Rosa María Palacios comentó la noticia de que un importante número de parlamentarios de Renovación Popular cuentan con denuncias policiales en su historial. Palacios criticó que en este partido se jacten de ser buenos cristianos y usar eso como argumento para obtener votos, mientras que sus denuncias no dicen lo mismo.

"Candidatos que se presentan como "yo soy un buen cristiano y por eso tienes que votar por mí" (...) cuídense de los falsos profetas dice Jesús. El problema es que 6 de los 16 candidatos evangélico. De esos, 6 tienen denuncias policiales y esas no aparecen en su hoja de vida. El congresista Esdras Medina, que va a la reelección, tiene una denuncia por violencia familiar, y aquí no pasa nada porque es buen cristiano (...) El problema es presentarte como mejor por tener un carnet de cristiano", sostuvo.

TE RECOMENDAMOS ¡GABINETE EN PROBLEMAS! RENOVACIÓN NO DARÁ CONFIANZA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Seis candidatos evangélicos de Renovación Popular afrontan denuncias policiales

Por otra parte, la periodista comentó un reportaje revelado por La República, en el que se da a conocer que ministros del actual gabinete del presidente interino José María Balcázar cuentan con denuncias policiales. Destacó que sería lo más idóneo que se pueda conocer este historial antes de ser elegidos y no después.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

"11 ministros tienen denuncias policiales por delitos como corrupción, lavado de activos, delitos de ambiente, etc. ¿No sería ideal que se le pida a los ministros que llenen esa declaración antes de juramentar? (...) Dicho sea de paso, la presidenta del consejo de ministros dijo ayer cómo terminó siéndolo, dijo que el gabinete que ella tiene, iba a ser igual al que iba a tener De Soto, y que a último momento De Soto dijo que no y que todos estaban reunidos, entonces Balcázar le preguntó a ella y así fue", agregó.