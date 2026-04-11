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Mundo

Incautan gran cantidad de cocaína procedente de Panamá en Reino Unido: se decomisó cinco toneladas en total

La mayor confiscación ocurrió el 27 de febrero, cuando tres toneladas provenientes de Panamá estaban ocultas en cajas de bananas con destino a Países Bajos.

En el caso de los estupefacientes salidos desde el país latino, se dio de manera oculta en cajas de bananas. Foto: AFP/referencial.
En el caso de los estupefacientes salidos desde el país latino, se dio de manera oculta en cajas de bananas. Foto: AFP/referencial.

Cerca de cinco toneladas de cocaína, tres de ellas procedentes de Panamá, fueron incautadas durante operaciones realizadas entre febrero y marzo en el puerto de London Gateway en el estuario del Támesis, indicó el Ministerio del Interior británico. Según se precisó, la mayor confiscación ocurrió el pasado 27 de febrero.

En el caso de los estupefacientes salidos desde el país latino, se dio de manera oculta en cajas de bananas dentro de un contenedor y tenía como destino final Países Bajos. "Los traficantes habían empleado medios extremos para evitar ser detectados”, detalló el comunicado de la entidad.

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Detalles de la captura

La agencia de AFP reportó que cerca de 2.800 paquetes de cocaína se encontraron ocultos en las jabas de la fruta, siendo una de las incautaciones más importantes registradas. Una segunda incautación, que completaría la totalidad de las 5 toneladas reportadas, se realizó el 24 de marzo.

En el decomiso del tercer mes del año, la droga fue encontrada en un contenedor de vino procedente de Sudamérica. Cabe indicar que en el mismo periodo se realizó otra confiscación, aunque de menor importancia.

Puerto estratégico

Las cifras recientes demuestran que los puertos panameños siguen siendo un objetivo estratégico para organizaciones criminales que intentan trasladar grandes cantidades de drogas hacia Europa.

Mientras las numerosas incautaciones internacionales atraen atención, las autoridades también se enfocan en combatir el microtráfico, una modalidad de delito a menor escala que afecta directamente a las comunidades locales. Esta última se refiere a la venta y distribución de narcóticos en pequeños volúmenes dentro de barrios o distritos.

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