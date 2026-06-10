Joven mexicana desarrolla sistema que reutiliza agua para cultivos: ofrece beneficios ambientales, sociales y económicos

El proyecto de Diana Yasaret, ganadora de la Región Noreste, combina el tratamiento del agua de condensación con técnicas de agricultura sustentable para optimizar recursos hídricos. | Foto: Composición LR | Premio Nacional Juveneil del Agua

El proyecto de Diana Yasaret, ganadora de la Región Noreste, combina el tratamiento del agua de condensación con técnicas de agricultura sustentable para optimizar recursos hídricos. | Foto: Composición LR | Premio Nacional Juveneil del Agua

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Una estudiante de Nuevo Laredo, en el estado mexicano de Tamaulipas, desarrolló un innovador sistema que permite reutilizar el agua generada por los equipos de aire acondicionado para producir alimentos. El proyecto, denominado Hidro AC+, busca ofrecer una alternativa sostenible frente a los problemas de escasez hídrica que afectan a diversas regiones del norte de México.

La iniciativa fue creada por Diana Yasaret, alumna del CBTis 234, quien obtuvo el reconocimiento como ganadora de la Región Noreste gracias a una propuesta que combina el aprovechamiento eficiente del agua con técnicas de agricultura sostenible. Su proyecto destaca por transformar un recurso habitualmente desperdiciado en una herramienta para la producción de alimentos.

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Hidro AC+ aprovecha el agua de condensación para alimentar cultivos

El sistema desarrollado por la estudiante recolecta el agua de condensación que producen los aparatos de aire acondicionado durante su funcionamiento. Posteriormente, este recurso pasa por un proceso de tratamiento y enriquecimiento con nutrientes para hacerlo apto para la producción agrícola.

Una vez acondicionado, el agua se utiliza en cultivos hidropónicos mediante la técnica NFT (Nutrient Film Technique) y en camas de suelo elevado. De esta manera, Hidro AC+ permite cultivar alimentos utilizando menos agua que los métodos tradicionales y aprovechando un recurso que normalmente termina desperdiciado.

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El proyecto aporta beneficios ambientales, sociales y económicos

La propuesta surge como respuesta a los desafíos que enfrentan las ciudades fronterizas del norte de México, donde las altas temperaturas superan con frecuencia los 40 °C y los problemas de abastecimiento de agua afectan a miles de familias. En este contexto, la reutilización del agua adquiere una importancia cada vez mayor.

Entre los principales beneficios del proyecto destacan la reducción del desperdicio de agua y la promoción de prácticas de agricultura urbana sostenibles. Además, el sistema fue diseñado con materiales accesibles y de bajo costo, lo que facilita su implementación en hogares, escuelas y comunidades. Para los especialistas, iniciativas como Hidro AC+ demuestran cómo la innovación desarrollada por estudiantes puede contribuir a enfrentar retos ambientales y sociales mediante soluciones prácticas y sostenibles.