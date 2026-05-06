HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
EN VIVO

Roberto Sánchez y José Domingo Pérez más juntos que nunca | Arde Troya

Mundo

Venezuela rechaza la facultad de la Corte Internacional de Justicia en disputa territorial con Guyana

Durante las audiencias en La Haya, Moncada afirmó que Venezuela nunca aceptó someter esta controversia a tribunales arbitrales o cortes.

El órgano judicial de las Naciones Unidas busca dilucidar la validez del laudo arbitral del 3 de octubre de 1899. Foto: AFP.
El órgano judicial de las Naciones Unidas busca dilucidar la validez del laudo arbitral del 3 de octubre de 1899. Foto: AFP.
Escuchar
Resumen
Compartir

Samuel Moncada, agente de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), rechazó la facultad de la CIJ en la disputa territorial con Guyana sobre la región del Esequibo. Durante su intervención en las audiencias que se realizan esta semana en La Haya, afirmó que Caracas nunca consintió someter “esta controversia a la jurisdicción de cualquier corte o tribunal arbitral”.

Además, aseguró que durante casi un siglo, su país mantuvo la postura de que las cuestiones relativas a su integridad territorial “no pueden someterse a mecanismos de resolución de controversias por parte de terceros”. “Esa postura no es ni circunstancial ni estratégica, es estructural, forma parte de su conducta internacional”, recalcó.

TE RECOMENDAMOS

LO MEJOR DE LOS PROGRAMAS LR +

PUEDES VER: EE.UU. apunta a un país de Sudamérica para frenar a China en litio, cobre y tierras raras: evalúan invertir más de US$10.000 millones

lr.pe

El objetivo de la CIJ

El órgano judicial de las Naciones Unidas busca dilucidar la validez del fallo arbitral del 3 de octubre de 1899 que fijó la frontera entre la entonces Guyana Británica y el país caribeño. Sin embargo, Caracas insistió en que este laudo estuvo rodeado de irregularidades y lo declaró nulo en 1962.

Por su parte, Guyana presentó una demanda ante la CIJ en 2018, en la que solicitó que se declare la validez jurídica y el efecto vinculante de dicho laudo. Moncada afirmó que Venezuela está en La Haya porque no puede “permanecer en silencio ante un proceso que Guyana pretende utilizar para redefinir unilateralmente” la disputa.

La visión de Caracas

Venezuela insiste en que el único marco legal vigente para resolver la cuestión es el Acuerdo de Ginebra de 1966, auspiciado por la ONU, que estipula que ambos países deben encontrar una solución a través de la negociación directa.

“El Acuerdo de Ginebra es un instrumento de paz que insta a las partes a encontrar una solución práctica y satisfactoria a sus diferencias”, explicó Moncada, y reiteró que Caracas “respetuosamente desconoce” la jurisdicción de la CIJ.

Notas relacionadas
Maduro creyó que moriría en ataque de EE. UU., afirma su hijo sobre la operación que terminó en su captura

Maduro creyó que moriría en ataque de EE. UU., afirma su hijo sobre la operación que terminó en su captura

LEER MÁS
Gobierno interino de Venezuela sube sueldo mínimo a 240 dólares, pero queda lejos del costo de la canasta básica

Gobierno interino de Venezuela sube sueldo mínimo a 240 dólares, pero queda lejos del costo de la canasta básica

LEER MÁS
Fin de 7 años de aislamiento de Venezuela: American Airlines reabre vuelos directos Miami-Caracas

Fin de 7 años de aislamiento de Venezuela: American Airlines reabre vuelos directos Miami-Caracas

LEER MÁS
La OMS sospecha que el hantavirus se habría propagado mediante una "transmisión entre humanos" y reporta tres muertos

La OMS sospecha que el hantavirus se habría propagado mediante una "transmisión entre humanos" y reporta tres muertos

LEER MÁS
China logra por primera vez convertir carbón en electricidad sin emisiones directas y con gran eficiencia energética

China logra por primera vez convertir carbón en electricidad sin emisiones directas y con gran eficiencia energética

LEER MÁS
Científicos perforan la Antártida y hallan aire atrapado de hace 6 millones de años: sería el hielo más antiguo del mundo

Científicos perforan la Antártida y hallan aire atrapado de hace 6 millones de años: sería el hielo más antiguo del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China le gana a EE.UU. con un megaproyecto que transformará el transporte ferroviario de un país de Sudamérica por más de US$4.000 millones

China le gana a EE.UU. con un megaproyecto que transformará el transporte ferroviario de un país de Sudamérica por más de US$4.000 millones

LEER MÁS
El puente de casi 3 km que conectará una isla con un país de Sudamérica por US$1,15 billones desde 2028: cruce duraría 3 minutos

El puente de casi 3 km que conectará una isla con un país de Sudamérica por US$1,15 billones desde 2028: cruce duraría 3 minutos

LEER MÁS
La playa de 5 km en un país de Sudamérica que daría a Bolivia acceso al mar hasta 2091, pero hoy luce desierta y abandonada

La playa de 5 km en un país de Sudamérica que daría a Bolivia acceso al mar hasta 2091, pero hoy luce desierta y abandonada

LEER MÁS
EE.UU. apunta a un país de Sudamérica para frenar a China en litio, cobre y tierras raras: evalúan invertir más de US$10.000 millones

EE.UU. apunta a un país de Sudamérica para frenar a China en litio, cobre y tierras raras: evalúan invertir más de US$10.000 millones

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025