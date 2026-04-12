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Ecuador busca fortalecer sus operaciones marítimas de seguridad con el BAE Jambelí, un megabuque de guerra

Quito enfrenta un aumento de violencia y narcotráfico, con un récord de 8.847 homicidios en 2025, lo que demanda una colaboración internacional en materia de seguridad.

La nave se encuentra de regreso hacia la nación andina proveniente de Corea del Sur. Foto: Ministerio de Defensa de Ecuador.
La nave se encuentra de regreso hacia la nación andina proveniente de Corea del Sur. Foto: Ministerio de Defensa de Ecuador.

El Ministerio de Defensa Nacional de Ecuador informó sobre la incorporación del denominado BAE Jambelí, un megabuque de guerra, para las operaciones marítimas de seguridad. El navío se sumará a las Fuerzas Armadas para potenciar de manera inmediata la capacidad de respuesta de la Armada del país ante posibles amenazas en el océano o actividades ilícitas.

La nave se encuentra de regreso hacia la nación andina proveniente de Corea del Sur, realizando una escala en Estados Unidos. De acuerdo con los últimos reportes, este se encontraría en San Diego y se prepara para su arribo a territorio sudamericano.

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La nueva unidad contará con “dotación altamente especializada”: entre sus capacidades figura el transporte de al menos 3 lanchas interceptoras y la posibilidad de permanecer hasta 40 días en navegación continua. 'Este logro tiene un mensaje claro y directo para las mafias y el crimen organizado', indicó el ministerio.

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El contexto de Quito

Desde el 2024, el gobierno de Daniel Noboa mantiene un estado de conflicto armado interno con la finalidad de intensificar la lucha contra los grupos criminales que a su vez han sido catalogados como terroristas. En 2025, el país cerró con un récord de homicidios, pues hasta el 19 de diciembre se contabilizaron 8.847 asesinatos.

La situación de Quito se complica al transformarse en un punto clave para el tráfico de drogas, principalmente con destino hacia Europa y Norteamérica. La nación se ve sumergida en este contexto al estar ubicada entre Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína del mundo.

El apoyo de Estados Unidos

Una de las acciones sorprendentes en el control marítimo es la presencia del portaaviones USS Nimitz en las maniobras Southern Seas 2026, al participar por primera vez en estos ejercicios navales, los cuales comenzaron el martes pasado en aguas internacionales del Pacífico. Este ejercicio, liderado por la Armada de EE. UU., reúne fuerzas marinas de varios países.

Este portaaviones, uno de los más avanzados de la flota estadounidense, despliega su impresionante capacidad para coordinar aeronaves de combate y sistemas de vigilancia de largo alcance.

Para Ecuador, esta acción tiene un especial significado, ya que enfrenta una creciente presión interna por la expansión del narcotráfico. La violencia vinculada a este flagelo ha obligado al gobierno ecuatoriano a reforzar sus alianzas globales, priorizando la seguridad nacional como un tema clave en su política.

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