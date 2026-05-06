El órgano judicial de las Naciones Unidas busca dilucidar la validez del laudo arbitral del 3 de octubre de 1899. Foto: AFP.

El órgano judicial de las Naciones Unidas busca dilucidar la validez del laudo arbitral del 3 de octubre de 1899. Foto: AFP.

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Samuel Moncada, agente de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), rechazó la facultad de la CIJ en la disputa territorial con Guyana sobre la región del Esequibo. Durante su intervención en las audiencias que se realizan esta semana en La Haya, afirmó que Caracas nunca consintió someter “esta controversia a la jurisdicción de cualquier corte o tribunal arbitral”.

Además, aseguró que durante casi un siglo, su país mantuvo la postura de que las cuestiones relativas a su integridad territorial “no pueden someterse a mecanismos de resolución de controversias por parte de terceros”. “Esa postura no es ni circunstancial ni estratégica, es estructural, forma parte de su conducta internacional”, recalcó.

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El objetivo de la CIJ

El órgano judicial de las Naciones Unidas busca dilucidar la validez del fallo arbitral del 3 de octubre de 1899 que fijó la frontera entre la entonces Guyana Británica y el país caribeño. Sin embargo, Caracas insistió en que este laudo estuvo rodeado de irregularidades y lo declaró nulo en 1962.

Por su parte, Guyana presentó una demanda ante la CIJ en 2018, en la que solicitó que se declare la validez jurídica y el efecto vinculante de dicho laudo. Moncada afirmó que Venezuela está en La Haya porque no puede “permanecer en silencio ante un proceso que Guyana pretende utilizar para redefinir unilateralmente” la disputa.

La visión de Caracas

Venezuela insiste en que el único marco legal vigente para resolver la cuestión es el Acuerdo de Ginebra de 1966, auspiciado por la ONU, que estipula que ambos países deben encontrar una solución a través de la negociación directa.

“El Acuerdo de Ginebra es un instrumento de paz que insta a las partes a encontrar una solución práctica y satisfactoria a sus diferencias”, explicó Moncada, y reiteró que Caracas “respetuosamente desconoce” la jurisdicción de la CIJ.