Régimen de Irán amenaza con cortar el suministro de petróleo y gas a EE. UU. y sus aliados por años

La escalada de violencia repercute en los mercados, elevando el precio del crudo a más de US$116 por barril. | Foto: SEPAH NEWS / AFP

La escalada de violencia repercute en los mercados, elevando el precio del crudo a más de US$116 por barril. | Foto: SEPAH NEWS / AFP

La tensión entre Irán y Estados Unidos alcanzó un nuevo punto crítico este martes 7 de abril, luego de que los Guardianes de la Revolución advirtieran que podrían bloquear el acceso a hidrocarburos de la región durante un periodo prolongado.

"Hemos dado muestras hasta ahora de una gran contención con un espíritu de buena vecindad, pero estas reservas quedan desde ahora levantadas", señalaron en un comunicado emitido por la televisión estatal.

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En la misma línea, advirtieron que si “el ejército terrorista estadounidense cruza las líneas rojas, nuestra respuesta se extenderá más allá de la región”, elevando el riesgo de una confrontación de mayor alcance.

Desde Washington, el presidente Donald Trump respondió con un tono igualmente alarmante. “Una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que suceda, pero probablemente ocurrirá”, escribió en su red Truth Social, sin detallar las acciones concretas.

El mandatario ya había sugerido previamente ataques contra infraestructura clave, incluyendo puentes, plantas eléctricas y complejos energéticos.

Explosiones sacuden isla de Jarg

Reportes de la agencia Mehr indican que se registraron “varias explosiones” en la isla de Jarg, enclave fundamental desde donde se despacha la mayor parte del crudo iraní. Aunque no se precisaron daños ni responsables, el hecho ocurre en un contexto de amenazas reiteradas por parte de Washington.

Imágenes satelitales recientes muestran la relevancia del enclave en la cadena de exportación energética. Días antes, el republicano había afirmado que su país podría destruir “centrales eléctricas, pozos petrolíferos y la isla de Jarg”, lo que incrementó la preocupación sobre un eventual golpe directo al corazón económico iraní.

De acuerdo con un funcionario estadounidense, fuerzas de ese país llevaron a cabo ataques nocturnos contra objetivos militares en la isla, aunque aclaró que no se dirigieron a instalaciones petroleras. Este no sería un hecho aislado: el 13 de marzo, el Comando Central reportó haber alcanzado 90 blancos, incluidos depósitos de minas navales y posiciones de misiles.

Infraestructuras iraníes bajo ataque

Autoridades de Irán denunciaron una serie de bombardeos contra su red de transporte y energía en las horas previas al vencimiento de un ultimátum estadounidense. Entre los puntos impactados figuran puentes, carreteras estratégicas y líneas ferroviarias, lo que ha generado interrupciones en la movilidad y el suministro interno.

Según medios oficiales, un ataque alcanzó el puente ferroviario de Yahya Abad, en la ciudad de Kashan, dejando al menos dos fallecidos y tres heridos. Episodios similares se reportaron en Qom y en las inmediaciones de Karaj, donde también se registraron daños en vías férreas y cortes eléctricos tras la afectación de líneas de transmisión.

El gobierno iraní dispuso el cierre de una autopista clave que conecta Tabriz con la capital, mientras que el servicio ferroviario hacia Mashhad fue suspendido. En paralelo, Israel confirmó una ofensiva a gran escala contra decenas de objetivos vinculados al aparato estatal iraní, sin detallar ubicaciones específicas.

El petróleo se dispara

El impacto del conflicto ya se refleja en los mercados internacionales. El crudo estadounidense superó los US$116 por barril tras conocerse los incidentes en la isla de Jarg, registrando un alza superior al 100% en lo que va del año. En las últimas operaciones, el precio llegó a cotizar a US$116,56.

Inicialmente, los futuros mostraban estabilidad, pero la situación cambió abruptamente tras los reportes de explosiones en el principal punto de exportación iraní. Aunque Washington aseguró que sus ataques no tuvieron como blanco instalaciones energéticas, la incertidumbre sobre el suministro global impulsó la escalada de precios.

A comienzos de año, el barril se negociaba en torno a los US$57. El incremento actual refleja la magnitud de la disrupción en el mercado y subraya la gravedad de una crisis que amenaza con alterar el equilibrio energético mundial durante un periodo prolongado.