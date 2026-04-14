Paro nacional en Colombia: miles de docentes protestan por crisis en salud y salarios atrasados

La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) convocó un paro nacional de maestros para el miércoles 15 de abril. La jornada afectará a colegios públicos en zonas urbanas y rurales del país. El gremio exige una revisión profunda al sistema de salud docente implementado hace 23 meses mediante el Acuerdo 003 de 2024.

Willy Carmona, integrante del Comité Ejecutivo de Fecode, señaló que el eje de las movilizaciones son las dificultades derivadas del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). El sindicato denuncia interrupciones en consultas, crisis en la entrega de medicamentos y demoras en la atención de especialistas. A estas quejas se suman retrasos en el pago de prestaciones y un estancamiento en la definición del incremento salarial para 2026.

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Puntos de concentración y horarios del paro

Las movilizaciones se concentran en varias ciudades desde primeras horas del día. En Medellín, los docentes se reúnen en la sede de Adida a las 10.00 a. m.; en Barranquilla, en la Alcaldía de Soledad desde las 8.00 a. m.; en Bucaramanga, en la carrera 27 con Puerta del Sol a las 8.30 a. m.; en Cali, en la Estación del Ferrocarril a las 9.00 a. m.; y en Bogotá, en el Parque Nacional a la misma hora.

Las marchas recorren vías principales y terminan en plazas públicas o sedes de gobiernos locales. Autoridades locales anticipan afectaciones en la movilidad, con posibles bloqueos en sectores estratégicos. En Bogotá, la Secretaría de Gobierno recomendó a la ciudadanía ajustar sus desplazamientos ante la coincidencia con otras protestas recientes.

¿Qué exige Fecode al Gobierno: salud, salarios y prestaciones?

El núcleo del paro nacional de maestros se centra en la crisis del sistema de salud docente Según explicó Carmona, las fallas del Fomag afectan la continuidad de tratamientos y la atención médica. El sindicato responsabiliza a la Fiduprevisora y al Consejo Directivo por no corregir las deficiencias.

A estas denuncias se suman reclamos por el pago de prestaciones docentes atrasadas y la falta de avances en el incremento salarial 2026. Raúl Vásquez afirmó que la movilización busca garantizar condiciones dignas: “El magisterio volverá a salir a las calles a exigir atención médica oportuna”.

El dirigente también advirtió que no existe acuerdo para la reposición de clases. “La reposición debe concertarse”, indicó, al rechazar decisiones unilaterales por parte de autoridades educativas.

Protesta docente desata choque político y presión social creciente

El paro nacional de maestros ha generado reacciones en distintos sectores. Desde el ámbito político, María Fernanda Cabal cuestionó la convocatoria y criticó la postura del gremio. A través de redes sociales, calificó la protesta como contradictoria frente al respaldo a un proyecto político.

Mientras tanto, el Gobierno intenta abrir mesas técnicas para atender las demandas. Sin embargo, en las bases sindicales persiste el escepticismo frente a soluciones inmediatas. La tensión se mantiene en aumento, con advertencias de nuevas movilizaciones si no hay respuestas concretas.

El paro también coincide con otras jornadas de protesta social, lo que incrementa la presión sobre las autoridades para gestionar el orden público y garantizar derechos.