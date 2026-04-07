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El sastre que intentó volar y revolucionar los paracaídas, pero terminó envolviendo a la Torre de Eiffel en una trágica historia

Franz Reichelt, sin formación en ingeniería, desarrolló su traje con la esperanza de mejorar la seguridad de los pilotos en Francia.

La idea surgió en los primeros años del siglo XX, cuando el avance de la aeronáutica despertaba. Foto: Gizmodo.
La idea surgió en los primeros años del siglo XX, cuando el avance de la aeronáutica despertaba. Foto: Gizmodo.

Franz Reichelt, sastre e inventor austríaco radicado en París, es recordado por su intento de demostrar un innovador traje-paracaídas al lanzarse desde la Torre Eiffel, en un experimento que terminó en tragedia. Su proyecto buscaba ofrecer una solución práctica para salvar la vida de los pilotos en una época en la que la aviación apenas comenzaba a desarrollarse y los sistemas de seguridad eran limitados.

La idea surgió en los primeros años del siglo XX, cuando el avance de la aeronáutica despertaba gran interés en Europa. Reichelt, ya nacionalizado francés y reconocido por su trabajo en la confección de ropa femenina para la alta sociedad, combinó su habilidad como sastre con su fascinación por el vuelo.

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Sin formación técnica en ingeniería o aerodinámica, basó su trabajo únicamente en su experiencia con telas y costuras. Durante meses, diseñó y confeccionó distintos prototipos y realizó pruebas con maniquíes que lanzaba desde edificios, especialmente desde su taller en la rue Gaillon.

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Un preludio en zozobra

A pesar de estas evidencias, interpretó que el problema no radicaba en el diseño, sino en las condiciones de las pruebas. Consideraba que la altura era insuficiente y que los muñecos no reproducían adecuadamente la postura humana durante el descenso. Esta conclusión lo llevó a buscar un escenario más elevado que permitiera validar su invento.

Decidido a demostrar la eficacia de su traje, eligió la Torre Eiffel, la estructura más alta de París en ese momento. Antes de la prueba final, trabajó intensamente en la mejora de su boceto: logró reducir el peso del traje de 60 a 9 kilos y ampliar su superficie hasta unos 32 metros cuadrados al desplegarse.

No obstante, su determinación estuvo acompañada de una serie de errores de juicio y exceso de confianza. Ignoró las fallas previas y sobreestimó las capacidades de su creación, lo que derivó en un desenlace fatal.

Una tragedia en París

El 4 de febrero de 1912, Reichelt se lanzó desde el primer piso de la Torre Eiffel, a 57 metros de altura, para probar su traje-paracaídas ante una multitud y decenas de periodistas. El experimento, que originalmente había sido autorizado para realizarse con un maniquí, terminó en desgracia cuando el inventor cayó a gran velocidad y murió al impactar contra el suelo.

El evento había generado gran expectativa. Centenares de personas se congregaron bajo el monumento, acompañadas por unos 30 periodistas y dos cámaras que registraron la escena desde distintos ángulos.

Sin embargo, el austríaco había ocultado su verdadera intención. A sus amigos, a la prensa y a las autoridades les hizo creer que lanzaría un muñeco, cuando en realidad planeaba saltar él mismo. Gracias a ese engaño obtuvo el permiso necesario y evitó que intentaran detenerlo.

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