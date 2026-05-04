El jefe de Estado también denunció un supuesto sabotaje contra su política de paz. Foto: AFP.

El jefe de Estado también denunció un supuesto sabotaje contra su política de paz. Foto: AFP.

El presidente Gustavo Petro señaló a sectores de Ecuador de estar detrás de una presunta estrategia criminal orientada a favorecer a la “extrema derecha” cercana al expresidente Álvaro Uribe en las próximas elecciones colombianas. Según el mandatario, esto tendría como objetivo debilitar los procesos de paz, intensificar el conflicto en el sur del país y alterar el panorama electoral.

Afirmó que zonas de extrema derecha en Colombia, tras viajar a Miami y Quito, habrían diseñado un plan para impulsar la victoria de su candidato en los comicios. En esa línea, sostuvo que esa corriente fue una de las principales aliadas del narcotráfico.

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El jefe de Estado también denunció un supuesto sabotaje contra su política de paz y contra los programas de erradicación masiva y voluntaria de cultivos ilícitos en el sur de la nación. De acuerdo con él, estas acciones no beneficiarían a las comunidades ni fortalecerían la seguridad en la frontera, sino que favorecerían a mafias ecuatorianas y a políticos presuntamente vinculados con ellas.

Asimismo, aseguró que el sabotaje sería “generalizado” y contaría con la colaboración de algunos policías corruptos en EE. UU. y Bogotá. Añadió que desde Quito estarían ingresando armas, municiones y explosivos utilizados contra civiles en Cauca.

Críticas al Gobierno de Noboa

Por otra parte, acusó al presidente Daniel Noboa de usar a la república colombiana y a su gobierno para desviar el debate sobre los presuntos vínculos entre políticos ecuatorianos y el tráfico de drogas. En su declaración, mencionó a la banda Los Choneros, liderada por alias “Fito”, y cuestionó supuestos vínculos de esa estructura con la administración ecuatoriana.

El mandatario dijo que se burlaron de esas relaciones y sostuvo que el problema de fondo es el vínculo entre política, poder y narcotráfico. Para Petro, esa relación ha elevado el poder de las mafias y los niveles de violencia en Ecuador.

Las acusaciones fueron relacionadas por el líder con los avances de su lucha antidrogas en Colombia. Asímismo señaló que la eliminación voluntaria de cultivos ilícitos depende, en parte, de los procesos de paz con organizaciones armadas, pues estos permitirían desmontar economías ilegales en el sur del país.

En esa línea, destacó el programa “Renhacemos”, con el que, aseguró, se erradicaron voluntariamente 39.000 hectáreas de cultivos ilícitos con apoyo de comunidades campesinas. Además, afirmó que durante su gestión se han incautado más de 3.300 toneladas de cocaína, una cifra que calificó como récord histórico.

Impacto en la frontera

Petro defendió los resultados de la erradicación voluntaria en el sur de la nación cafetera, especialmente en la zona fronteriza con el país andino, y aseguró que esta estrategia ha contribuido a reducir los homicidios tanto en esa región como en el norte ecuatoriano.

El mandatario contrastó ese escenario con la situación de Ecuador, que, según dijo, enfrenta una expansión de la violencia desde las ciudades ubicadas en la frontera con Perú hasta sus puertos. Para Gustavo, ese deterioro estaría relacionado con el fortalecimiento de estructuras narcotraficantes que tendrían conexiones con sectores políticos.

En su declaración, el presidente también cuestionó los pedidos de extradición contra personas que, de acuerdo a él, participan en procesos de paz en Colombia. Recordó que su poder Ejecutivo ha extraditado a 800 personas, entre ellas 15 ciudadanos ecuatorianos.

El líder de izquierda sostuvo además que existiría una intención de hostigar militarmente y escalar el conflicto en el sur del territorio con fines electorales. Según el jefe de Estado, esa estrategia buscaría sabotear los comicios colombianos y favorecer a un candidato, al mismo tiempo que atacaría los avances del proceso de paz en esa zona.