HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO el pedido de PRISIÓN PREVENTIVA contra ADRIÁN VILLAR
Sigue EN VIVO el pedido de PRISIÓN PREVENTIVA contra ADRIÁN VILLAR      Sigue EN VIVO el pedido de PRISIÓN PREVENTIVA contra ADRIÁN VILLAR      Sigue EN VIVO el pedido de PRISIÓN PREVENTIVA contra ADRIÁN VILLAR      
EN VIVO

Audiencia EN VIVO del pedido de prisión preventiva contra Adrián Villar

Mundo

Gustavo Petro es denunciado por familia de menor tras divulgar datos de su historia clínica

El abogado demandante, Vicente Villanueva, sostiene que el presidente expuso datos confidenciales que estaban bajo reserva, amparándose en el artículo 194 de la Ley 599 de 2000.

La familia advirtió que recurrirá a organismos internacionales si no se producen progresos en el proceso judicial en Colombia. Foto: AFP.
La familia advirtió que recurrirá a organismos internacionales si no se producen progresos en el proceso judicial en Colombia. Foto: AFP.

La familia de Kevin Acosta denunció a Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones del Congreso por divulgar la información reservada de la historia clínica del niño. El fallecimiento del pequeño de siete años, que sufría hemofilia, mantiene en cuestionamiento el accionar del presidente, quien en su momento responsabilizó de la muerte a la madre del menor y puso en duda la versión de la falta de suministro de medicación por parte de la Nueva EPS en la que estaba inscrita.

El representante legal del lado demandante, Vicente Villanueva Luis, sostiene que el líder colombiano expuso datos confidenciales relacionados con las "circunstancias médicas particulares" del deceso, ya que estos estaban bajo reserva. Cabe indicar que la demanda se ampara en el artículo 194 de la Ley 599 de 2000, que regula el delito de divulgación y empleo de documentos sujetos a discreción.

TE RECOMENDAMOS

JHAN SANDOVAL Y MOSSUL LO ADVIERTEN: TIEMPOS OSCUROS EN EL PODER | ASTROMOOD

Además, el documento vuelve a resaltar la ausencia del medicamento por parte de la entidad encargada y lo crucial de este impasse en el sistema de salud, acusando que esto "generó la muerte" de la criatura.

PUEDES VER: Noboa anuncia nuevo toque de queda en 4 provincias de Ecuador y refuerza respaldo con el Comando Sur de EE. UU.

lr.pe

No se limitará a instancias nacionales

La familia advirtió que recurrirá a organismos internacionales si no se producen progresos en el proceso judicial en Colombia. Así lo expresó Villanueva, quien explicó que la ruta jurídica contempla inicialmente que Petro agote las interacciones preliminares con la Comisión de Acusaciones, lo que podría llevar a una eventual acusación. Sin embargo, reconoció la complejidad del caso.

A pesar de las dificultades, el doctor sostuvo que se espera el avance en el ámbito interno. "Nosotros guardamos la esperanza de que esto sí se active en esta oportunidad", indicó. De no haber avances, el abogado dejó claro que recurrirán a otras instancias. "Si no, agotaremos el recurso interno para poder acudir a la justicia internacional", concluyó.

Caso Kevin Acosta

El deceso se dio el 13 de febrero en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital La Misericordia en Bogotá luego de sufrir un accidente en bicicleta que le provocó un trauma craneoencefálico grave y hemorragias que su condición de hemofílico dificultó controlar.

Su madre, Yudi Caterine Pico Naranjo, denunció que llevaba más de dos meses sin recibir el medicamento emicizumab, esencial para evitar episodios de sangrado, debido a fallas en la entrega por parte de su aseguradora, Nueva EPS, lo que avivó críticas sobre la falta de acceso oportuno a tratamientos de enfermedades raras en el país.

Notas relacionadas
Ecuador confirma ruptura unilateral con el gobierno de Petro y Noboa considera a Colombia como el "peor socio comercial"

Ecuador confirma ruptura unilateral con el gobierno de Petro y Noboa considera a Colombia como el "peor socio comercial"

LEER MÁS
Niño de 7 años muere en Colombia por presunta falta de medicamento, pero Petro responsabiliza a la familia

Niño de 7 años muere en Colombia por presunta falta de medicamento, pero Petro responsabiliza a la familia

LEER MÁS
Gustavo Petro defiende el aumento del salario mínimo en Colombia tras suspensión y convoca a movilizaciones

Gustavo Petro defiende el aumento del salario mínimo en Colombia tras suspensión y convoca a movilizaciones

LEER MÁS
Irán desafía a Trump y promete vengar muerte de Alí Jamenei: "Atacaremos con una fuerza que jamás han conocido"

Irán desafía a Trump y promete vengar muerte de Alí Jamenei: "Atacaremos con una fuerza que jamás han conocido"

LEER MÁS
Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

LEER MÁS
Trump confirma ataque contra Irán y anuncia inicio de la Operación Furia Épica para acabar con su régimen: "Vamos a destruir sus misiles"

Trump confirma ataque contra Irán y anuncia inicio de la Operación Furia Épica para acabar con su régimen: "Vamos a destruir sus misiles"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Últimas noticias del ataque de EE.UU. e Israel a Irán EN VIVO: Trump asegura que "todo ha sido destruido" en Teherán tras bombardeos

Últimas noticias del ataque de EE.UU. e Israel a Irán EN VIVO: Trump asegura que "todo ha sido destruido" en Teherán tras bombardeos

LEER MÁS
Marco Rubio advierte que los "golpes más duros están por venir" contra Irán mientras precios de gas y petróleo mundial se disparan

Marco Rubio advierte que los "golpes más duros están por venir" contra Irán mientras precios de gas y petróleo mundial se disparan

LEER MÁS
Ni México ni Brasil: este es el país que fue galardonado por tener el mejor aeropuerto de América Latina y el Caribe

Ni México ni Brasil: este es el país que fue galardonado por tener el mejor aeropuerto de América Latina y el Caribe

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gustavo Petro es denunciado por familia de menor tras divulgar datos de su historia clínica

Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO HOY por la Copa del Rey vía América tvGO: Musso salva con sus atajadas a los colchoneros

Fracasa la reunión entre Boric y Kast tras disputa por el cable submarino chino previo al cambio de poder: "Es una mala señal"

Mundo

Fracasa la reunión entre Boric y Kast tras disputa por el cable submarino chino previo al cambio de poder: "Es una mala señal"

Detienen en Cuba a 10 panameños por "confeccionar letreros con carácter subversivo" contra el Gobierno

"Lo alcancé antes de que él me alcanzara": así reaccionó Trump tras confirmar la muerte de Alí Jamenei

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

López Aliaga repite sin pruebas que hubo fraude en elecciones del 2021 y llama 'terrucos' a miembros de la ONPE

Juicio contra Fernando Rospigliosi por presunta difamación a Delia Espinoza comienza este 3 de marzo

Ministro de Agricultura, Felipe Meza, no paga fotopapeleta de S/ 1.320 por manejar en exceso de velocidad

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025