Mundo

Ataque armado en parque de México deja al menos un muerto y ocho menores heridos

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, indicó que están "trabajando en estrecha coordinación con la Fiscalía General del Estado" para esclarecer el hecho.

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo rechazó "profundamente" el hecho ocurrido en San Francisco del Rincón.
La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo rechazó "profundamente" el hecho ocurrido en San Francisco del Rincón. | Composición LR

Durante la noche del martes 17 de febrero de 2026 se registró un ataque armado que dejó al menos una persona muerta y ocho menores heridos. El hecho ocurrió en un parque situado en la calle 5 de Mayo, en la colonia Renovación, en San Francisco del Rincón, estado de Guanajuato, México.

Se reportó que un grupo de hombres armados llegó alrededor de las 9 p. m. en motocicletas y disparó contra los presentes. "Condenamos de manera firme y categórica los hechos ocurridos. Son actos inaceptables que atentan contra la seguridad y la paz de la sociedad", expresó la Fiscalía General del Estado de Guanajuato en un comunicado informativo.

Autoridades de Guanajuato se pronuncian tras el ataque

A través de la red social, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo también rechazó "profundamente" el hecho ocurrido en San Francisco del Rincón. "Desde el primer momento instruí a las áreas de seguridad para brindar atención médica inmediata, así como acompañamiento integral a los allegados de los afectados. Estamos trabajando en estrecha coordinación con la Fiscalía General del Estado", escribió.

En otra publicación aseguró que en Guanajuato no se normalizará la violencia. "Las familias no están solas. Actuaremos con firmeza, responsabilidad y toda la fuerza del Estado", advirtió. Asimismo, el secretario de Salud del Estado, Gabriel Cortés Alcalá, sostuvo que los menores heridos reciben atención médica y psicológica.

Otro hecho violento

En menos de un mes se produjo el segundo hecho grave de violencia en Guanajuato. A finales de enero, un ataque en la ciudad de Salamanca, ocurrido después de un partido de fútbol, dejó 11 muertos y 12 heridos. Tras ese episodio, las autoridades anunciaron un nuevo operativo de fuerzas federales y estatales.

De acuerdo con las autoridades, la ola de violencia se debe a la presencia de diversos grupos de la delincuencia organizada. En ese estado operan principalmente los cárteles Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación, considerado uno de los más poderosos de México.

Sin embargo, a comienzos de 2026, la administración de Claudia Sheinbaum informó que en 2025 la tasa de homicidios en el país alcanzó el nivel más bajo de los últimos diez años, como resultado de la estrategia de seguridad del gobierno.

