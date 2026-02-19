HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Presidente Rodrigo Paz asegura que logró estabilizar la economía en sus 100 días de gobierno: “Bolivia está saliendo a flote”

Desde el Ejecutivo señalaron que las medidas aplicadas ya empiezan a dar resultados, aunque aún faltan cambios para superar la crisis ecónómica.

Rodrigo Paz afirmó que aún falta aprobar leyes para la minería y los hidrocarburos para atraer inversión extranjera.
Rodrigo Paz afirmó que aún falta aprobar leyes para la minería y los hidrocarburos para atraer inversión extranjera.

A 100 días de su gestión, el presidente Rodrigo Paz anunció una buena noticia para los bolivianos. Este jueves 19 de febrero, el jefe de Estado sostuvo que el país empezó a salir del período más crítico de su economía, luego de aplicar ajustes que, según dijo, ya muestran resultados en las cuentas públicas y en el mercado cambiario.

Paz asumió el mando el 8 de noviembre con la meta de encaminar nuevamente las finanzas nacionales y reducir el peso del aparato estatal. En su balance, afirmó que recibió una economía golpeada y señaló que los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce dejaron un escenario complejo, marcado por altos gastos y problemas estructurales.

Justicia de Bolivia dicta prisión preventiva contra pastor peruano acusado de abuso contra menor

Eliminación de la subvención a la gasolina y al diésel

La crisis comenzó a sentirse con fuerza en 2023, cuando se registraron problemas en el abastecimiento de carburantes y una marcada ausencia de dólares en el sistema financiero. Para mantener el suministro interno, el Estado recurrió a sus reservas en moneda extranjera y mantuvo precios artificialmente bajos, una decisión que terminó por afectar la estabilidad fiscal.

Frente a ese panorama, una de las primeras acciones del Ejecutivo fue eliminar la subvención a la gasolina y al diésel. De acuerdo con Paz, esta medida buscó frenar el contrabando hacia países vecinos y evitar que el dinero público siguiera destinándose a ese fin. Desde el Gabinete indicaron que, tras el retiro del subsidio, el país logra un ahorro aproximado de 10 millones de dólares por día.

Boliviano no pide que anexen su país a Perú: video fue generado con IA

Rodrigo Paz resalta que el dólar empieza a estabilizarse

Durante un mensaje a la nación, transmitido por la televisión estatal, el mandatario destacó que el país que comenzó a gobernar era como "un barco prácticamente hundido, pero que ahora está saliendo a flote”.

Además, aseguró que la economía comenzó a mostrar señales de recuperación y resaltó una disminución del déficit fiscal, al que calificó como uno de los principales problemas del país.

Para salir de la crisis, el gobierno de Bolivia decidió eliminar la subvención a la gasolina y al diésel. Foto: ANF

Para salir de la crisis, el gobierno de Bolivia decidió eliminar la subvención a la gasolina y al diésel. Foto: ANF

De otro lado, abordó la situación del dólar y afirmó que su cotización empieza a encontrar un equilibrio. Recordó que, en el mercado paralelo, la divisa llegó a negociarse a más del triple del tipo de cambio oficial de 6,96 bolivianos, mientras que en la actualidad se mueve en un rango de 9 a 10 bolivianos por unidad.

Pese a los avances que destacó, reconoció que el proceso de recuperación aún no está completo. Entre los próximos pasos, mencionó la necesidad de impulsar normas vinculadas a la minería y a los hidrocarburos, con el objetivo de generar confianza y atraer inversión extranjera que permita sostener el crecimiento económico en los próximos años.

