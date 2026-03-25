HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fallece candidato a diputado del partido Fe en el Perú
Fallece candidato a diputado del partido Fe en el Perú     Fallece candidato a diputado del partido Fe en el Perú     Fallece candidato a diputado del partido Fe en el Perú     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO | PREVIAS AL DEBATE PRESIDENCIAL | JORGE NIETO | KEIKO FUJIMORI | HOY 25 DE MARZO

Mundo

Esta potencia se une a Estados Unidos para construir reactores nucleares: acuerdo coincide con la guerra en Medio Oriente

El pacto entre ambas naciones busca diversificar las fuentes de energía y asegurar insumos estratégicos frente a un escenario internacional marcado por la competencia por recursos y capacidades industriales.

Estados Unidos y Japón quieren allanar el camino para una nueva edad de oro.
Estados Unidos y Japón quieren allanar el camino para una nueva edad de oro. | Composición LR

Dos potencias mundiales se unieron para construir reactores modulares pequeños (SMR) en Estados Unidos. Las unidades nucleares compactas serán edificadas en Tennessee y Alabama. El acuerdo coincidió con la escalada del conflicto en Medio Oriente.

Según el Organismo Internacional de Energía Atómica, los SMR tienen una capacidad de hasta 300 MW(e) por módulo y pueden generar electricidad con bajas emisiones de carbono. "Aprovechan la fisión nuclear para generar calor y producir electricidad", aseveró la entidad.

TE RECOMENDAMOS

BENEFICIOS DE LA OVOMANCIA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Irán permite el paso de buques petroleros selectos por el estrecho de Ormuz, según Reuters y Bloomberg

lr.pe

¿Cuáles son las 2 potencias que se unieron para construir reactores nucleares en Estados Unidos?

Estados Unidos y Japón formalizaron un proyecto conjunto de 40.000 millones de dólares mientras persisten los bombardeos en Medio Oriente. Tanto Washington como Tokio informaron que los SMR serán desarrollados por la compañía GE Vernova Hitachi y constituirán "una tremenda fuente de energía estable de próxima generación".

Explicaron que los reactores nucleares buscan estabilizar los precios de la electricidad en EE. UU. y fortalecer el liderazgo de ambas potencias en la competencia tecnológica global. Asimismo, los gobiernos encabezados por Donald Trump y Sanae Takaichi señalaron que este desarrollo presenta ventajas en escalabilidad y seguridad operativa.

PUEDES VER: Un agricultor chino de 60 años sorprende al crear un submarino casero capaz de sumergirse 8 metros en el río con solo US$700

lr.pe

Alianza nuclear y minera entre Estados Unidos y Japón

Además de la construcción de reactores nucleares en Tennessee y Alabama, la iniciativa incluye una inversión adicional de 33.000 millones de dólares en plantas de generación eléctrica con gas natural en Pensilvania y Texas.

También se presentó un plan de acción para fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos y la extracción de recursos en aguas profundas. La Casa Blanca puntualizó que ambas potencias mundiales explorarán estos materiales en lodos de tierras raras cerca de la isla japonesa de Minamitorishima, ubicada a unos 1.950 kilómetros al sureste de Tokio.

Cabe señalar que Japón desplegó recientemente una misión científica para recolectar sedimentos con tierras raras en las cercanías de Minamitorishima. La operación utilizó un buque de perforación en aguas profundas que partió en enero para evaluar el potencial de extracción en una zona con posibles reservas minerales.

Notas relacionadas
El país de Oceanía que tendría el rascacielos de madera más alto del mundo: megaproyecto busca superar al edificio Ascent de EE. UU.

El país de Oceanía que tendría el rascacielos de madera más alto del mundo: megaproyecto busca superar al edificio Ascent de EE. UU.

LEER MÁS
Cuba afirma que sus fuerzas armadas se preparan para una posible “agresión militar” de Estados Unidos

Cuba afirma que sus fuerzas armadas se preparan para una posible “agresión militar” de Estados Unidos

LEER MÁS
Ecuador y Estados Unidos capturan a 11 personas e incautan casi 3 toneladas de droga en menos de 24 horas

Ecuador y Estados Unidos capturan a 11 personas e incautan casi 3 toneladas de droga en menos de 24 horas

LEER MÁS
Un agricultor chino de 60 años sorprende al crear un submarino casero capaz de sumergirse 8 metros en el río con solo US$700

Un agricultor chino de 60 años sorprende al crear un submarino casero capaz de sumergirse 8 metros en el río con solo US$700

LEER MÁS
Irán permite el paso de buques petroleros selectos por el estrecho de Ormuz, según Reuters y Bloomberg

Irán permite el paso de buques petroleros selectos por el estrecho de Ormuz, según Reuters y Bloomberg

LEER MÁS
El país de Oceanía que tendría el rascacielos de madera más alto del mundo: megaproyecto busca superar al edificio Ascent de EE. UU.

El país de Oceanía que tendría el rascacielos de madera más alto del mundo: megaproyecto busca superar al edificio Ascent de EE. UU.

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Una familia china impacta al construir un edificio de 15 plantas exclusivo para sus 100 familiares y con estacionamiento subterráneo

Una familia china impacta al construir un edificio de 15 plantas exclusivo para sus 100 familiares y con estacionamiento subterráneo

LEER MÁS
Irán permite el paso de buques petroleros selectos por el estrecho de Ormuz, según Reuters y Bloomberg

Irán permite el paso de buques petroleros selectos por el estrecho de Ormuz, según Reuters y Bloomberg

LEER MÁS
Agricultor chino de 60 años asombra al crear un submarino casero capaz de sumergirse 8 metros en el río con menos de US$800

Agricultor chino de 60 años asombra al crear un submarino casero capaz de sumergirse 8 metros en el río con menos de US$800

LEER MÁS
Argentina y los otros 3 países de América Latina que gozan de una de las mayores reservas de agua de la Tierra, junto a EE.UU. y China

Argentina y los otros 3 países de América Latina que gozan de una de las mayores reservas de agua de la Tierra, junto a EE.UU. y China

LEER MÁS
Jurado de Los Ángeles declara responsables a Instagram y YouTube por adicción a redes sociales en histórico juicio contra Meta y Google

Jurado de Los Ángeles declara responsables a Instagram y YouTube por adicción a redes sociales en histórico juicio contra Meta y Google

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Esta potencia se une a Estados Unidos para construir reactores nucleares: acuerdo coincide con la guerra en Medio Oriente

Partido Universitario vs Regatas EN VIVO HOY: juegan por el extra game de la Liga Peruana de Vóley

Peter Jackson confirma nueva película de 'El Señor de los Anillos': sinopsis oficial, estreno y lo que se sabe de 'Shadows of the Past'

Mundo

Agricultor chino de 60 años asombra al crear un submarino casero capaz de sumergirse 8 metros en el río con menos de US$800

Choque de 'dos mundos' en Sudamérica: un lugar único donde un inmenso bosque se une a un desierto blanco con lagunas cristalinas

Jurado de Los Ángeles declara responsables a Instagram y YouTube por adicción a redes sociales en histórico juicio contra Meta y Google

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Víctimas y deudos de fallecidos en protestas rechazan elección de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación

¿Quiénes y cuántos son los candidatos a la presidencia del Perú 2026?

Debate presidencial 2026 EN VIVO HOY, 25 de marzo: Keiko, Jorge Nieto y otros 10 candidatos se confrontarán en la tercera fecha

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025