Las fans de la serie reaccionaron tras la muerte de Yeimy Montoya Foto: Composición LR | Facebook

Las fans de la serie reaccionaron tras la muerte de Yeimy Montoya Foto: Composición LR | Facebook

¡Sorprendió a todos! La muerte de Yeimy Montoya, el personaje principal de ‘La reina del flow’, ha marcado uno de los momentos más impactantes del final de la tercera temporada de la exitosa serie colombiana disponible en Netflix. El personaje interpretado por Carolina Ramírez falleció e inmediatamente provocó una ola de reacciones en redes sociales. Ahora, los fans se preguntan cuál será el futuro de la ficción.

¿De qué manera muere Yeimy Montoya en ‘La reina del flow’ 3?

Catalogado como uno de los plot twist más impactantes, el episodio 41 de la tercera temporada nos muestra el trágico desenlace del personaje central de la historia: Yeimy Montoya, quien muere tras sufrir graves complicaciones de salud relacionadas con mal de Chagas y lupus eritematoso sistémico.

En la escena final, ‘La reina del flow’ se despide de sus seres queridos antes de fallecer. Minutos antes de sufrir un infarto, logra despedirse de Charly Flow, interpretado por Carlos Torres, y decirle “Te amo, te voy a amar siempre”.

¿Por qué Yeimy enfermó en ‘La reina del flow 3’?

La tercera temporada se centró en la desaparición de la cantante tras un atentado aéreo organizado por el productor musical Mike Rivera. Asimismo, el accidente provocó que el personaje de Carolina Ramírez caiga en la selva, donde permanece desaparecida durante varios episodios.

Durante ese periodo, Yeimy pierde la memoria. Como si eso no fuera poco, luego es retenida en la mansión del productor argentino, lo que prolonga su ausencia y agrava aún más su delicado estado de salud. Tras lograr escapar y encontrarse con Charly Flow, los médicos descubren que contrajo una peligrosa bacteria durante su obligada estancia en la selva.

Aunque la enfermedad era tratable, el tiempo que permaneció sin atención médica agravó su condición. A ello se sumó el diagnóstico de lupus, lo que terminó afectando gravemente su corazón.

¿Cómo reaccionó el elenco tras la muerte de Yeimy en ‘La reina del flow 3’?

Uno de los primeros en pronunciarse fue Carlos Torres, quien da vida a Charly Flow. El actor aclaró que cuando dijo que la tercera temporada era su favorita no se refería al destino del personaje, sino a lo que significó para el equipo cerrar un ciclo. “Han sido diez años llenos de experiencias, viajes y momentos maravillosos”, escribió en Instagram.

Por su parte, la actriz Mabel Moreno, recordada por interpretar a Gema Granados, también dedicó un mensaje a su compañera.”Siempre serás la queen. No me imagino el flow sin reina”, escribió. El actor Marcos Kiño Carreño, quien interpreta a Axel Rodríguez, destacó el vínculo que se formó entre el elenco a lo largo de casi diez años de grabaciones.

Otro de los protagonistas, Juan Manuel Restrepo, compartió varios videos en TikTok recordando a Yeimy Montoya. “Pase lo que pase con Yeimy, siempre estará en nuestros corazones”, dijo el actor que interpreta a Erick Cruz, hijo de la pareja protagonista. Finalmente, Andrés Sandoval, quien dio vida a Juancho Mesa, reaccionó en redes sociales con un mensaje cargado de nostalgia: “¿Cómo así parcero que se nos fue la pececita?”, acompañado del hashtag #SinYeimyNoHayFlow.

¿Habrá cuarta temporada de ‘La reina del flow’?

Tras la muerte del personaje principal se abre una gran interrogante sobre el futuro de la serie. Muchos seguidores han impulsado en redes la frase “Sin Yeimy no hay Flow”, recordando que el título mismo de la historia está ligado al personaje.

Por ahora, Caracol Televisión no ha confirmado oficialmente una cuarta temporada. Sin embargo, el desenlace de la tercera parte deja abierto el debate sobre cómo podrían continuar la trama sin el personaje principal que impulsó el éxito global de la serie colombiana.