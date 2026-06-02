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Francia reutiliza aguas residuales para llenar embalses en verano y combatir la sequía de forma innovadora

El sistema, que inicia en la planta de Les Sables-d’Olonne, incluye procesos avanzados de depuración, como ultrafiltración y cloración, para garantizar la potabilidad del agua.

Francia lanza un innovador programa en Vandea para reutilizar aguas residuales tratadas, con el fin de enfrentar la sequía y garantizar el suministro de agua en verano.
Francia lanza un innovador programa en Vandea para reutilizar aguas residuales tratadas, con el fin de enfrentar la sequía y garantizar el suministro de agua en verano. | Foto: Media Vandals
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Francia ha iniciado una estrategia innovadora para enfrentar los efectos de la sequía y garantizar el suministro de agua durante los meses más secos del año. A través de la reutilización de aguas residuales tratadas, el país busca reforzar sus embalses y reducir la dependencia de las precipitaciones, especialmente en regiones donde la demanda de agua aumenta considerablemente durante el verano.

La iniciativa se desarrolla en la región de la Vandea mediante el programa Jourdain, considerado un proyecto pionero en Europa. El sistema permite aprovechar agua que antes terminaba en el mar luego de pasar por las estaciones de depuración y transformarla en un recurso estratégico para el abastecimiento futuro.

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¿Cómo funciona el sistema que reutiliza aguas residuales para reforzar los embalses?

El proceso comienza en la planta de tratamiento de Les Sables-d’Olonne, donde las aguas residuales reciben una depuración avanzada antes de ser reutilizadas. Para garantizar su seguridad, el agua pasa por varias etapas de tratamiento, entre ellas ultrafiltración, ósmosis inversa de baja presión, desinfección mediante luz ultravioleta y cloración.

Una vez completada esta fase, el agua es transportada a través de una tubería de 27 kilómetros hasta una zona de transición natural. Allí se produce una reoxigenación y remineralización que facilita su integración en el entorno. Finalmente, el recurso llega al embalse de Jaunay, donde se mezcla con aguas superficiales antes de volver a ser potabilizada para el consumo humano.

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Una solución frente al aumento de la demanda y las sequías futuras

La región de la Vandea depende en gran medida de las aguas superficiales para abastecer a su población, ya que cerca del 90% del agua potable procede de ríos y embalses. Esta situación la convierte en una zona especialmente vulnerable durante los períodos de sequía, que coinciden además con el incremento de la actividad turística y el aumento del consumo durante el verano.

Las proyecciones indican que para 2050 el déficit hídrico podría superar los ocho millones de metros cúbicos en años especialmente secos, afectando potencialmente a unas 100.000 personas. Si el programa demuestra su eficacia y se amplía a gran escala, podría aportar cerca de 2 millones de metros cúbicos de agua al año al embalse de Jaunay.

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