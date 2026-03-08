HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Israel anuncia destrucción del cuartel general de los Guardianes de la Revolución de Irán

El papa León XIV pidió el cese de los bombardeos y dijo que escuchen "las voces de los pueblos". Sin embargo, los recientes ataques provocaron una interrupción de la distribución de combustibles en Teherán.

El ejército israelí aseveró que el complejo de los Guardianes de la Revolución de Irán "servía como centro de investigación".
El ejército israelí aseveró que el complejo de los Guardianes de la Revolución de Irán "servía como centro de investigación". | Composición LR

Israel anunció este domingo 8 de marzo la destrucción del cuartel general de la Fuerza Espacial de los Guardianes de la Revolución de Irán en Teherán.

El reciente ataque se suma a una nueva ola de bombardeos que alcanzaron casi 50 búnkeres de almacenamiento de municiones en bases de seguridad interna de la República Islámica y un complejo perteneciente a la organización catalogada como "terrorista" por Estados Unidos.

Asimismo, el ejército israelí aseveró que el complejo "servía como centro de recepción, transmisión e investigación para la Agencia Espacial Iraní".

Operaciones militares cruzadas

El país hebreo también informó sobre "una serie de embestidas contra infraestructuras militares del régimen terrorista en todo Irán".

En cambio, los Guardianes de la Revolución afirmaron haber lanzado misiles hacia las ciudades israelíes de Tel Aviv y Beersheva, además de una base aérea en Jordania.

En ese contexto, el gobernador Mohammad Sadegh Motamedian indicó que la distribución de combustible en Teherán se interrumpió "temporalmente" debido a la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra cinco instalaciones petroleras en la capital.

Vaticano pide tregua

Por su parte, el papa León XIV pidió detener la violencia y llamó a reforzar los esfuerzos por una salida negociada. "Crece la preocupación de que el conflicto se extienda y que otros países de la región, incluido el querido Líbano, vuelvan a hundirse en la inestabilidad", sostuvo durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro.

"Elevemos al Señor nuestra humilde oración para que cese el estruendo de las bombas, callen las armas y se abra un espacio de diálogo en el que puedan escucharse las voces de los pueblos", remarcó.

El pontífice ya había advertido el miércoles 4 de marzo que el asalto entre Estados Unidos e Israel socavan el derecho internacional.

