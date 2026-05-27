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Metro de Nueva York presenta cambios en junio 2026: líneas afectadas, rutas alternativas y fechas de cierre

La Metropolitan Transportation Authority (MTA) anunció cambios en el servicio del New York City Subway que afectarán una línea importante en junio del 2026.

Se habilitarán buses gratuitos y rutas alternativas durante las obras. Se recomienda consultar mapas en tiempo real y salir con antelación para evitar retrasos.
Se habilitarán buses gratuitos y rutas alternativas durante las obras. Se recomienda consultar mapas en tiempo real y salir con antelación para evitar retrasos. | Foto: MTA
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La Metropolitan Transportation Authority confirmó nuevas modificaciones en el servicio del New York City Subway que afectarán a miles de pasajeros durante gran parte de junio del 2026. Los cambios se concentran principalmente en la línea G, una de las conexiones más utilizadas entre Brooklyn y Queens, y contemplan cierres nocturnos, interrupciones de varios fines de semana y buses gratuitos de reemplazo en distintos tramos.

La medida comenzó el 26 de mayo y forma parte de un proyecto de modernización de señales, mantenimiento de vías y mejoras de accesibilidad impulsado por la MTA. Debido a la magnitud de las obras, la agencia recomienda revisar el estado del servicio antes de cada viaje, especialmente para quienes usan esta ruta a diario para ir al trabajo, asistir a clases o trasladarse entre ambos distritos.

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Línea G del Metro de Nueva York: fechas de cierre y estaciones afectadas en junio

La Metropolitan Transportation Authority confirmó el siguiente calendario de interrupciones para la línea G en junio del 2026:

Fechas de cierre confirmadas

  • 29 de mayo al 1 de junio: cierre parcial durante todo el fin de semana.
  • 6 y 7 de junio: suspensión de servicio en tramos específicos.
  • 9 al 12 de junio: cambios nocturnos programados.
  • 12 al 15 de junio: nueva interrupción de fin de semana.
  • 15 al 17 de junio: cierres nocturnos adicionales.
  • 19 al 22 de junio: último cierre programado confirmado por la MTA.

Estaciones y tramos afectados

  • Court Sq
  • Bedford-Nostrand Avs
  • Hoyt-Schermerhorn Sts
  • Bergen St
  • 7 Av
  • Church Av
  • 21 St–Queensbridge (como punto de conexión alternativo)
  • Jay St–MetroTech (estación clave para transbordos durante las obras)

El tramo con mayores afectaciones será entre Court Sq y Bedford-Nostrand Avs durante cierres nocturnos, así como entre Bedford-Nostrand Avs y Church Av durante varios fines de semana.

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Qué alternativas tendrán los pasajeros y cómo evitar retrasos

Para reducir el impacto de los cierres en la línea G del New York City Subway, la MTA habilitó varias opciones de transporte y rutas alternativas:

Alternativas de transporte disponibles

  • Buses gratuitos entre Bedford-Nostrand Avs y Court Sq
  • Harán paradas similares a la línea G durante los cierres nocturnos.
  • Servicio especial B93
  • Cubrirá el trayecto entre Bedford-Nostrand Avs y Hoyt-Schermerhorn Sts durante cierres de fin de semana.
  • Línea F
  • Principal alternativa para quienes viajen entre Bergen St y Church Av.
  • Conexión con la línea E
  • Disponible desde 21 St–Queensbridge, especialmente durante cierres nocturnos.
  • Uso de otras líneas según destino
  • Líneas E, M, L, J/Z y 7, según el punto de origen y la conexión.

Recomendaciones para evitar retrasos

  • Revisar el estado del servicio antes de salir en la app oficial de la MTA.
  • Consultar mapas en tiempo real, como Google Maps o Apple Maps.
  • Salir 30 a 45 minutos antes de lo habitual en días de cierre.
  • Planificar los transbordos con anticipación en Jay St–MetroTech, ya que puede registrar mayor congestión.
  • Verificar avisos oficiales de la MTA antes de viajes nocturnos o de fin de semana, ya que los horarios pueden ajustarse según avance la obra.
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