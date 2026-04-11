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Mundo

Colombia impone aranceles del 100% como repuesta a Ecuador: "Hemos agotado todos los esfuerzos diplomáticos"

Las exportaciones colombianas sufrieron un notable descenso en febrero, con cifras que alcanzaron solo 19,3 millones de dólares, marcando un récord negativo en la última década.

Cabe recordar que los impuestos son una reacción a las medidas de Ecuador. Foto: AFP.
Cabe recordar que los impuestos son una reacción a las medidas de Ecuador. Foto: AFP.

Colombia elevó los aranceles contra los productos provenientes de Ecuador a 100% en réplica a las medidas de Quito. “Desde el Gobierno hemos agotado todos los esfuerzos diplomáticos y mantenido abiertos los canales del diálogo, buscando una salida que beneficie a los dos países, a los empresarios, pero sobre todo a las comunidades de ambos lados de la frontera”, explicó Diana Morales, ministra de Comercio, Industria y Turismo.

"Sin embargo, no hemos logrado respuesta positiva y, por el contrario, la administración del presidente Daniel Noboa anuncia un endurecimiento en el frente comercial", añadió.

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Esta lucha tarifaria entre naciones ya afectó los datos de febrero, según reportó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Las exportaciones en el segundo mes del año se ubicaron en 19,3 millones de dólares, lo que viene a ser la segunda cifra más baja de los últimos 10 años, solo por encima de 2017.

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Un resultado de primeras sanciones de Quito

Cabe recordar que los impuestos son una reacción a las medidas de Ecuador a los productos provenientes de Bogotá, las cuales iniciaron con 30% y pasaron a 100%. Al respecto, el Gobierno de Petro también presentó una demanda contra la acción ante la Comunidad Andina (CAN) por violar el Acuerdo de Cartagena de 1969.

Gonzalo Gutiérrez, secretario general de la organización mencionada, realizó un llamado urgente a ambos presidentes; les exigió que se retomen los diálogos “a la mayor brevedad posible”, esto en busca de preservar la integración.

Un contexto de diversas disputas

Las tensiones diplomáticas se intensificaron esta semana después de que el mandatario colombiano calificara como “preso político” al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien cumple condena por casos de corrupción y es cercano al exmandatario Rafael Correa, adversario de Noboa.

Glas, recluido desde noviembre en una cárcel de máxima seguridad, denunció sufrir tratos crueles y degradantes, mientras que, en respuesta a las declaraciones de Petro, la gestión ecuatoriana decidió llamar a consultas a su embajador en Bogotá, evidenciando el deterioro en las relaciones bilaterales.

Por otra parte, a principios de marzo, la administración colombiana dejó entrever que Quito habría atacado su territorio en una operación contra grupos armados.

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