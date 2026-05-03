HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
Deportes

Bayern Múnich - PSG: fecha, hora y canal de TV para ver el partidazo de vuelta por semifinales de la Champions League

Los equipos de Luis Enrique y Vincent Kompany prometen otro duelo memorable para definir al finalista de la Champions League 2026. Revisa todo sobre el primer partido Bayern - PSG.

PSG y Bayern Múnich se enfrentarán por tercera ocasión en la Champions League 2025-2026. Foto: UEFA Champions League
PSG y Bayern Múnich se enfrentarán por tercera ocasión en la Champions League 2025-2026. Foto: UEFA Champions League
Compartir

¡Se viene otro partido de antología! Luego de regalarnos 9 goles en un memorable duelo de ida, Bayern Múnich recibirá a PSG por la semifinal de vuelta de la Champions League. El equipo comandado por Luis Enrique parte con ventaja en la serie.

El último boleto para la gran final UEFA Liga de Campeones se definirá en territorio alemán. El ganador se enfrentará al vencedor de la llave entre Atlético Madrid y Arsenal.

PUEDES VER: Escandalosa pelea en la Liga 1: DT de Comerciantes Unidos arremetió contra técnico de Cienciano y policias tuvieron que detenerlo

lr.pe

¿Cuándo se juega el partido Bayern Múnich - PSG?

El duelo entre Bayern Múnich y PSG, por la semifinal de vuelta de la Champions League, se disputará el miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena.

¿A qué hora se juega Bayern Múnich - PSG?

En Perú, el partido entre los bávaros y parisinos comenzará a las 2.00 p. m. Si te encuentras en otro país, revisa la siguiente lista de horarios.

  • Costa Rica, México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Bayern Múnich - PSG?

Este emocionante partido será transmitido por ESPN en Sudamérica, excepto en Argentina, donde se verá por Fox Sports. En otras regiones, estará disponible en las siguientes señales.

  • Sudamérica: ESPN, Disney Plus
  • Centroamérica y México: FOX+
  • Estados Unidos: TUDN, DAZN, Univisión
  • España: Movistar Liga de Campeones, DAZN.

PUEDES VER: Tabla de la Liga 1 2026 EN VIVO HOY: posiciones, partidos y resultados de la fecha 13 del Torneo Apertura

lr.pe

Historial Bayern Múnich - PSG: últimos partidos

Estos son los resultados de los cinco encuentros más recientes entre ambos equipos en Champions League y Mundial de Clubes.

  • PSG 5-4 Bayern Múnich | 28.04.26
  • PSG 1-2 Bayern Múnich | 04.11.25
  • PSG 2-0 Bayern Múnich | 05.07.25
  • Bayern Múnich 1-0 PSG | 26.11.24
  • Bayern Múnich 2-0 PSG | 08.03.23

Pronósticos para el partido Bayern Múnich - PSG

A tres días del encuentro, las casas de apuestas consideran que el Bayern Múnich tiene ventaja para imponerse en la revancha.

  • Betsson: gana Bayern Múnich (1,68), empate (5,15), gana PSG (4,05)
  • Betano: gana Bayern Múnich (1,72), empate (4,90), gana PSG (3,75)
  • Bet365: gana Bayern Múnich (1,67), empate (5,25), gana PSG (3,70)
  • 1XBet: gana Bayern Múnich (1,72), empate (5,18), gana PSG (4,17)
  • Coolbet: gana Bayern Múnich (1,72), empate (5,00), gana PSG (4,00)
  • Doradobet: gana Bayern Múnich (1,74), empate (4,96), gana PSG (3,65).
Notas relacionadas
Partidos de Champions League: resultados de las semifinales de ida del torneo

Partidos de Champions League: resultados de las semifinales de ida del torneo

LEER MÁS
¡Partido de antología! PSG derrotó 5-4 Bayern Múnich por la semifinal de ida de la Champions League

¡Partido de antología! PSG derrotó 5-4 Bayern Múnich por la semifinal de ida de la Champions League

LEER MÁS
PSG - Bayern Múnich: fecha, hora y canal de TV para ver el partidazo por semifinales de la Champions League

PSG - Bayern Múnich: fecha, hora y canal de TV para ver el partidazo por semifinales de la Champions League

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Vóley Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: a qué hora juegan por la gran final de la Liga Peruana de Vóley 2026

Vóley Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: a qué hora juegan por la gran final de la Liga Peruana de Vóley 2026

LEER MÁS
Real Madrid vs Espanyol EN VIVO por LaLiga: dónde ver el decisivo partido por el campeonato español

Real Madrid vs Espanyol EN VIVO por LaLiga: dónde ver el decisivo partido por el campeonato español

LEER MÁS
Escandalosa pelea en la Liga 1: DT de Comerciantes Unidos arremetió contra técnico de Cienciano y policias intervinieron

Escandalosa pelea en la Liga 1: DT de Comerciantes Unidos arremetió contra técnico de Cienciano y policias intervinieron

LEER MÁS
Partidos de hoy, domingo 3 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, domingo 3 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

LEER MÁS
Universitario vs Juan Pablo II EN VIVO por la Liga 1 2026: a qué hora y dónde ver partido de la U por el Torneo Apertura

Universitario vs Juan Pablo II EN VIVO por la Liga 1 2026: a qué hora y dónde ver partido de la U por el Torneo Apertura

LEER MÁS
¡Victoria blanquiazul! Alianza Lima venció 2-1 a CD Moquegua en Matute y se mantiene en el primer lugar del Torneo Apertura 2026

¡Victoria blanquiazul! Alianza Lima venció 2-1 a CD Moquegua en Matute y se mantiene en el primer lugar del Torneo Apertura 2026

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025