Piuranos celebran ordenación episcopal y toma de posesión del nuevo arzobispo de Piura y Tumbes

Durante su mensaje inaugural, Maza Huamán llamó a la unidad y resaltó la importancia de evangelizar a través del amor. | Foto: Maribel Mendo/La República.

El Monseñor Luciano Maza Huamán asumió el liderazgo de la Arquidiócesis Metropolitana de Piura y Tumbes el sábado 21 de febrero. La solemne ceremonia se celebró en la Basílica Catedral de Piura con la presencia de cientos de feligreses emocionados durante el acto religioso.

En un ambiente cargado de fe, el pueblo piurano vivió una jornada histórica con la ordenación episcopal y toma de posesión canónica del nuevo arzobispo por el Papa León XIV. La misa comenzó a las 10:00 de la mañana y congregó a miles de fieles que llegaron desde temprano.

En el interior, estuvieron presentes sacerdotes, obispos, y autoridades locales como el gobernador regional, congresistas, alcaldes y representantes militares. Fuera de la catedral, los feligreses siguieron la ceremonia a través de pantallas gigantes instaladas por miembros del temblo.

La celebración fue presidida por Monseñor Guillermo Elías Millares y Daniel Turley Murphy, obispo emérito de Chulucanas, quienes guiaron la ordenación episcopal y la toma de posesión de Maza Huamán. Durante el rito, la entrega de las insignias episcopales, incluyendo el anillo, la cruz pectoral, la mitra y el báculo, estuvo marcada por un profundo silencio, seguido por aplausos y llantos de emoción de los asistentes.

El Monseñor Luciano Maza fue designado como arzobispo por el Papa Leon XIV el 2 de diciembre de 2025.

Primer mensaje

Uno de los momentos más conmovedores fue el primer mensaje del nuevo arzobispo, quien instó a la unidad y el amor en la iglesia. "Queremos una arquidiócesis evangelizada y evangelizadora, pero a través del amor. Solo el amor transforma. Acompáñenme, sacerdotes, movimientos, hermandades y parroquias, para hacer de nuestra arquidiócesis un lugar de evangelización", dijo con firmeza.

En la ceremonia, Monseñor Elías compartió un regalo enviado por el Papa León XIV, una pectoral, que fue mostrado por la nueva autoridad eclesiástica en agradecimiento, acompañado de una sonrisa de gratitud.

"Será un buen guía", expresaron los feligreses, quienes se acercaron para felicitarlo mientras recorría la catedral. "El padre Luciano es quien nos ha acercado a la iglesia. Nos transmite paz", comentó Julio Camino, quien no pudo contener las lágrimas.

Al finalizar la ceremonia, el arzobispo recorrió los pasillos de la catedral, recibiendo felicitaciones y capturas fotográficas entre cantos y aplausos. Los representantes informaron que la ceremonia continuaría en el colegio Salesiano Don Bosco, donde Monseñor Maza Huamán emitiría su primer saludo al pueblo piurano.

Renovación en la congregación de Piura y Tumbes

El Monseñor asumió como arzobispo de Piura y Tumbes en reemplazo de José Antonio Eguren Anselmi, quien renunció al cargo el 2 de abril de 2024 ante el fallecido Papa Francisco I, luego de ser acusado de encubrir los abusos del fundador del Sodalicio, el laico Luis Fernando Figari.

Tras su salida, Guillermo Elías Millares estuvo temporalmente al frente de la arquidiócesis hasta que el 12 de diciembre de 2025, el Papa Leon XIV designó a Maza para asumir la responsabilidad.

