Bayern Múnich - PSG: fecha, hora y canal de TV para ver el partidazo de vuelta por semifinales de la Champions League
Los equipos de Luis Enrique y Vincent Kompany prometen otro duelo memorable para definir al finalista de la Champions League 2026. Revisa todo sobre el primer partido Bayern - PSG.
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¡Se viene otro partido de antología! Luego de regalarnos 9 goles en un memorable duelo de ida, Bayern Múnich recibirá a PSG por la semifinal de vuelta de la Champions League. El equipo comandado por Luis Enrique parte con ventaja en la serie.
El último boleto para la gran final UEFA Liga de Campeones se definirá en territorio alemán. El ganador se enfrentará al vencedor de la llave entre Atlético Madrid y Arsenal.
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¿Cuándo se juega el partido Bayern Múnich - PSG?
El duelo entre Bayern Múnich y PSG, por la semifinal de vuelta de la Champions League, se disputará el miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena.
¿A qué hora se juega Bayern Múnich - PSG?
En Perú, el partido entre los bávaros y parisinos comenzará a las 2.00 p. m. Si te encuentras en otro país, revisa la siguiente lista de horarios.
- Costa Rica, México: 1.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
¿Dónde ver Bayern Múnich - PSG?
Este emocionante partido será transmitido por ESPN en Sudamérica, excepto en Argentina, donde se verá por Fox Sports. En otras regiones, estará disponible en las siguientes señales.
- Sudamérica: ESPN, Disney Plus
- Centroamérica y México: FOX+
- Estados Unidos: TUDN, DAZN, Univisión
- España: Movistar Liga de Campeones, DAZN.
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Historial Bayern Múnich - PSG: últimos partidos
Estos son los resultados de los cinco encuentros más recientes entre ambos equipos en Champions League y Mundial de Clubes.
- PSG 5-4 Bayern Múnich | 28.04.26
- PSG 1-2 Bayern Múnich | 04.11.25
- PSG 2-0 Bayern Múnich | 05.07.25
- Bayern Múnich 1-0 PSG | 26.11.24
- Bayern Múnich 2-0 PSG | 08.03.23
Pronósticos para el partido Bayern Múnich - PSG
A tres días del encuentro, las casas de apuestas consideran que el Bayern Múnich tiene ventaja para imponerse en la revancha.
- Betsson: gana Bayern Múnich (1,68), empate (5,15), gana PSG (4,05)
- Betano: gana Bayern Múnich (1,72), empate (4,90), gana PSG (3,75)
- Bet365: gana Bayern Múnich (1,67), empate (5,25), gana PSG (3,70)
- 1XBet: gana Bayern Múnich (1,72), empate (5,18), gana PSG (4,17)
- Coolbet: gana Bayern Múnich (1,72), empate (5,00), gana PSG (4,00)
- Doradobet: gana Bayern Múnich (1,74), empate (4,96), gana PSG (3,65).