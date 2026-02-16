Pedro Capó: "No hay ser humano que esté de acuerdo con la injusticia hacia los latinos"

Con una canción Calma, lanzada en 2018, Pedro Capó llegó a la cima de la música latina. La aclamada Alicia Keys escuchó el tema y pidió cantar en los Latin Grammy. “Fue un honor”, recuerda. Ahora, el puertorriqueño celebra a su colega Benito Martínez Ocasio, o Bad Bunny, por el primer Grammy para un álbum en español. “Tiene muchas dimensiones para mí en lo artístico y como puertorriqueño es muy conmovedor y de mucho orgullo”, nos dice en las oficinas de Sony Music en Lima.

En la música urbana se pueden seguir las tendencias. ¿Crees que este disco arriesga?

Claro. Es un disco que habla de nuestra realidad y situación colonial. Rescata el folclor y la raíz puertorriqueña. Y llevarlo a ese nivel y que sea reconocido en un momento tan tumultuoso en el mundo, especialmente con lo que vemos en Estados Unidos con la situación migratoria y la manera abusiva en que están manejando muchas de estas situaciones, es muy lindo verlo. Así que, como músico, me inspira.

¿Tú hubieras tenido el mismo discurso en los Grammy?

Totalmente, totalmente. Habla por mí, por la gran mayoría de nuestros colegas latinoamericanos. No hay ser humano que esté de acuerdo con la injusticia hacia nuestra gente.

¿Alguien de tu entorno ha sido afectado por estas políticas migratorias?

No directamente, pero lo he visto cerquita de mi casa. He visto a la gente de ICE parada en un negocio latino. Hemos visto cómo se han llevado a gente que tiene visa. Así que he sentido la inseguridad y el temor en gente bien cercana. Se han llevado a algunos puertorriqueños; ya tienen como base y fundamento de arresto el escucharte hablar español o el tono de tu piel. Yo tengo tres hijos de apellido Rodríguez, que no andan por ahí con un pasaporte en la mano. Y ese tipo de cosas preocupan muchísimo.

¿Qué te pareció que Billie Eilish mencione que no se puede ser “ilegal en tierras robadas”?

Es la verdad. Sí, les robaron a todos los latinoamericanos. Y les dejaron unos casinos y 20 tiendas de alcohol para que se enviciaran y perdieran el aferrarse a sus tierras. Me parece importantísimo y agradezco que la comunidad artística aproveche sus plataformas para llamar la atención sobre lo que realmente merece.

Se cumplen siete años desde que cantaste con Alicia Keys en los Latin Grammy. En ese entonces, llevaste a una estrella estadounidense a la música latina. ¿Qué recuerdas de esa versión de Calma?

Fue muy loco porque a mí me lo dicen en España. Estábamos en una cosa ahí del Barça y me dicen: “ah, mira, ya tenemos lo de Alicia Keys”. Y yo: “¿qué de Alicia Keys?”. Y comentan: “Ah, ¿no sabes que ella escuchó la canción? Le encantó y preguntó quién la había hecho. Preguntó si podía subir”. Soy fan de Alicia Keys. Cuando fui a la escuela de música en Minnesota, todas las niñas audicionaron con Fallin’, que era la canción súper grande de ella en algún momento, y yo tenía 20 años, ¿sabes?

Claro, era impensado.

Sí y fue un súper honor. Ella y su esposo, Swizz Beatz, cuando llegaron a Puerto Rico, fueron muy queridos, muy amables y muy humildes. Trabajar de la mano te da una validación bonita. Fue de ensueño.

Cantar con ella representaba más que una oportunidad.

Sí, la emoción me ganó; es que el niño interior está bien prendido. Calma pasa cuando tenía 39 años de edad, ya no esperando eso. Yo estaba cinco meses atrás en la renta en Nueva York, tocando en bares por 100 pesos, así que mi realidad cambia de una manera efervescente en relativamente poco tiempo. Tener un éxito mundial y estar cantando con Alicia Keys, y ganar (el Grammy) a Canción del Año, fue una locura, así que sí, estaba bien emocionado.

¿Esperas algún cambio a partir del primer Grammy a un álbum en español?

Ojalá que sí. Artistas así son la punta de lanza para este tipo de cosas, casi siempre hay una secuela, porque abren ese camino. Es importante rescatar nuestro folclore, nuestras músicas autóctonas de identidad.

En uno de tus discos, Munay, utilizas instrumentos peruanos como el charango. ¿Tienes pensado un disco con música peruana?

Sí, siempre digo que las canciones me hablan de cómo vestirlas. Munay fue un disco que, en concepto, tenía mucho de Perú, porque tenía de mi trabajo con la medicina. A mí me encantan todos los instrumentos folclóricos de ustedes.

¿Es verdad que diste un concierto gratuito en Pucallpa?

(Sonríe) No sé si lo llaman concierto, pero lo vi como un compartir; fue en casa del chamán don José Campos y llegó todo el mundo de Pucallpa. Fue bien bonito, no fue algo pensado, fue algo súper orgánico. Yo lo disfruté mucho.

¿Qué has encontrado en la Ayahuasca?

Ha sido esencial e instrumental en mi vida, en atravesar traumas, sanarlos, verlos de cerca, curar físicamente y crecer creativamente. La selva tiene un sistema interconectado de plantas que vienen con propósitos y beneficios específicos, no solamente de la Ayahuasca. Siempre me gusta hacer énfasis en la importancia de trabajar con gente que respeta estas plantas, que tienen un conocimiento, porque también hay charlatanes, y es de cuidado; no es una cosa recreacional, de una fiesta rave. Llevo años trabajando con don José Campos. Hace 16 años comencé y ha sido aliviar el peso del proceso humano, los traumas familiares. Yo creo que todos tenemos algo de eso en nuestra formación, cosas que están fuera de nuestro control y que nos van marcando.

En algún momento quisiste dejar la música, ¿no?

Sí, claro, estaba a punto de enganchar los guantes, pero vino la canción con Thalía (Estoy enamorado). Luego hubo un problema legal con la disquera independiente, que venden mi contrato a Sony; me sacaron todos los discos de las tiendas. Ha sido un proceso de muchos obstáculos, pero también ha hecho que le tenga más cariño a la música y que disfrute tanto. Me ha puesto la piel dura y me ha dado la capacidad de bregar.

¿Y cómo se lucha en el actual EE. UU? ¿Por qué crees que algunos apoyan a Trump?

Yo vivo entre Puerto Rico y Florida. Mis hijos están en Estados Unidos. Los latinos votaron por Trump y es la cosa más irónica del mundo. Ahora hay un despertar de esa derecha; hay países que vienen de unas izquierdas fuertes que se portaron mal, salen de estos sistemas corruptos, rotos y llegan a Estados Unidos y ven que todo lo que esté alineado a la derecha es la salvación. Es entendible porque vienen de un dolor inmenso, pero luego vemos que el tipo los está botando. Algo tenemos que aprender aquí y ojalá que pase muy rápido el tiempo que le queda en el poder.

Vienes de cantar en Cosquín, donde estuvo Susana Baca. Digamos que es un escenario para la música latinoamericana y también para la política. ¿Qué piensas cuando dicen que ustedes no deben opinar?

Primero, para mí sería increíble cantar con Susana Baca, la intérprete de Negra presuntuosa. Sería un honor porque para mí, esos son titanes; yo los escuchaba cuando era chico con mi padre. Y bueno, ¿quién no puede opinar de política? Es bonito porque tenemos unas plataformas y, ante la injusticia, nos paramos con nuestra gente.