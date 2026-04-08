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EE. UU. e Irán acuerdan un alto el fuego de dos semanas y reabren negociaciones en Medio Oriente

Con las negociaciones formales programadas en Pakistán, se abordarán sanciones económicas y el programa nuclear de Teherán. A pesar del acuerdo, la violencia persiste en otros frentes, especialmente en Líbano, donde Israel intensifica sus operaciones.

El alto el fuego, considerado frágil, persiste en medio de tensiones, con ataques en Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.
El alto el fuego, considerado frágil, persiste en medio de tensiones, con ataques en Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. | Foto: AFP

Estados Unidos e Irán iniciaron este miércoles una tregua temporal de dos semanas en Medio Oriente, en un intento por contener la escalada bélica iniciada a fines de febrero y reactivar el diálogo diplomático.

El acuerdo, anunciado tras una jornada de intensos bombardeos y amenazas cruzadas, busca además restablecer el tránsito en el estratégico estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético global, aunque en las primeras horas persistieron incidentes armados en la región del Golfo.

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Tregua frágil y persistencia de ataques

El cese de hostilidades es considerado inestable por ambas partes. Desde Washington, el vicepresidente JD Vance advirtió que el alto el fuego es “frágil”, mientras que en Teherán, los Guardianes de la Revolución aseguraron mantener “el dedo en el gatillo” y no tener “ninguna confianza” en los compromisos estadounidenses. En paralelo, se reportaron ataques en Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, con impactos en infraestructuras energéticas, en lo que Irán calificó como represalias ante ofensivas previas contra sus instalaciones.

En el plano político, tanto la administración de Donald Trump como las autoridades persas proclamaron haber obtenido resultados favorables. El mandatario afirmó que el pacto representa “una victoria total y completa. Al 100%. Sin lugar a dudas”, y sostuvo que el programa nuclear iraní quedará “perfectamente resuelto”. Desde Teherán, en tanto, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional indicó que lograron “una gran victoria”, aunque precisó que la pausa militar no implica el fin del conflicto.

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Negociaciones y tensión en otros frentes

Las negociaciones formales se iniciarán este viernes en Pakistán, país que ha actuado como mediador, con una agenda centrada en sanciones económicas, control del programa nuclear y garantías de seguridad regional. Las autoridades iraníes señalaron que el proceso podría prolongarse más allá de las dos semanas iniciales si ambas partes lo consideran necesario.

Pese al acuerdo bilateral, la violencia continúa en otros frentes. Israel intensificó sus operaciones en Líbano contra posiciones del grupo Hezbolá, con bombardeos masivos en el sur y en las afueras de Beirut. Las fuerzas israelíes remarcaron que la tregua no incluye ese escenario y enfatizaron que “la batalla continúa”, mientras mantienen un elevado nivel de alerta ante posibles represalias.

En el ámbito marítimo, la reapertura parcial del estrecho de Ormuz permitió el paso de los primeros buques tras días de bloqueo, en medio de esfuerzos internacionales para garantizar la seguridad de la navegación.

La Organización Marítima Internacional informó que trabaja en un mecanismo para asegurar la “seguridad del tránsito”, en una ruta por la que circula cerca del 20% del petróleo mundial. La reanudación de este corredor generó reacciones inmediatas en los mercados, con la caída del precio del crudo y el repunte de las principales bolsas europeas.

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