La familia advirtió que recurrirá a organismos internacionales si no se producen progresos en el proceso judicial en Colombia. Foto: AFP.

La familia de Kevin Acosta denunció a Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones del Congreso por divulgar la información reservada de la historia clínica del niño. El fallecimiento del pequeño de siete años, que sufría hemofilia, mantiene en cuestionamiento el accionar del presidente, quien en su momento responsabilizó de la muerte a la madre del menor y puso en duda la versión de la falta de suministro de medicación por parte de la Nueva EPS en la que estaba inscrita.

El representante legal del lado demandante, Vicente Villanueva Luis, sostiene que el líder colombiano expuso datos confidenciales relacionados con las "circunstancias médicas particulares" del deceso, ya que estos estaban bajo reserva. Cabe indicar que la demanda se ampara en el artículo 194 de la Ley 599 de 2000, que regula el delito de divulgación y empleo de documentos sujetos a discreción.

Además, el documento vuelve a resaltar la ausencia del medicamento por parte de la entidad encargada y lo crucial de este impasse en el sistema de salud, acusando que esto "generó la muerte" de la criatura.

No se limitará a instancias nacionales

La familia advirtió que recurrirá a organismos internacionales si no se producen progresos en el proceso judicial en Colombia. Así lo expresó Villanueva, quien explicó que la ruta jurídica contempla inicialmente que Petro agote las interacciones preliminares con la Comisión de Acusaciones, lo que podría llevar a una eventual acusación. Sin embargo, reconoció la complejidad del caso.

A pesar de las dificultades, el doctor sostuvo que se espera el avance en el ámbito interno. "Nosotros guardamos la esperanza de que esto sí se active en esta oportunidad", indicó. De no haber avances, el abogado dejó claro que recurrirán a otras instancias. "Si no, agotaremos el recurso interno para poder acudir a la justicia internacional", concluyó.

Caso Kevin Acosta

El deceso se dio el 13 de febrero en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital La Misericordia en Bogotá luego de sufrir un accidente en bicicleta que le provocó un trauma craneoencefálico grave y hemorragias que su condición de hemofílico dificultó controlar.

Su madre, Yudi Caterine Pico Naranjo, denunció que llevaba más de dos meses sin recibir el medicamento emicizumab, esencial para evitar episodios de sangrado, debido a fallas en la entrega por parte de su aseguradora, Nueva EPS, lo que avivó críticas sobre la falta de acceso oportuno a tratamientos de enfermedades raras en el país.