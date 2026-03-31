Derrame de petróleo en Oleoducto Norperuano en Amazonas: Petroperú activa acciones de contención

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) confirmó la ocurrencia de un derrame de hidrocarburos en el Tramo II del Oleoducto Norperuano, a la altura del kilómetro 393+674, registrado este martes 31 de marzo. El incidente ambiental se produjo en el sector denominado Pantaam, en las cercanías del caserío Alan García Pérez, distrito de Nieva.

Según los informes preliminares, el crudo llegó a una pequeña quebrada próxima al punto de origen, lo que generó inquietud por el posible impacto en el ecosistema y en las fuentes hídricas de las comunidades de la zona. Por su parte, Petroperú logró controlar el escape ocasionado por una perforación en la tubería, presuntamente realizada por terceros.

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Petroperú asegura que controló el derrame

Mediante un comunicado, la empresa estatal indicó que, tras conocer lo ocurrido, activó su Plan de Respuesta a Emergencias a través de brigadas especializadas de la compañía contratista. De esta manera, se consiguió sellar la tubería y frenar la salida de petróleo.

“Se verificó que se trata de una perforación realizada con herramienta mecánica”, acotaron en su pronunciamiento. Asimismo, añadieron: “Petroperú iniciará las acciones necesarias para llevar a cabo las labores de Primera Respuesta, en cumplimiento del Reglamento de Protección Ambiental para Actividades de Hidrocarburos, así como las coordinaciones con las autoridades comunales”.

Anuncian acciones legales

Finalmente, la empresa informó sobre lo sucedido a entidades como el OEFA y Osinergmin. De igual modo, presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA). Cabe precisar que el Tramo II afectado se encuentra paralizado desde el 12 de julio de 2024 debido a los bajos niveles de crudo en la Estación 5.

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