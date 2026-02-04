Gobierno de Rodrigo Paz culpa al Gobierno del Movimiento al Socialismo por la distribución de gasolina de "mala calidad". | Composición LR

El gobierno de Rodrigo Paz Pereira admitió este martes 3 de febrero de 2026 que Bolivia está distribuyendo gasolina de "mala calidad" debido a un problema en la mezcla del combustible. A pesar de que se difundiera el lunes un comunicado asegurando la calidad de la gasolina importada, el ministro de Hidrocarburos, Carlos Medinaceli, confirmó que los estudios posteriores detectaron residuos dañinos en los tanques de almacenamiento que fueron heredados de la anterior gestión.

Las recientes declaraciones surgen en un contexto marcado por denuncias y movilizaciones de sindicatos y federaciones del transporte público, que ahora exigen una compensación económica. Durante las últimas tres semanas, los choferes salieron a las calles y, en algunas ciudades del país, incluso cerraron las oficinas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para exhibir autopartes dañadas de los buses.

Gobierno de Rodrigo Paz admite que Bolivia distribuye gasolina de "mala calidad"

En una rueda de prensa, el ministro Carlos Medinaceli comparó el problema. "Aunque luego se compre, usando mi analogía, aceite nuevo y de buena calidad, al mezclarlo en el mismo recipiente quedan restos del aceite viejo que terminan afectando el resultado final", aclaró el funcionario de Rodrigo Paz.

Medinaceli estuvo acompañado del presidente de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, quien informó que los residuos perjudiciales encontrados son magnesio y goma. Sin embargo, la versión de Akly contradice el comunicado difundido por la propia YPFB, que aseveraba que la empresa inspectora Camin Cargo había certificado la gasolina importada desde Argentina, Chile y Paraguay.

"YPFB afirma que la gasolina que se comercializa cumple todos los estándares de calidad, tras ser certificada por una inspectora internacional en su laboratorio", precisó la compañía en la nota de prensa. Para justificar la incoherencia, el titular de YPFB explicó que se realizaron estudios adicionales para poder identificar materiales que no suelen encontrarse en los análisis habituales.

"Se hizo un primer análisis y salió todo bien, pero había un producto residual que venía con otros componentes que no se mapean en este tipo de estudios, porque se analizan en otro tipo de laboratorios", declaró.

Transportistas de Bolivia buscan compensación económica tras la distribución de gasolina de mala calidad

Medinaceli rechazó ante los medios que YPFB haya mentido previamente y validó la explicación de Akly. "Para identificar este problema, se tuvieron que hacer análisis más complejos que los análisis estándar. Es como si vas al médico por un dolor, te hacen las pruebas regulares, sale todo bien, pero el dolor persiste y entonces tienen que hacer exámenes más complejos", sostuvo. Asimismo, el ministro de Hidrocarburos prometió nuevas investigaciones para encontrar a los responsables que, según el funcionario, formaban parte del anterior Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).

En ese contexto, el ejecutivo de la Federación de Transporte Libre, Limbert Tancara, adelantó en una entrevista radial que el gremio buscará un resarcimiento económico por los daños sufridos. Indicó que los gastos de reparación van desde los 715 dólares hasta los 6.500 dólares en casos en que se necesitaba cambiar el motor.

Además, según la agencia nacional de noticias Urgente.bo, el Colegio de Ingenieros Mecánicos de Bolivia (CIMB) detalló que al menos el 60% de los vehículos que actualmente se encuentran en talleres mecánicos están allí debido a problemas relacionados con la "mala calidad del combustible".

Desde el Parlamento, Juan Pablo Velasco, considerado como el segundo gobierno fuerte del opositor partido Libre, anunció la creación de una comisión investigadora para identificar a los responsables. "La gasolina que estamos comprando no solamente es más cara, sino también peor", alegó. El subsidio a los carburantes fue eliminado el 17 de diciembre a través de un decreto supremo. Desde esa fecha, el precio de la gasolina ha aumentado un 85%.