Candidata de Ahora Nación propone revisar contratos de trenes de López Aliaga y cobrar impuestos a universidades de Acuña

La candidata a diputada por Cusco de Ahora Nación, Hillary Villalobos, indicó a La República que una de sus principales propuestas de cara a las Elecciones Generales 2026 es la lucha contra la corrupción, la derogatoria de las leyes procrimen y el apoyo al sector agrario.

Sobre ese último punto, indicó que existen más de 2 millones de familias que no son atendidas por el Estado y propuso crear un programa nacional para brindar soporte técnico desde la producción y tecnificación real y búsqueda de nuevos mercados. Además, aseguró que, de llegar al Congreso, revisaría la ley del seguro agrario.

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Por otro lado, Villalobos planteó que el 50% de las recaudaciones en Machu Picchu retornen a la región del Cusco para el desarrollo en infraestructura y salud. De igual forma, propuso mejorar la infraestructura para que más turistas visiten la maravilla del mundo.

En cuanto a los dos primeros puntos sobre la lucha contra la corrupción y la derogatoria de las leyes procrimen, la postulante no detalló cómo lo llevaría a cabo.

Por otro lado, la candidata indicó que se revisará el contrato de concesión de trenes a Machu Picchu de Rafael López Aliaga. "Ha oligopolizado el tren, nos ha afectado por años; vamos a fiscalizar bajo qué condiciones se han hecho estos contratos", dijo.

En tanto, la candidata justificó la cuestionada participación en el debate presidencial de López Chau, quien optó por no atacar ni cuestionar durante la ceremonia a sus oponentes César Acuña (APP) y a José Luna Gálvez (Podemos Perú). Sobre estos dos últimos, la postulante dijo que están "desacreditados" y que sus universidades pagarán impuestos. No obstante, tampoco dijo cómo lo haría.