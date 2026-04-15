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Autoridades chilenas exigen a Kast esclarecer su fiesta con amigos en Palacio de la Moneda

La reunión del mandatario ultraderechista fue realizada con sus excompañeros universitarios. La oposición denuncia el uso de recursos públicos.

El presidente chileno, José Antonio Kast, realizó un almuerzo el pasado 10 de abril en La Moneda. Foto: Difusión
El presidente chileno, José Antonio Kast, realizó un almuerzo el pasado 10 de abril en La Moneda. Foto: Difusión

La Contraloría General de la República dio un plazo de diez días a José Antonio Kast para que entregue explicaciones detalladas sobre un almuerzo privado realizado en el Palacio de La Moneda junto a excompañeros de la Universidad Católica. Los parlamentarios del Partido Socialista cuestionaron el uso de un espacio oficial para dicha actividad de carácter privado.

La entidad encargada de supervisar el uso de recursos públicos solicitó un informe completo que incluya antecedentes de la organización del evento, empleados, los costos asociados y si existió o no financiamiento estatal.

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“Se requiere informar sobre los recursos públicos y el personal involucrado para la generación de dichas publicaciones y, en particular, acerca del fundamento normativo de las mismas y los sustentos fácticos de las afirmaciones contenidas en la publicación antes reseñada”, indicaba el oficio.

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Un evento privado bajo la lupa

El encuentro se realizó el pasado 10 de abril en los salones de la sede de Gobierno y reunió a cerca de 70 personas, entre exalumnos de Derecho y sus acompañantes. El menú incluyó tartar de tomates, vino tinto, puré rústico y plateada al jugo. Desde el Ejecutivo se insistió en que se trató de una actividad privada.

Las críticas se centran en la posible utilización de recursos públicos. Fotografías difundidas en redes sociales muestran la participación de trabajadores del palacio en labores de atención, así como un menú con el escudo nacional, lo cual pone en duda el carácter real del almuerzo.

Además, la reunión se desarrolló durante horario laboral, lo que ha sido otro punto cuestionado por la oposición. Legisladores del Partido Socialista presentaron una denuncia formal solicitando que se investigue si hubo un uso indebido de instalaciones y servicios del Estado.

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Niegan uso de fondos

Frente a la controversia, la ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, aseguró durante una rueda de prensa "que ese almuerzo fue financiado por el presidente de la República con sus medios propios", añadiendo que los detalles serán entregados formalmente al ente fiscalizador.

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