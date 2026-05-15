HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE al 100%: Roberto Sánchez y Keiko Fujimori disputarán la segunda vuelta presidencial
Resultados ONPE al 100%: Roberto Sánchez y Keiko Fujimori disputarán la segunda vuelta presidencial     Resultados ONPE al 100%: Roberto Sánchez y Keiko Fujimori disputarán la segunda vuelta presidencial     Resultados ONPE al 100%: Roberto Sánchez y Keiko Fujimori disputarán la segunda vuelta presidencial     
Mundo

Daniel Noboa defiende la polémica ofensiva militar de Estados Unidos contra supuestos narcotraficantes en Ecuador

Durante su visita, Noboa habló sobre las operaciones militares contra narcotraficantes y justificó su postura frente a las críticas por posibles violaciones a los derechos humanos.

Afirmó que la acción se basó en información de inteligencia y calificó de “infundadas” las acusaciones. Foto: AFP.
Afirmó que la acción se basó en información de inteligencia y calificó de “infundadas” las acusaciones. Foto: AFP.
Escuchar
Resumen
Compartir

El presidente Daniel Noboa centró su visita de dos días a Washington en reforzar la colaboración estratégica con Estados Unidos, al destacar su política de mano dura contra el crimen organizado.

Durante su agenda, que incluyó encuentros con el vicepresidente J. D. Vance y su participación en el think tank Atlantic Council, defendió de manera puntual las operaciones militares conjuntas contra narcotraficantes y subrayó que la lucha contra el crimen trasciende fronteras. Asimismo, justificó sus acciones pese a las críticas por posibles violaciones a los derechos humanos.

TE RECOMENDAMOS

JHAN SANDOVAL RESPONDE LAS PREGUNTAS DEL PÚBLICO 🔮 | ASTROMOOD

Noboa aseguró que las operaciones ya concluyeron, aunque no descartó nuevas acciones en el futuro. “Estamos en una guerra”, argumentó, a la vez que reveló que el estado de excepción en su país no se prorrogará tras el 1 de junio.

PUEDES VER: España busca renovar sus aviones de combate con un nuevo caza de quinta generación fabricado por socio europeo: rival del F-35 de EE. UU.

lr.pe

La defensa de Daniel Noboa

En la entrevista con CNN, el mandatario indicó que la operación militar realizada a inicios de marzo en la frontera norte de Ecuador tuvo como objetivo una finca utilizada por grupos armados vinculados al narcotráfico, en concreto por integrantes de los Comandos de la Frontera, una disidencia de las antiguas FARC.

Afirmó que la acción se basó en información de inteligencia y calificó de “infundadas” las acusaciones sobre daños a civiles. Sin embargo, una investigación de The New York Times pone en duda esta versión. Según entrevistas del medio con el propietario, trabajadores y líderes locales de San Martín, la finca afectada era en realidad una granja ganadera.

Los relatos describen que soldados ecuatorianos llegaron en helicóptero, rociaron con gasolina varios cobertizos, los incendiaron, interrogaron y agredieron a trabajadores, e incluso los sometieron a asfixia y descargas eléctricas.

Oposición a las acciones bilaterales

Las declaraciones se dieron luego de que congresistas demócratas exigieran al Pentágono la suspensión inmediata de las operaciones militares conjuntas, con el argumento de la posible afectación de civiles y violaciones de derechos humanos.

En la carta dirigida al secretario de Defensa Pete Hegseth, se solicita que la misión quede cancelada hasta que se complete una investigación y se aclare la base legal de la participación estadounidense, que carece de autorización del Congreso. La iniciativa está liderada por Chuy García, Greg Casar y Sara Jacobs y cuenta con el apoyo de una veintena de legisladores.

También respaldan la medida organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional (EE. UU.), el Centro para la Investigación Económica y Política (CEPR) y WOLA. Además, estas entidades dieron un plazo de 10 días, hasta el 22 de mayo, para responder sobre los informes de presuntas violaciones de derechos humanos y el bombardeo en cuestión.

La agenda del presidente de Ecuador

La Cancillería ecuatoriana confirmó que la visita oficial de Noboa a Washington D. C. finalizó con encuentros multilaterales.

Entre las citas resaltan las sesiones en la Organización de los Estados Americanos (OEA) y reuniones con la dirección del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como parte de una agenda centrada en fortalecer la cooperación hemisférica, la seguridad, la migración ordenada y las relaciones económicas bilaterales.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Noboa acusa a Petro de ordenar incursión guerrillera en Ecuador e intensifica crisis diplomática con Colombia

Noboa acusa a Petro de ordenar incursión guerrillera en Ecuador e intensifica crisis diplomática con Colombia

LEER MÁS
Organizaciones sociales en Ecuador buscan la revocatoria del presidente Daniel Noboa y apuntan contra el CNE

Organizaciones sociales en Ecuador buscan la revocatoria del presidente Daniel Noboa y apuntan contra el CNE

LEER MÁS
Petro revela que demandará penalmente a Noboa por las acusaciones en las que lo vinculó con alias 'Fito'

Petro revela que demandará penalmente a Noboa por las acusaciones en las que lo vinculó con alias 'Fito'

LEER MÁS
Argentina busca desafiar a EE. UU. al diseñar un cohete supersónico que apunta a romper la barrera del sonido en una competencia internacional

Argentina busca desafiar a EE. UU. al diseñar un cohete supersónico que apunta a romper la barrera del sonido en una competencia internacional

LEER MÁS
EE. UU. desafía las normas de ingeniería con gran túnel peatonal de 10 millones de dólares que estará bajo una carretera principal

EE. UU. desafía las normas de ingeniería con gran túnel peatonal de 10 millones de dólares que estará bajo una carretera principal

LEER MÁS
España busca más de 20.000 camioneros con urgencia: canjearán licencias de conducir a extranjeros para la oferta de trabajo

España busca más de 20.000 camioneros con urgencia: canjearán licencias de conducir a extranjeros para la oferta de trabajo

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO (10% Dscto hasta agotar STOCK)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO (10% Dscto hasta agotar STOCK)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025