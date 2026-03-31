El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, remarcó que en las últimas 24 horas se había registrado “el menor número de drones y misiles enemigos lanzados por Irán”. | Foto: AFP

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, remarcó que en las últimas 24 horas se había registrado “el menor número de drones y misiles enemigos lanzados por Irán”. | Foto: AFP

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, afirmó este martes 31 de marzo que la guerra con Irán entra en una fase crítica y que “los próximos días serán decisivos". Durante una conferencia de prensa, el funcionario sostuvo que Teherán “prácticamente no hay nada que pueda hacer militarmente al respecto” y remarcó que en las últimas 24 horas se había registrado “el menor número de drones y misiles enemigos lanzados por Irán”. A su lado, el general Dan Caine señaló que Washington había atacado “más de 11.000 objetivos” en los últimos 30 días.

En paralelo, el presidente Donald Trump, mediante Truth Social, exhortó a otros países a actuar con coraje: "¡Arménse de valor, vayan al Estrecho y ¡TÓMENLO!". Asimismo, insistió en que “Irán ha sido, en esencia, diezmado. La parte difícil ya está hecha. Vayan a conseguir su propio petróleo”. La declaración se produce mientras la Casa Blanca, por medio de su portavoz Karoline Leavitt, reiteró que el objetivo principal de la ofensiva no es la reapertura de Ormuz, sino neutralizar la capacidad naval, misilística y nuclear iraní.

TE RECOMENDAMOS SANAR EL LINAJE FEMENINO: LAS HERIDAS QUE HEREDAMOS SIN DARNOS CUENTA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Trump presiona a Irán para un acuerdo de paz bajo la amenaza de destruir plantas desalinizadoras y la isla de Kharg

EE.UU. no descarta usar tropas terrestres en la guerra

Hegseth aseguró que en Irán “se ha producido un cambio de régimen” y planteó que la nueva conducción del país “debería ser más sensata que la anterior”. En esa misma línea, añadió que Trump “alcanzará un acuerdo, pero advirtió que, si las autoridades persas no aceptan las condiciones de Washington, las Fuerzas Armadas estadounidenses “continuarán actuando con aún mayor intensidad”.

Sobre una salida diplomática, el jefe del Pentágono insistió en que las conversaciones siguen abiertas y las negociaciones “son muy reales. Siguen en curso, están activas y creo que están ganando fuerza (...) Queremos que ese acuerdo se concrete, si es posible. Si no, estamos preparados para seguir adelante”, sostuvo.

El funcionario republicano también evitó cerrar la puerta a un eventual uso de tropas terrestres, aunque no detalló escenarios operativos. “No se puede librar y ganar una guerra si le dices a tu adversario qué puede hacer o qué no estás dispuesto a hacer, incluyendo desplegar fuerzas”, declaró. Además, reveló que visitó el fin de semana a efectivos del Comando Central de EE.UU. en Medio Oriente en un viaje mantenido en reserva por seguridad. Según CNN, durante esa visita relató que algunos uniformados le pidieron “más bombas, bombas más grandes, más objetivos” para “terminar la misión”.

Trump desafía a países que no se sumaron a la guerra

El presidente de 80 años dirigió sus críticas especialmente a gobiernos europeos que, según él, no respaldaron con suficiente firmeza la campaña militar contra Teherán. En una publicación en Truth Social, mencionó al Reino Unido como ejemplo de los países que “se negó a involucrarse en la decapitación de Irán” y cuestionó que ahora sufran el impacto del cierre del estrecho sobre el suministro de combustible.

Aparte de pedirles que tengan control de Ormuz, el mandatario republicano le sugirió a las naciones que “compren (petróleo) a Estados Unidos, tenemos de sobra”. Siguió su mensaje asegurando que “tendrán que empezar a aprender a luchar por sí mismos; EE.UU. ya no estará allí para ayudarlos”. La declaración apunta tanto a miembros de la OTAN como a socios asiáticos dependientes del flujo de crudo y gas licuado que atraviesa esa vía marítima estratégica.

Pronunciamiento del presidente de EE.UU. sobre las naciones que no participaron en la guerra. Foto: @realDonaldTrump/Truth Social

Misil iraní alcanza buque petrolero en Dubái

Un proyectil lanzado desde Teherán impactó un petrolero de la Corporación Petrolera de Kuwait durante la madrugada del martes en el puerto de Dubái. Según el comunicado oficial de la empresa difundido por la agencia KUNA, el ataque causó un incendio y daños estructurales severos que amenazan con un posible derrame de crudo en aguas de los Emiratos Árabes Unidos. La entidad confirmó que, pese a la magnitud del evento, "no se reportaron heridos ni fallecidos" entre la tripulación presente en la zona del incidente.

Al mismo tiempo, reportes de AFP y Deutsche Welle (DW) revelaron que la inestabilidad en el estrecho de Ormuz elevó el precio del barril de petróleo por encima de los 100 dólares. El evento agrava la incertidumbre sobre la seguridad de las rutas marítimas globales y eleva el riesgo de una crisis energética internacional.