El reconocido personaje, quien lideró el partido Cambio Radical, fue una figura clave en la política colombiana. Foto: AFP.

El reconocido personaje, quien lideró el partido Cambio Radical, fue una figura clave en la política colombiana. Foto: AFP.

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Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de Colombia y prominente figura política de la derecha, falleció el 8 de mayo a los 64 años, tras una larga batalla contra el cáncer. Su deceso, que marca el fin de una de las carreras más influyentes del país, fue confirmado por fuentes cercanas y por el propio presidente Gustavo Petro, quien expresó sus condolencias en redes sociales.

"Tanto en el senado como en campaña se comportó como un gladiador. En general contradictor mio, lamento que su seriedad en el debate desaparezca. Le envío a su familia mi sentido pésame", escribió el mandatario.

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El reconocido político, quien lideró el partido Cambio Radical, fue una figura clave en la política colombiana, especialmente durante su etapa como vicepresidente bajo la presidencia de Juan Manuel Santos (2010-2018).

A lo largo de su carrera, estuvo al frente de importantes proyectos de infraestructura y vivienda. Dejó su huella en el país y promovió la construcción de 100.000 viviendas para los sectores más vulnerables, así como un ambicioso programa de infraestructura vial.

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Un opositor de Gustavo Petro

El exvicepresidente también fue conocido por sus firmes posiciones políticas y su oposición al gobierno de Petro, quien asumió la presidencia en 2022. En sus últimos años, Vargas Lleras se destacó como un crítico feroz del actual gobierno, por su actitud de confrontación y sus cuestionamientos al manejo de los recursos públicos durante la administración izquierdista.

La salud de Vargas Lleras se había visto seriamente afectada en los últimos años. A fines de 2025, fue sometido a una cirugía neurológica en Bogotá y luego se trasladó a Houston para continuar con un tratamiento especializado. Su estado de salud fue un factor determinante en su ausencia en la campaña electoral de 2026, en la que se especulaba sobre su posible candidatura presidencial.

¿Quién era Germán Vargas Lleras?

Nacido en Bogotá en 1962, Germán Vargas Lleras provenía de una familia vinculada al poder político. Era nieto del presidente Carlos Lleras Restrepo, quien gobernó Colombia entre 1966 y 1970. Su carrera política comenzó de la mano del líder liberal Luis Carlos Galán, quien fue asesinado en 1989. A lo largo de los años, se fue distanciando del liberalismo para posicionarse como una figura política de mano dura, crítica del proceso de paz con las FARC y defensora de la seguridad y la justicia.

Vargas Lleras también sufrió en carne propia los horrores del conflicto armado en el país. En 2002 y 2005, sufrió dos atentados con explosivos que le dejaron secuelas físicas. Estos ataques, atribuidos a las FARC, llevaron a que la Jurisdicción Especial para la Paz lo reconociera como víctima de este grupo armado. En 2016, firmó el acuerdo de paz con la guerrilla.

A pesar de no haber alcanzado la presidencia en las elecciones de 2018, Vargas Lleras siguió siendo una figura relevante en la política colombiana. Mantuvo su influencia dentro de Cambio Radical y, durante el gobierno de Iván Duque, sus seguidores se mantuvieron en altos cargos del Ejecutivo.

Su última aparición política relevante fue en 2025, cuando trató de consolidar un frente unido de oposición al gobierno de Petro, al acercarse incluso al Centro Democrático, partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.