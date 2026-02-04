HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

¿Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori pasan a segunda vuelta? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Mundo

Gobierno de Rodrigo Paz admite que Bolivia distribuye gasolina de "mala calidad" y transportistas buscan compensación económica

El gobierno de Rodrigo Paz dice que habían certificado la gasolina importada desde Argentina, Chile y Paraguay, pero luego afirman que se encontró magnesio en el combustible.

Gobierno de Rodrigo Paz culpa al Gobierno del Movimiento al Socialismo por la distribución de gasolina de "mala calidad".
Gobierno de Rodrigo Paz culpa al Gobierno del Movimiento al Socialismo por la distribución de gasolina de "mala calidad". | Composición LR

El gobierno de Rodrigo Paz Pereira admitió este martes 3 de febrero de 2026 que Bolivia está distribuyendo gasolina de "mala calidad" debido a un problema en la mezcla del combustible. A pesar de que se difundiera el lunes un comunicado asegurando la calidad de la gasolina importada, el ministro de Hidrocarburos, Carlos Medinaceli, confirmó que los estudios posteriores detectaron residuos dañinos en los tanques de almacenamiento que fueron heredados de la anterior gestión.

Las recientes declaraciones surgen en un contexto marcado por denuncias y movilizaciones de sindicatos y federaciones del transporte público, que ahora exigen una compensación económica. Durante las últimas tres semanas, los choferes salieron a las calles y, en algunas ciudades del país, incluso cerraron las oficinas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para exhibir autopartes dañadas de los buses.

TE RECOMENDAMOS

DELIA ESPINOZA HABLA DE JERÍ, TOMÁS ALADINO GÁLVEZ Y EL CONGRESO|LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Científicos chinos revelan que las colillas de cigarrillos podrían ser materiales clave para almacenar energía y crear baterías

lr.pe

Gobierno de Rodrigo Paz admite que Bolivia distribuye gasolina de "mala calidad"

En una rueda de prensa, el ministro Carlos Medinaceli comparó el problema. "Aunque luego se compre, usando mi analogía, aceite nuevo y de buena calidad, al mezclarlo en el mismo recipiente quedan restos del aceite viejo que terminan afectando el resultado final", aclaró el funcionario de Rodrigo Paz.

Medinaceli estuvo acompañado del presidente de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, quien informó que los residuos perjudiciales encontrados son magnesio y goma. Sin embargo, la versión de Akly contradice el comunicado difundido por la propia YPFB, que aseveraba que la empresa inspectora Camin Cargo había certificado la gasolina importada desde Argentina, Chile y Paraguay.

"YPFB afirma que la gasolina que se comercializa cumple todos los estándares de calidad, tras ser certificada por una inspectora internacional en su laboratorio", precisó la compañía en la nota de prensa. Para justificar la incoherencia, el titular de YPFB explicó que se realizaron estudios adicionales para poder identificar materiales que no suelen encontrarse en los análisis habituales.

"Se hizo un primer análisis y salió todo bien, pero había un producto residual que venía con otros componentes que no se mapean en este tipo de estudios, porque se analizan en otro tipo de laboratorios", declaró.

PUEDES VER: China supera a Estados Unidos: construye en América Latina el estadio de fútbol más avanzado, por encima del Maracaná y el Azteca

lr.pe

Transportistas de Bolivia buscan compensación económica tras la distribución de gasolina de mala calidad

Medinaceli rechazó ante los medios que YPFB haya mentido previamente y validó la explicación de Akly. "Para identificar este problema, se tuvieron que hacer análisis más complejos que los análisis estándar. Es como si vas al médico por un dolor, te hacen las pruebas regulares, sale todo bien, pero el dolor persiste y entonces tienen que hacer exámenes más complejos", sostuvo. Asimismo, el ministro de Hidrocarburos prometió nuevas investigaciones para encontrar a los responsables que, según el funcionario, formaban parte del anterior Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).

En ese contexto, el ejecutivo de la Federación de Transporte Libre, Limbert Tancara, adelantó en una entrevista radial que el gremio buscará un resarcimiento económico por los daños sufridos. Indicó que los gastos de reparación van desde los 715 dólares hasta los 6.500 dólares en casos en que se necesitaba cambiar el motor.

Además, según la agencia nacional de noticias Urgente.bo, el Colegio de Ingenieros Mecánicos de Bolivia (CIMB) detalló que al menos el 60% de los vehículos que actualmente se encuentran en talleres mecánicos están allí debido a problemas relacionados con la "mala calidad del combustible".

Desde el Parlamento, Juan Pablo Velasco, considerado como el segundo gobierno fuerte del opositor partido Libre, anunció la creación de una comisión investigadora para identificar a los responsables. "La gasolina que estamos comprando no solamente es más cara, sino también peor", alegó. El subsidio a los carburantes fue eliminado el 17 de diciembre a través de un decreto supremo. Desde esa fecha, el precio de la gasolina ha aumentado un 85%.

Notas relacionadas
Gobierno de Rodrigo Paz y sindicatos acuerdan anular el decreto económico sobre combustibles y el fin de las protestas en Bolivia

Gobierno de Rodrigo Paz y sindicatos acuerdan anular el decreto económico sobre combustibles y el fin de las protestas en Bolivia

LEER MÁS
Rodrigo Paz cumple 2 meses de gobierno en medio de protestas por decretos económicos y proyectos petroleros en Bolivia

Rodrigo Paz cumple 2 meses de gobierno en medio de protestas por decretos económicos y proyectos petroleros en Bolivia

LEER MÁS
Rodrigo Paz firma decreto para gobernar Bolivia a distancia en medio de tensiones con su vicepresidente Edman Lara

Rodrigo Paz firma decreto para gobernar Bolivia a distancia en medio de tensiones con su vicepresidente Edman Lara

LEER MÁS
El volcán de América Latina más cercano al Sol que supera al Everest pese a sus casi 9.000 metros de altura

El volcán de América Latina más cercano al Sol que supera al Everest pese a sus casi 9.000 metros de altura

LEER MÁS
Donald Trump nomina a Kevin Warsh para ser el próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos

Donald Trump nomina a Kevin Warsh para ser el próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos

LEER MÁS
Venezuela aprueba reforma petrolera de Rodríguez para permitir que empresas extranjeras exploren, produzcan y comercialicen crudo venezolano

Venezuela aprueba reforma petrolera de Rodríguez para permitir que empresas extranjeras exploren, produzcan y comercialicen crudo venezolano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China supera a Estados Unidos: construye en América Latina el estadio de fútbol más avanzado, por encima del Maracaná y el Azteca

China supera a Estados Unidos: construye en América Latina el estadio de fútbol más avanzado, por encima del Maracaná y el Azteca

LEER MÁS
Lo que se sabe, lo que se ha probado y lo que sigue sin explicación en la relación Trump–Epstein

Lo que se sabe, lo que se ha probado y lo que sigue sin explicación en la relación Trump–Epstein

LEER MÁS
El proyecto ferroviario que unirá 5 países de América Latina y conectará 2 océanos: facilitará exportaciones a Asia y Europa

El proyecto ferroviario que unirá 5 países de América Latina y conectará 2 océanos: facilitará exportaciones a Asia y Europa

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de Tumbes designa Jueza Supernumeraria en Contralmirante Villar

2 de Mayo y su contundente mensaje previo al histórico partido ante Alianza lima por Copa Libertadores: "Vencer o morir"

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Mundo

Opositores nicaragüenses piden a presidenta electa de Costa Rica mantener presión contra el régimen de Ortega

Clan del Golfo, cartel de Colombia, suspende negociación con Gustavo Petro tras su reunión con Donald Trump

Adolescente australiano de 13 años nadó durante 4 horas para salvar a su familia: "Tenía que seguir adelante"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Gobierno oficializa creación de la SUNIR: conoce sus funciones y organización

Ciro Castillo llega nuevamente al Gobierno Regional del Callao para retomar su cargo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025