¿Quién es Cole Allen, el autor del ataque contra Donald Trump en la cena de corresponsales de la Casa Blanca?

El hombre detenido tras el tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca ha sido identificado como Cole Tomas Allen. | Foto: Composición LR | AFP

El hombre detenido tras el tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca ha sido identificado como Cole Tomas Allen. | Foto: Composición LR | AFP

El hombre detenido tras el tiroteo ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca ha sido identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años y residente en Torrance, California. Según fuentes policiales citadas por la cadena de noticias CBS, fue arrestado dentro del hotel Washington Hilton, donde se desarrollaba el evento, al que asistía el presidente Donald Trump.

De acuerdo con la información preliminar, el detenido habría manifestado su intención de atacar a funcionarios de la administración que se encontraban en el lugar de los hechos, como el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio. Testimonios recogidos por las autoridades señalan que durante el incidente se realizaron entre cinco y ocho disparos.

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¿Qué ocurrió durante el ataque y cómo fue detenido?

Las fuerzas de seguridad indicaron que se produjo un intercambio de disparos entre agentes y el sospechoso dentro del recinto. El jefe interino de policía de Washington, Jeffery Carroll, señaló que el individuo no resultó herido por impactos de bala, aunque fue trasladado a un hospital para una evaluación médica.

El detenido se encontraba alojado en el hotel y, según las autoridades, portaba “una escopeta, una pistola y varios cuchillos”. Tras su captura, fue reducido por agentes del Servicio Secreto, en un operativo que quedó registrado por cámaras de seguridad.

¿Qué se sabe sobre su perfil y antecedentes?

Allen trabajaba a tiempo parcial en una empresa de tutorías llamada C2 Education y había sido reconocido como profesor del mes por su desempeño laboral en 2024. En su perfil profesional se describe como ingeniero mecánico, desarrollador de videojuegos y docente, con estudios en el Instituto Tecnológico de California (CalTech) y una maestría en ciencias de la computación de la Universidad Estatal de California.

Registros públicos indican que no tenía afiliación política declarada, aunque realizó una donación a la plataforma ActBlue vinculada a la campaña de Kamala Harris en 2024. Hasta el momento, no se han confirmado antecedentes penales relevantes.

Según el New York Post, unos minutos antes de pasar a la acción, el sospechoso envió a su familia un manifiesto en el que anunciaba su intención de matar a miembros del actual gobierno, calificados de "criminales".

"Son objetivos, clasificados por prioridad del más alto cargo al menos alto", se lee en ese mensaje, según el diario, que afirma haberlo obtenido de un funcionario estadounidense cuyo nombre no revela.

Este texto, firmado con el nombre "Cole 'coldForce' 'Friendly Federal Assassin' Allen", parece hacer referencia a las muertes de civiles en las guerras en las que participa Estados Unidos, a la política antiinmigración de Trump y también al escándalo en torno al delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Un perfil "coldforce" en la plataforma BlueSky, desactivado el domingo pero archivado, contenía mensajes frecuentes que expresaban la indignación de su autor ante las políticas del gobierno de Trump.

¿Qué acciones tomaron las autoridades tras el incidente?

Tras el arresto, agentes del FBI realizaron un operativo en una vivienda en California vinculada al sospechoso. Las autoridades continúan recopilando pruebas para esclarecer los hechos y determinar si existen más implicados.

El caso ha sido calificado, por ahora, como un acto individual. “Todo parece indicar que se trata de un individuo solitario”, afirmó el jefe policial durante una conferencia de prensa.

¿Qué cargos enfrenta el detenido?

La fiscal federal Jeanine Pirro informó que Allen enfrenta inicialmente dos cargos: uso de arma de fuego durante un delito violento y agresión a un agente federal con arma peligrosa. Está previsto que comparezca ante un tribunal federal en los próximos días.

Por su parte, el fiscal general Todd Blanche señaló que podrían añadirse cargos adicionales conforme avance la investigación. Entre ellos, no se descarta una acusación por intento de asesinato, dependiendo de las pruebas que se logren reunir.