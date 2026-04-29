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Kevin Warsh, candidato de Trump para presidir la Reserva Federal, es aprobado por la comisión del Senado

La relación entre Trump y Jerome Powell se tensó en 2020. Aunque Warsh prometió un "cambio de régimen", defendió la independencia de la Reserva Federal en su audiencia ante el Senado.

Cabe recordar que en 2018 fue el propio Trump quien eligió a Powell para el puesto principal de la Reserva Federal. Foto: AFP.
Cabe recordar que en 2018 fue el propio Trump quien eligió a Powell para el puesto principal de la Reserva Federal. Foto: AFP.
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El Comité Bancario del Senado de Estados Unidos aprobó la nominación de Kevin Warsh para presidir la Reserva Federal. La votación fue estrictamente partidista: 13 senadores republicanos a favor y 11 demócratas en contra. Con esta decisión, el camino para su confirmación definitiva en el pleno está despejado. La elección se llevará a cabo en la semana del 11 de mayo.

El nominado por el presidente Donald Trump podría asumir la entidad en medio de las tensiones sobre la política monetaria. El apoyo republicano se consolidó después de que el senador Thom Tillis retiró su oposición, tras el archivo de una investigación sobre Jerome Powell. La autoridad había condicionado su respaldo a que esta indagación no pusiera en peligro la independencia del banco central.

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Sin embargo, los demócratas se mantienen firmes en su desacuerdo. La senadora Elizabeth Warren advirtió que el nombramiento acercaría a la Fed a los intereses del mandatario y que formaba parte de un intento del Ejecutivo por controlar el organismo monetario.

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Diferencias con el actual titular

Cabe recordar que en 2018 fue el propio Trump quien eligió a Powell para el principal puesto de la Reserva Federal, pero, luego de sus negativas ante la solicitud de recortar las tasas de interés, terminó distanciándose de él. En este contexto, el líder republicano aseguró que cree que esta medida sí será aplicada.

Según el alto mando, las tasas altas dificultaban el crecimiento económico y las empresas no podían aprovechar los bajos costos de endeudamiento. En su opinión, una política monetaria más laxa favorecería la expansión económica y la creación de empleos. A lo largo de su mandato, no dudó en expresar su frustración públicamente, al calificar las decisiones del entonces presidente de la Fed como 'erróneas'.

Por su parte, la actual autoridad de la Fed defendió siempre la autonomía de la institución. Según la ley, el ente debe tomar decisiones basadas en datos económicos y no en presiones políticas, y eso fue clave en la postura del titular del banco central.

Un principio de jerarquía

La relación entre ambas autoridades llegó a un nuevo nivel de controversia en 2020, cuando el Departamento de Justicia inició una investigación sobre los costos asociados con la renovación de la sede.

Aunque la indagación fue finalmente archivada, la amenaza de que la autonomía de la Fed pudiera verse comprometida aumentó la desconfianza entre los líderes políticos y los responsables de la política monetaria. A pesar de los intentos de Trump por controlar las decisiones de la Fed, Powell se mantuvo firme en su defensa de la independencia.

No obstante, lejos de confirmar una sumisión a los deseos del gobernante estadounidense, Warsh declaró ante los legisladores, en su audiencia de confirmación de la semana pasada, que no le había prometido al mandatario que recortaría las tasas. Pero sí prometió un 'cambio de régimen' para que el banco central rinda más cuentas a la administración y al Congreso.

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