➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 15 de abril, según Jhan Sandoval

¿Qué te depara en el amor, salud y dinero? Consulta el horóscopo de hoy de Jhan Sandoval para este miércoles 15 de abril de 2026 y descubre las predicciones más precisas en amor, salud y trabajo. Los doce signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis— ya tienen a su disposición la guía necesaria para afrontar con éxito esta jornada.

Aries: Requieres de apoyo y lo encontrarás de la mano de una persona joven que se caracteriza por su generosidad y amabilidad. Con su apoyo lograrás resolver inconvenientes laborales y avanzar.

Tauro: Un superior pondrá en tus manos un proyecto complejo y delicado, pero gracias a tu constancia y diligencia lograrás obtener los resultados que se esperan. Serás reconocido y compensado.

Géminis: Serás muy meticuloso y ordenado en la gestión que realices, esto te permitirá resaltar por encima de tus compañeros. Es posible que te encarguen actividades de mayor responsabilidad.

Cáncer: Organiza bien tus horarios. Tendrás que salir a tiempo para llegar a una reunión importante donde cualquier demora podría afectar a tu imagen profesional. De ti depende destacar .

Leo: Una amistad con la que conversaste de temas laborales se pondrá en contacto contigo para recordarte de todo lo que se había comentado. Sé sincero y no te comprometas en caso no puedas .

Virgo: Un compañero que no tiene buenas intenciones espera errores de tu parte o algún retraso en la entrega de tu labor para indisponerte con tus superiores. Sé constante y no podrá contra ti .

Libra: Una persona con espíritu observador te dará sugerencias que conviene tomar en cuenta si deseas mejorar la calidad de tu labor. En lo familiar, una persona joven necesita de tu atención. Escúchala .

Escorpio: A pesar de cierta frustración por la falta de resultados en tu gestión necesitas esforzarte y continuar. La persistencia y la constancia serán tus herramientas para llegar a la meta que deseas .

Sagitario: No te confíes el dinero que está ingresando y ahorra. Excederte en compras traería consecuencias en menos tiempo del que piensas. En el amor, actúa con madurez y evitarás alejamientos .

Capricornio: El agotamiento y el deseo por descansar te harían posponer una serie de actividades que requieren de tu inmediata atención. Esfuérzate un poco más y culmina con lo pendiente. No te rindas .

Acuario: Tendrás muy cerca a una persona que es terca y no quiere escuchar sugerencias. Es en vano desgastarte. Espera y deja que las propias consecuencias de su mala gestión lo hagan recapacitar .