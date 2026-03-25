Delcy Rodríguez destituye a embajador de Venezuela ante la ONU y continúa con los cambios en su gobierno

La mandataria está impulsando una ofensiva diplomática con Estados Unidos para acceder a 4.900 millones de dólares del FMI. | Foto: AFP

La mandataria está impulsando una ofensiva diplomática con Estados Unidos para acceder a 4.900 millones de dólares del FMI. | Foto: AFP

Este 25 de marzo, la gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, removió del cargo a Samuel Moncada como representante permanente ante la Organización de las Naciones Unidas. En su lugar, designó a la diplomática Coromoto Godoy, quien estaba al frente del Ministerio de Comercio, en una decisión que refuerza el giro de su política exterior.

El anuncio, difundido a través de X, estuvo acompañado de un mensaje en el que se resaltó que la nueva embajadora tendrá la misión de representar "la voz digna y soberana" del país. Asimismo, expresó su confianza en la experiencia de Godoy para fortalecer la presencia venezolana dentro de la institución y ampliar los espacios de cooperación internacional.

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Rodríguez también agradeció la labor de Moncada, quien ocupaba el cargo desde 2017, y adelantó que asumirá nuevas funciones en el ámbito internacional. En paralelo, confirmó que el economista Johann Álvarez Márquez ocupará el cargo dejado por Godoy, con el objetivo de impulsar exportaciones no petroleras y profundizar la diversificación económica.

Nueva representante de Venezuela ante la ONU, Coromoto Godoy Calderón. Foto: X | Delcy Rodríguez

Cambios en la cúpula chavista

Los recientes movimientos se inscriben en una reestructuración de mayor alcance impulsada por el gobierno actual desde que asumió el poder el 5 de enero de 2026, tras la captura de Nicolás Maduro. En menos de tres meses, la mandataria ha transformado cerca de la mitad del gabinete heredado, con la sustitución de ministros, ajustes en viceministerios, cambios en instancias estratégicas y la fusión de carteras clave.

Entre las decisiones más relevantes destacan la salida de Vladimir Padrino López del Ministerio de Defensa, tras más de una década en el cargo, y la designación de Gustavo González López en su reemplazo. A ello se suman los relevos en áreas sensibles como Energía Eléctrica, con la llegada de Rolando Alcalá; Transporte, donde asumió Jacqueline Faría; y Trabajo, ahora bajo la conducción de Carlos Alexis Castillo.

La reorganización incluye además nombramientos en instancias clave del aparato estatal, como la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios, y organismos de inteligencia y protección presidencial. Con este rediseño, Rodríguez busca consolidar un equipo alineado a su estrategia de gestión, priorizando control político, eficiencia administrativa y capacidad de respuesta frente a las presiones internas y externas que enfrenta el país.

Delcy quiere negociar con Washington

Mientras se producen los cambios políticos, según el diario español ABC, la continuadora del chavismo impulsa una ofensiva diplomática para destrabar el acceso a recursos retenidos en el Fondo Monetario Internacional. Se trata de aproximadamente US$4.900 millones en Derechos Especiales de Giro, bloqueados desde 2019 debido a la falta de reconocimiento internacional del gobierno venezolano.

La estrategia pasa por establecer contactos con Estados Unidos, principal accionista del organismo y actor clave en cualquier decisión sobre esos fondos. Según fuentes cercanas citadas por el medio, la mandataria ha enviado emisarios y evalúa una eventual visita a Washington con el objetivo de abrir canales de negociación que permitan reactivar la interlocución técnica con la entidad.

Sin embargo, el escenario presenta obstáculos. La dirigente chavista fue incluida en 2018 en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), lo que limita sus movimientos dentro del sistema financiero internacional. Aun así, la posibilidad de contactos técnicos con el FMI marca un cambio respecto al aislamiento previo y podría sentar las bases para una futura reapertura financiera.

El acceso a esos recursos representaría un alivio significativo para la economía venezolana, al permitir fortalecer reservas, sostener importaciones esenciales y mitigar presiones inflacionarias. No obstante, cualquier avance dependerá de una decisión política dentro del organismo, donde el peso de Washington resulta determinante.