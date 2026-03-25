Esta potencia se une a Estados Unidos para construir reactores nucleares: acuerdo coincide con la guerra en Medio Oriente

Estados Unidos y Japón quieren allanar el camino para una nueva edad de oro. | Composición LR

Estados Unidos y Japón quieren allanar el camino para una nueva edad de oro. | Composición LR

Dos potencias mundiales se unieron para construir reactores modulares pequeños (SMR) en Estados Unidos. Las unidades nucleares compactas serán edificadas en Tennessee y Alabama. El acuerdo coincidió con la escalada del conflicto en Medio Oriente.

Según el Organismo Internacional de Energía Atómica, los SMR tienen una capacidad de hasta 300 MW(e) por módulo y pueden generar electricidad con bajas emisiones de carbono. "Aprovechan la fisión nuclear para generar calor y producir electricidad", aseveró la entidad.

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¿Cuáles son las 2 potencias que se unieron para construir reactores nucleares en Estados Unidos?

Estados Unidos y Japón formalizaron un proyecto conjunto de 40.000 millones de dólares mientras persisten los bombardeos en Medio Oriente. Tanto Washington como Tokio informaron que los SMR serán desarrollados por la compañía GE Vernova Hitachi y constituirán "una tremenda fuente de energía estable de próxima generación".

Explicaron que los reactores nucleares buscan estabilizar los precios de la electricidad en EE. UU. y fortalecer el liderazgo de ambas potencias en la competencia tecnológica global. Asimismo, los gobiernos encabezados por Donald Trump y Sanae Takaichi señalaron que este desarrollo presenta ventajas en escalabilidad y seguridad operativa.

Alianza nuclear y minera entre Estados Unidos y Japón

Además de la construcción de reactores nucleares en Tennessee y Alabama, la iniciativa incluye una inversión adicional de 33.000 millones de dólares en plantas de generación eléctrica con gas natural en Pensilvania y Texas.

También se presentó un plan de acción para fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos y la extracción de recursos en aguas profundas. La Casa Blanca puntualizó que ambas potencias mundiales explorarán estos materiales en lodos de tierras raras cerca de la isla japonesa de Minamitorishima, ubicada a unos 1.950 kilómetros al sureste de Tokio.

Cabe señalar que Japón desplegó recientemente una misión científica para recolectar sedimentos con tierras raras en las cercanías de Minamitorishima. La operación utilizó un buque de perforación en aguas profundas que partió en enero para evaluar el potencial de extracción en una zona con posibles reservas minerales.