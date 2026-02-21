Ignacio Buse vs Alejandro Tabilo EN VIVO HOY por la semifinal del ATP Río Open 2026: ¿a qué hora y cómo ver el partido?

Este sábado 21 de febrero, desde las 5:00 p.m. (hora peruana), Ignacio Buse (91°) buscará hacer historia en el ATP Río Open 2026 frente a Alejandro Tabilo (68°), en un encuentro especial por las semifinales de dicho torneo. Este encuentro promete ser emocionante de principio a fin y se podrá seguir desde la señal de Disney+, que transmitirá EN VIVO Y DIRECTO. Sin embargo, también puedes verlo desde aquí, en La República Deportes, que te llevará el punto a punto de manera totalmente gratis y ONLINE.

Ambos tenistas llegan con una importante racha de victorias, por lo que se espera un encuentro muy parejo. Por su parte, Buse viene de ganarle al italiano Matteo Berrettini (57°), por lo que llega con el ánimo muy positivo para este gran partido. El peruano buscará realizar otra gran hazaña.

¿A qué hora ver Ignacio Buse vs Alejandro Tabilo por Rio Open 2026?

Este encuentro por la semifinales del Río Open 2026 se podrá seguir desde las 5.00 p.m. (hora peruana). A continuación, la lista de horarios para otros países.

México (Ciudad de México): 5:00 p.m.

Colombia (Bogotá): 5:00 p.m.

Chile (Santiago): 7:00 p.m.

Argentina (Buenos Aires): 7:00 p.m.

Brasil (Río de Janeiro / São Paulo): 7:00 p.m.

España (Madrid): 12:00 a.m. del domingo 22 de febrero

Estados Unidos (Miami / Nueva York): 6:00 p.m.

Ecuador (Quito): 5:00 p.m.

¿En qué canal puedes ver el partido entre Ignacio Buse y Alejandro Tabilo por ATP Rio Open 2026?

Quienes no puedan asistir al imponente Jockey Club Brasileiro podrán seguir el partido por la señal de ESPN o a través de la plataforma de Disney Plus. Cabe resaltar que el encuentro se disputa a 3 sets y podría extenderse por más de 2 horas, como ocurrió ayer.