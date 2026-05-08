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Starmer descartó dimitir como primer ministro británico pese a los "dolorosos" resultados en las elecciones locales

Las elecciones locales mostraron un resurgimiento del partido Reform UK, liderado por Nigel Farage, que consiguió 406 escaños.

Las elecciones locales en Inglaterra, celebradas el miércoles, fueron vistas como una prueba crucial para su liderazgo. Foto: AFP.
Las elecciones locales en Inglaterra, celebradas el miércoles, fueron vistas como una prueba crucial para su liderazgo. Foto: AFP.
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El primer ministro británico, Keir Starmer, reafirmó su compromiso con el cargo, a pesar de los resultados desfavorables en las recientes elecciones locales. En su declaración, destacó que no tiene intención de dimitir, aunque asumió plena responsabilidad por las "dolorosas" derrotas sufridas por el Partido Laborista.

Con apenas dos años en el poder, el líder se enfrenta a uno de los momentos más difíciles de su mandato. Los sufragios locales en Inglaterra, celebrados el miércoles, fueron vistos como una prueba crucial para su liderazgo.

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La agrupación de Starmer, que obtuvo una victoria rotunda en los comicios generales, ahora se ve superada por la formación Reform UK, cuya postura antiinmigración parece haber atraído el descontento de una porción significativa de los votantes. Según una encuesta de YouGov, solo el 15% de los ciudadanos aprueba la gestión actual.

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Pérdida de poder

Reform UK, liderado por el defensor del Brexit, Nigel Farage, alcanzó los 406 escaños en los consejos del Reino Unido. El conjunto político se posiciona como un fuerte contendiente para ser la principal oposición en Escocia y Gales frente a los partidos nacionalistas, como el Partido Nacional Escocés (SNP) y Plaid Cymru.

Este resurgimiento pone de manifiesto una creciente fractura en el tradicional sistema bipartidista británico, que históricamente fue dominado por el Partido Laborista y el Partido Conservador. Además de la fuerte competencia de la organización de Farage, tanto el Partido Verde como los nacionalistas escoceses y galeses lograron captar votos, lo que contribuyó a la dispersión del sufragio.

Por su parte, el movimiento liderado por Starmer sufrió una relevante derrota electoral, al perder 265 concejales en Inglaterra y reducir su representación a 253 escaños.

Cabe indicar que los resultados completos se conocerán más tarde el viernes, pero solo consolidarían el crecimiento de Reform UK.

Una nueva impopularidad

Mark Garnett, analista y exprofesor de la Universidad de Leicester, explicó para AFP el triunfo populista debido a que "los laboristas ganaron las votaciones generales de 2024 principalmente porque los conservadores eran profundamente impopulares tras 14 años en el gobierno". Además, enfatizó que este panorama se da en "menos de dos años".

Tras conocerse esta tendencia, Farage aseguró que su agrupación llegó "para quedarse". "Estamos asistiendo a un cambio histórico en la política británica", afirmó. Asimismo, destacó que son "el partido más nacional".

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