Pasaportes de EE. UU. incluirán la foto de Donald Trump por el 250 aniversario de la independencia

El nuevo pasaporte contará con el rostro de Trump y detalles históricos, como la Declaración de Independencia. Foto: composición LR/Department of State

El nuevo pasaporte contará con el rostro de Trump y detalles históricos, como la Declaración de Independencia. Foto: composición LR/Department of State

El gobierno de Estados Unidos emitirá una edición limitada de pasaportes con la imagen de Donald Trump como parte de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia. El Departamento de Estado de EE. UU. confirmó que el documento oficial incorporará un diseño conmemorativo que incluye el rostro del mandatario junto a elementos históricos, como la Declaración de Independencia de EE. UU..

Según funcionarios citados en el anuncio, la fotografía aparecerá en páginas interiores del pasaporte, acompañada por la bandera estadounidense y la firma del presidente en color dorado. El portavoz Tommy Pigott señaló que estos documentos mantendrán 'las mismas características de protección que hacen del pasaporte estadounidense uno de los más seguros del mundo', pese a incorporar imágenes personalizadas.

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Edición genera dudas sobre su uso y distribución

El lanzamiento ha generado interrogantes sobre cómo se distribuirán estos pasaportes estadounidenses. No está claro si quienes tramiten o renueven la credencial recibirán automáticamente el nuevo diseño o si podrán optar por el formato tradicional. Un funcionario indicó que esta versión podría convertirse en el modelo predeterminado en ciertas oficinas, mientras otros canales mantendrían el formato actual.

La iniciativa coincide con la conmemoración del 250 aniversario de Estados Unidos en julio, aunque el propio gobierno ha señalado que se tratará de una emisión reducida. El diseño también incluye referencias visuales a escenas históricas, como la firma del acta fundacional.

Trump amplía su imagen en instituciones y documentos oficiales

La inclusión de la foto presidencial en un documento oficial se suma a otras decisiones recientes que han vinculado el nombre del líder republicano con espacios e iniciativas públicas. Durante su actual mandato, su administración impulsó propuestas para incorporar su retrato en una moneda conmemorativa y en otros productos vinculados a celebraciones nacionales.

Además, su nombre fue añadido a instituciones como el Centro Kennedy y el Instituto de la Paz. También se reportó la aparición de su imagen en pases para parques nacionales, junto a figuras históricas de la talla de George Washington.

Edición limitada se emitirá solo en algunas oficinas

El plan contempla que estos pasaportes con diseño conmemorativo se expidan inicialmente en oficinas específicas, como la agencia de Washington, según versiones difundidas por Fox News. La disponibilidad dependerá del stock, lo que refuerza el carácter exclusivo de esta edición.

Las autoridades no han precisado cuántos ejemplares estarán disponibles ni el tiempo durante el cual se emitirán. Una vez agotados, el sistema regresaría al esquema habitual. Mientras tanto, el documento seguirá cumpliendo su función de identificación internacional, con una vigencia estándar de hasta 10 años.