HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

Castillo en Campaña y RLA desesperado | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

Candidata de Ahora Nación propone revisar contratos de trenes de López Aliaga y cobrar impuestos a universidades de Acuña

Por otro lado, Hillary Villalobos propuso derogar las leyes procrimen y luchar contra la corrupción. Sin embargo, no detalló cómo llevaría a cabo esas iniciativas. En tanto, defendió la criticada participación de López Chau en la segunda ronda de debates, quien decidió no atacar a ni cuestionar a César Acuña y Luna Gálvez.

Candidata de Ahora Nación postula a diputada por Cusco. Foto: LR
Candidata de Ahora Nación postula a diputada por Cusco. Foto: LR

La candidata a diputada por Cusco de Ahora Nación, Hillary Villalobos, indicó a La República que una de sus principales propuestas de cara a las Elecciones Generales 2026 es la lucha contra la corrupción, la derogatoria de las leyes procrimen y el apoyo al sector agrario.

Únete a nuestro canal de política y economía

Sobre ese último punto, indicó que existen más de 2 millones de familias que no son atendidas por el Estado y propuso crear un programa nacional para brindar soporte técnico desde la producción y tecnificación real y búsqueda de nuevos mercados. Además, aseguró que, de llegar al Congreso, revisaría la ley del seguro agrario.

TE RECOMENDAMOS

RECTA FINAL: ÁLVAREZ SUPERA A RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Jorge Nieto y Alfonso López Chau pierden oportunidad de destacar en fecha final del debate presidencial

lr.pe

Por otro lado, Villalobos planteó que el 50% de las recaudaciones en Machu Picchu retornen a la región del Cusco para el desarrollo en infraestructura y salud. De igual forma, propuso mejorar la infraestructura para que más turistas visiten la maravilla del mundo.

En cuanto a los dos primeros puntos sobre la lucha contra la corrupción y la derogatoria de las leyes procrimen, la postulante no detalló cómo lo llevaría a cabo.

Por otro lado, la candidata indicó que se revisará el contrato de concesión de trenes a Machu Picchu de Rafael López Aliaga. "Ha oligopolizado el tren, nos ha afectado por años; vamos a fiscalizar bajo qué condiciones se han hecho estos contratos", dijo.

En tanto, la candidata justificó la cuestionada participación en el debate presidencial de López Chau, quien optó por no atacar ni cuestionar durante la ceremonia a sus oponentes César Acuña (APP) y a José Luna Gálvez (Podemos Perú). Sobre estos dos últimos, la postulante dijo que están "desacreditados" y que sus universidades pagarán impuestos. No obstante, tampoco dijo cómo lo haría.

Notas relacionadas
Alfonso López Chau recibe multitudinario respaldo en Cusco y Puno

Alfonso López Chau recibe multitudinario respaldo en Cusco y Puno

LEER MÁS
Alfonso Lopez Chau y su mensaje por el 5 de abril: “El fujimorismo quebró la democracia e inició ocho años de dictadura”

Alfonso Lopez Chau y su mensaje por el 5 de abril: “El fujimorismo quebró la democracia e inició ocho años de dictadura”

LEER MÁS
La Marina y la FAP se opusieron a la amnistía política del general Velasco en 1970

La Marina y la FAP se opusieron a la amnistía política del general Velasco en 1970

LEER MÁS
Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Elecciones 2026: Cámara de Diputados estaría conformada por Fuerza Popular, Ahora Nación, Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno y JPP

Elecciones 2026: Cámara de Diputados estaría conformada por Fuerza Popular, Ahora Nación, Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno y JPP

LEER MÁS
¿Cuánto se paga de multa por no votar en las Elecciones Generales 2026?

¿Cuánto se paga de multa por no votar en las Elecciones Generales 2026?

LEER MÁS
José Domingo Pérez anuncia que será el nuevo abogado de Castillo: "Vamos a lograr su libertad"

José Domingo Pérez anuncia que será el nuevo abogado de Castillo: "Vamos a lograr su libertad"

LEER MÁS
Rafael López Aliaga apela al fraude a días de las Elecciones 2026

Rafael López Aliaga apela al fraude a días de las Elecciones 2026

LEER MÁS
La familia Fujimori según un testigo: “Te vamos a aplastar como a una cucaracha”

La familia Fujimori según un testigo: “Te vamos a aplastar como a una cucaracha”

LEER MÁS
¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del dólar: Tipo de cambio cierra en S/3,428 HOY 6 de abril del 2026, según el BCR

Extrabajadoras de Alejandra Baigorria reaparecen y sorprenden al revelar cómo las trató: “Siempre estaré agradecida”

Real Madrid vs Bayern Múnich EN VIVO HOY: pronóstico, hora y canal de TV del partido de cuartos de final de Champions League

Política

Elecciones 2026: 52.23% miembros de mesa se capacitaron para ejercer el cargo el domingo 12 de abril

Candidatos presidenciales concentran esfuerzos fuera de Lima

Consulta tu local de votación y si eres miembro de mesa para Elecciones Generales Perú 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: 52.23% miembros de mesa se capacitaron para ejercer el cargo el domingo 12 de abril

Candidatos presidenciales concentran esfuerzos fuera de Lima

Consulta tu local de votación y si eres miembro de mesa para Elecciones Generales Perú 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025