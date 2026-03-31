HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Análisis del debate presidencial día 1 (ronda 2) | Sin Guion con Rosa María Palacios

Mundo

El Pentágono advierte que "los próximos días serán decisivos" en la guerra con Irán mientras Trump pide que "tomen" Ormuz

Pete Hegseth aclaró que si Teherán no acepta las condiciones de Washington, EE.UU. “continuará actuando con aún mayor intensidad”.

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, remarcó que en las últimas 24 horas se había registrado “el menor número de drones y misiles enemigos lanzados por Irán”.
El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, remarcó que en las últimas 24 horas se había registrado “el menor número de drones y misiles enemigos lanzados por Irán”. | Foto: AFP

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, afirmó este martes 31 de marzo que la guerra con Irán entra en una fase crítica y que “los próximos días serán decisivos". Durante una conferencia de prensa, el funcionario sostuvo que Teherán “prácticamente no hay nada que pueda hacer militarmente al respecto” y remarcó que en las últimas 24 horas se había registrado “el menor número de drones y misiles enemigos lanzados por Irán”. A su lado, el general Dan Caine señaló que Washington había atacado “más de 11.000 objetivos” en los últimos 30 días.

En paralelo, el presidente Donald Trump, mediante Truth Social, exhortó a otros países a actuar con coraje: "¡Arménse de valor, vayan al Estrecho y ¡TÓMENLO!". Asimismo, insistió en que “Irán ha sido, en esencia, diezmado. La parte difícil ya está hecha. Vayan a conseguir su propio petróleo”. La declaración se produce mientras la Casa Blanca, por medio de su portavoz Karoline Leavitt, reiteró que el objetivo principal de la ofensiva no es la reapertura de Ormuz, sino neutralizar la capacidad naval, misilística y nuclear iraní.

TE RECOMENDAMOS

SANAR EL LINAJE FEMENINO: LAS HERIDAS QUE HEREDAMOS SIN DARNOS CUENTA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Trump presiona a Irán para un acuerdo de paz bajo la amenaza de destruir plantas desalinizadoras y la isla de Kharg

lr.pe

EE.UU. no descarta usar tropas terrestres en la guerra

Hegseth aseguró que en Irán “se ha producido un cambio de régimen” y planteó que la nueva conducción del país “debería ser más sensata que la anterior”. En esa misma línea, añadió que Trump “alcanzará un acuerdo, pero advirtió que, si las autoridades persas no aceptan las condiciones de Washington, las Fuerzas Armadas estadounidenses “continuarán actuando con aún mayor intensidad”.

Sobre una salida diplomática, el jefe del Pentágono insistió en que las conversaciones siguen abiertas y las negociaciones “son muy reales. Siguen en curso, están activas y creo que están ganando fuerza (...) Queremos que ese acuerdo se concrete, si es posible. Si no, estamos preparados para seguir adelante”, sostuvo.

El funcionario republicano también evitó cerrar la puerta a un eventual uso de tropas terrestres, aunque no detalló escenarios operativos. “No se puede librar y ganar una guerra si le dices a tu adversario qué puede hacer o qué no estás dispuesto a hacer, incluyendo desplegar fuerzas”, declaró. Además, reveló que visitó el fin de semana a efectivos del Comando Central de EE.UU. en Medio Oriente en un viaje mantenido en reserva por seguridad. Según CNN, durante esa visita relató que algunos uniformados le pidieron “más bombas, bombas más grandes, más objetivos” para “terminar la misión”.

PUEDES VER: Irán en el foco mundial tras ejecución de dos opositores, según denuncia de ONG

lr.pe

Trump desafía a países que no se sumaron a la guerra

El presidente de 80 años dirigió sus críticas especialmente a gobiernos europeos que, según él, no respaldaron con suficiente firmeza la campaña militar contra Teherán. En una publicación en Truth Social, mencionó al Reino Unido como ejemplo de los países que “se negó a involucrarse en la decapitación de Irán” y cuestionó que ahora sufran el impacto del cierre del estrecho sobre el suministro de combustible.

Aparte de pedirles que tengan control de Ormuz, el mandatario republicano le sugirió a las naciones que “compren (petróleo) a Estados Unidos, tenemos de sobra”. Siguió su mensaje asegurando que “tendrán que empezar a aprender a luchar por sí mismos; EE.UU. ya no estará allí para ayudarlos”. La declaración apunta tanto a miembros de la OTAN como a socios asiáticos dependientes del flujo de crudo y gas licuado que atraviesa esa vía marítima estratégica.

Pronunciamiento del presidente de EE.UU. sobre las naciones que no participaron en la guerra. Foto: @realDonaldTrump/Truth Social

Pronunciamiento del presidente de EE.UU. sobre las naciones que no participaron en la guerra. Foto: @realDonaldTrump/Truth Social

PUEDES VER: ONU exige a Israel que derogue "la ley discriminatoria" de pena de muerte a palestinos condenados por asesinato terrorista

lr.pe

Misil iraní alcanza buque petrolero en Dubái

Un proyectil lanzado desde Teherán impactó un petrolero de la Corporación Petrolera de Kuwait durante la madrugada del martes en el puerto de Dubái. Según el comunicado oficial de la empresa difundido por la agencia KUNA, el ataque causó un incendio y daños estructurales severos que amenazan con un posible derrame de crudo en aguas de los Emiratos Árabes Unidos. La entidad confirmó que, pese a la magnitud del evento, "no se reportaron heridos ni fallecidos" entre la tripulación presente en la zona del incidente.

Al mismo tiempo, reportes de AFP y Deutsche Welle (DW) revelaron que la inestabilidad en el estrecho de Ormuz elevó el precio del barril de petróleo por encima de los 100 dólares. El evento agrava la incertidumbre sobre la seguridad de las rutas marítimas globales y eleva el riesgo de una crisis energética internacional.

Notas relacionadas
España cierra su espacio aéreo a los aviones de EE.UU. que intervengan en las operaciones militares contra Irán

España cierra su espacio aéreo a los aviones de EE.UU. que intervengan en las operaciones militares contra Irán

LEER MÁS
Irán en el foco mundial tras ejecución de dos opositores, según denuncia de ONG

Irán en el foco mundial tras ejecución de dos opositores, según denuncia de ONG

LEER MÁS
Trump presiona a Irán para un acuerdo de paz bajo la amenaza de destruir plantas desalinizadoras y la isla de Kharg

Trump presiona a Irán para un acuerdo de paz bajo la amenaza de destruir plantas desalinizadoras y la isla de Kharg

LEER MÁS
Un agricultor chino de 60 años sorprende al crear un submarino casero capaz de sumergirse 8 metros en el río con solo US$700

Un agricultor chino de 60 años sorprende al crear un submarino casero capaz de sumergirse 8 metros en el río con solo US$700

LEER MÁS
Irán permite el paso de buques petroleros selectos por el estrecho de Ormuz, según Reuters y Bloomberg

Irán permite el paso de buques petroleros selectos por el estrecho de Ormuz, según Reuters y Bloomberg

LEER MÁS
El país de Oceanía que tendría el rascacielos de madera más alto del mundo: megaproyecto busca superar al edificio Ascent de EE. UU.

El país de Oceanía que tendría el rascacielos de madera más alto del mundo: megaproyecto busca superar al edificio Ascent de EE. UU.

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Elon Musk termina contrato con empresa peruana que fabricaba parabrisas para Tesla y cierra planta en México

Elon Musk termina contrato con empresa peruana que fabricaba parabrisas para Tesla y cierra planta en México

LEER MÁS
El país de Sudamérica con una de las gasolinas más baratas del mundo, después de Venezuela, pese a la guerra en Medio Oriente

El país de Sudamérica con una de las gasolinas más baratas del mundo, después de Venezuela, pese a la guerra en Medio Oriente

LEER MÁS
El árbol más hermoso del mundo destaca por sus hojas violetas y está presente en más de un país de Sudamérica

El árbol más hermoso del mundo destaca por sus hojas violetas y está presente en más de un país de Sudamérica

LEER MÁS
ONU exige a Israel que derogue "la ley discriminatoria" de pena de muerte a palestinos condenados por asesinato terrorista

ONU exige a Israel que derogue "la ley discriminatoria" de pena de muerte a palestinos condenados por asesinato terrorista

LEER MÁS
Trump presiona a Irán para un acuerdo de paz bajo la amenaza de destruir plantas desalinizadoras y la isla de Kharg

Trump presiona a Irán para un acuerdo de paz bajo la amenaza de destruir plantas desalinizadoras y la isla de Kharg

LEER MÁS
Un agricultor chino de 60 años se vuelve exitoso al crear un submarino casero que se sumerge 8 metros en el río con menos de US$800

Un agricultor chino de 60 años se vuelve exitoso al crear un submarino casero que se sumerge 8 metros en el río con menos de US$800

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El Pentágono advierte que "los próximos días serán decisivos" en la guerra con Irán mientras Trump pide que "tomen" Ormuz

Actor Brahian Labarca, Rocky en ‘Valentina valiente’, defiende la telenovela y asegura: “La trama es buena, no aburre”

Caso Lizeth Marzano: Corte Superior de Justicia ratifica 9 meses prisión preventiva contra Adrián Villar

Mundo

España cierra su espacio aéreo a los aviones de EE.UU. que intervengan en las operaciones militares contra Irán

ONU exige a Israel que derogue "la ley discriminatoria" de pena de muerte a palestinos condenados por asesinato terrorista

Embajada de EE.UU. en Venezuela reanuda sus operaciones tras siete años de relaciones diplomáticas interrumpidas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Keiko Fujimori vs. López Aliaga vs. Marisol Pérez Tello en el Debate Presidencial: fecha, hora y canales TV dónde ver

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

Debate Presidencial 2026: ¿quiénes son los 12 candidatos que se enfrentarán este martes 31 de marzo?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025