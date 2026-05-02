El proyecto de Petro también responde a las reformas sociales que no avanzaron en el Congreso. Foto: AFP.

El proyecto de Petro también responde a las reformas sociales que no avanzaron en el Congreso. Foto: AFP.

El presidente Gustavo Petro anunció que su propuesta de asamblea constituyente "se presentará el próximo 20 de julio" ante el nuevo Congreso, en caso de que se complete el proceso de recolección de firmas. La iniciativa busca introducir reformas sociales y ajustes al sistema político y judicial del país, sin alterar la estructura institucional que rige actualmente.

Según el mandatario, este esfuerzo tiene como objetivo garantizar los derechos fundamentales de los colombianos y combatir la corrupción, problemas que, a su juicio, persisten en las instituciones del país.

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Además, proyectó que no pretende modificar la Constitución de 1991, sino agregar dos capítulos específicos. "Uno, el capítulo de los actos legislativos que hagan realidad los derechos fundamentales del pueblo de Colombia, individual, social y colectivamente. Y otro con la reforma del sistema político que arrincone definitivamente, penal y socialmente la corrupción", declaró.

Intento de ayuda

El proyecto de Petro también responde a las reformas sociales que no avanzaron en el Congreso, según su análisis, y que él considera esenciales para mejorar la calidad de vida de los colombianos. Entre las modificaciones prioritarias mencionadas por el gobernante figuran las de salud y pensiones; esta última está pendiente de resoluciones judiciales.

En este contexto, enfatizó que el propósito de la reforma es adaptarla a las necesidades de una población que exige mayor protección de sus derechos fundamentales y un sistema político y judicial más eficiente y transparente.

Insistencia

Desde el 15 de marzo de 2024, el mandatario de izquierda promueve la idea de una asamblea constituyente como una alternativa para transformar el país. En un discurso pronunciado en Cali, la principal ciudad del suroeste del país, el presidente presentó esta propuesta como una solución ante la supuesta negativa del Congreso.

A pesar de los diversos rechazos que encontró la iniciativa, especialmente por parte de sectores políticos opositores, el jefe de Estado continúa definiendo su proyecto como esencial. La resistencia gira en torno a quienes consideran innecesaria la convocatoria, debido a que la Constitución actual de Colombia es considerada una de las más modernas de América Latina. Sin embargo, un comité de aliados del Gobierno comenzó la recolección de firmas en febrero del 2024.

Por otro lado, sectores de la oposición de derecha denunciaron que el verdadero propósito de Petro al hacer esta solicitud es reintroducir la reelección presidencial, que fue eliminada en 2015, lo cual permitiría al líder aspirar nuevamente al cargo en 2030.