto de origen y la conexión.
Recomendaciones para evitar retrasos
- Revisar el estado del servicio antes de salir en la app oficial de la MTA.
- Consultar mapas en tiempo real, como Google Maps o Apple Maps.
- Salir 30 a 45 minutos antes de lo habitual en días de cierre.
- Planificar los transbordos con anticipación en Jay St–MetroTech, ya que puede registrar mayor congestión.
- Verificar avisos oficiales de la MTA antes de viajes nocturnos o de fin de semana, ya que los horarios pueden ajustarse según avance la obra.