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El país de Sudamérica que impulsa la minería de cobre, litio y oro en los Andes para atraer inversiones y generar dólares

Un programa nacional apuesta por los proyectos mineros que generarían miles de empleos y exportaciones proyectadas que superan los US$20.000 millones anuales.

Proyectos como Los Azules y nuevas iniciativas en litio y metales preciosos posicionan a este país sudamericano como un proveedor clave en la transición energética mundial.
Proyectos como Los Azules y nuevas iniciativas en litio y metales preciosos posicionan a este país sudamericano como un proveedor clave en la transición energética mundial. | Composición LR/AFP/ChatGPT/Freepik
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Una nación andina en Sudamérica enfoca su estrategia económica en la extracción de recursos como el cobre, el litio y el oro. Este sector resulta clave para superar la escasez de divisas y captar capitales externos, en un mercado global con alta demanda de materias primas críticas. Informes sectoriales confirman que la región posee reservas a gran escala, un factor que consolida su atractivo para proyectos de exploración y producción extractiva.

Especialistas señalan que esta actividad responde a los requerimientos internacionales y a la urgencia de obtener dólares mediante ventas al exterior con alto valor agregado. Según los reportes, "las exportaciones de minerales podrían multiplicarse en la próxima década", un crecimiento que estará respaldado por políticas públicas diseñadas para incentivar la inversión y expandir la capacidad productiva del país.

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¿Qué país de Sudamérica impulsa la minería de cobre, litio y oro para transformar su economía?

Argentina posicionó la actividad extractiva en los Andes como el pilar central de su agenda económica. Esta estrategia gubernamental busca diversificar la matriz exportadora, mitigar la histórica escasez de divisas y captar capitales multimillonarios.

Para consolidar estas metas, la administración implementó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un paquete con beneficios fiscales, aduaneros y estabilidad jurídica. El propio mandatario de la nación declaró que “la minería se desplegará por toda la cordillera, generando cientos de miles de puestos de trabajo”, frase que subraya la visión oficial sobre este sector productivo.

“La minería se desplegará por toda la cordillera, generando cientos de miles de puestos de trabajo”, afirmó Milei en marzo. Foto: AFP

“La minería se desplegará por toda la cordillera, generando cientos de miles de puestos de trabajo”, afirmó Milei en marzo. Foto: AFP

A la par de los estímulos financieros, las autoridades ejecutaron reformas regulatorias que facilitan nuevas concesiones en áreas con alta riqueza mineral. Gracias a estas señales positivas para el capital extranjero, proyecciones oficiales estiman que las ventas al exterior de la industria, que registraron un alza del 27%, superarán los US$20.000 millones anuales hacia la próxima década.

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¿Qué proyectos mineros impulsará el RIGI en Argentina?

El megaproyecto de cobre Los Azules, ubicado en la provincia de San Juan, lidera la estrategia para abastecer a los mercados globales. Esta iniciativa de gran escala cuenta con inversión internacional y posee una producción prevista significativa. El plan gubernamental busca posicionar al país como un proveedor clave de este mineral indispensable para la transición energética mundial.

Las ventas mineras al exterior crecieron 27% en 2025. Foto: AFP

Las ventas mineras al exterior crecieron 27% en 2025. Foto: AFP

La agenda minera oficial incluye la aprobación de múltiples iniciativas que abarcan desde yacimientos de oro y plata hasta expansiones en litio. Recientemente, las autoridades confirmaron la validación de inversiones superiores a US$1.140 millones, un desembolso que generará miles de empleos directos y exportaciones anuales valuadas en cientos de millones.

Por último, grandes corporaciones transnacionales presentaron solicitudes formales para ingresar al nuevo régimen fiscal. Destaca un plan de litio valorado en US$3.000 millones, una cifra que consolida a la región como un destino competitivo para capitales a gran escala y deja atrás una antigua reputación de alto riesgo financiero.

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