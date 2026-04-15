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Milei pide "paciencia" ante el alza de la inflación por décimo mes consecutivo en Argentina: “El dato es malo”

A pesar del incremento en los precios, el presidente argentino se mostró optimista, afirmando que el futuro de la economía es prometedor y enfocándose en mantener el equilibrio fiscal como prioridad.

Milei fundamentó la suba en “dos shock de características descomuncales” que hicieron tambalear al plan económico. Foto: AmCham Summit.
Milei fundamentó la suba en “dos shock de características descomuncales” que hicieron tambalear al plan económico. Foto: AmCham Summit.

“El dato no me gustó y me repugna”, fueron las palabras de Javier Milei con respecto a la última información de inflación que difundió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), que dio 3,4% y representó el décimo mes consecutivo en el que la suba de precios golpea a Argentina. Durante su discurso ante empresarios en la AmCham Summit 2026, el presidente intentó mostrar una postura de confrontación ante un dilema que, según él, otros políticos “suelen fingir demencia”.

No obstante, antes de este pronunciamiento e incluso de la propia publicación del Indec, Luis Caputo buscó amortiguar los ánimos y atribuyó gran parte del aumento a la guerra en Medio Oriente. De acuerdo al ministro de Economía, la situación en el Golfo Pérsico disparó el precio de los combustibles. Asimismo, anticipó que a partir de abril vendrán “los 20 mejores meses”.

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El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es importante para la administración libertaria, ya que el Gobierno presenta la reducción del incremento como principal baluarte de su plan de ajuste fiscal y monetario, tras asumir en diciembre de 2023 con una tasa de 211% anual.

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Las razones detrás de la nueva alza

En sus palabras, Milei fundamentó la suba en “dos shock de características descomuncales” que hicieron tambalear al plan económico. “Desde la gran elección de Manuel (Adorni) en CABA comenzó un ataque feroz por parte de la política, un ataque destituyente y al corazón del modelo, donde el Congreso pasó más de 40 leyes intentando romper el equilibrio fiscal. No lo lograron”, sentenció.

“Argentina enfrentó una gran corrida, en cualquier momento de la historia que hubiera pasado algo así, el país habría volado por los aires. Pero no solo no voló, recibimos un fuerte respaldo en las urnas. La gente sabe del esfuerzo que se está haciendo y sabe que no quiere volver al pasado (...) Tarde o temprano las cosas van a funcionar bien”, añadió el mandatario.

Respecto a la siguiente justificación, dio una extensa explicación técnica: “Lo que ocurrió en la segunda mitad del año pasado fue una monstruosa caída de la demanda de dinero. Es decir, la caída fue por el equivalente a 41 mil millones de dólares. Si corregimos por encajes, la base monetaria medida en dólares cayó a niveles de los 20 mil millones de dólares”, indicó.

Todo esto, sumado a la estacionalidad propia de marzo, generó un rebote en el índice de precios que, resaltó el Presidente, ya había sido anticipado por el equipo económico.

Repercusiones de un mes en particular

“Marzo es un mes con una estacionalidad muy negativa, y en el dato puntual impactó Educación, impactó lo que tiene que ver con la Guerra y como eso afectó todo lo vinculado al transporte. Y obviamente, por cuestiones estacionales, la suba de la carne”, dijo.

Además, insistió: “Estamos purgando la caída de la demanda de dinero más estos efectos estacionales. La política monetaria no cambió, esto no es inflación, es que hubo un salto en el nivel de precios, pero la inflación de largo converge a la internacional. El equilibrio que vamos a largo plazo no cambió, cambió la dinámica de cómo se mueve el índice en el tiempo".

Un fin económico

Milei sostuvo que, aunque el dato reciente de inflación es negativo, también cumple un rol importante al generar conciencia sobre la necesidad de consolidar el rumbo económico, asegurando que en adelante la inflación tenderá a disminuir y que la economía retomará una senda de crecimiento similar a la previa a las tensiones políticas.

En esa línea, destacó señales que considera positivas, como el aumento en la demanda de dinero, lo que vinculó con acciones del Banco Central de la República Argentina, incluyendo la acumulación de reservas, la reducción de tasas de interés y una mayor estabilidad cambiaria. Además, afirmó que este proceso ocurre en un contexto de recuperación de la actividad económica.

Estabilidad en busca de respaldo electoral

Por otra parte, el líder libertario ratificó el rumbo económico de su gestión al asegurar que su plan cuenta con respaldo en la “evidencia empírica” y reiteró que la prioridad será mantener el equilibrio fiscal. En ese marco, confirmó que continuará profundizando el ajuste del gasto público, al señalar que ordenó a su gabinete sostener la reducción del Estado como eje central de su política económica.

Además, aseguró que mantendrá una política monetaria estricta para frenar la inflación, lo que implica restringir la cantidad de dinero en circulación, al tiempo que destacó que el Banco Central continúa comprando dólares sin expandir la base monetaria. A la par, adelantó que su gobierno seguirá impulsando la apertura económica para ampliar el mercado y fomentar el crecimiento.

Finalmente, abordó su proyección política y afirmó que su espacio no busca perpetuarse en el poder, sino cumplir con el mandato de sus votantes. No obstante, se mostró confiado en que los resultados de su gestión —como una eventual caída de la inflación y la pobreza, junto con la recuperación económica y el aumento de salarios— podrían traducirse en respaldo electoral.

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