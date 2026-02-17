HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Gobierno de Colombia anuncia la reanudación de las negociaciones de paz con el Clan del Golfo tras reunión en Bogotá

Ambas partes informan que el encuentro se llevó a cabo en un “ambiente constructivo”, lo que supera la suspensión del diálogo anunciada anteriormente.

Desde septiembre, el gobierno busca reducir la violencia vinculada al narcotráfico. El restablecimiento del diálogo es un paso clave en su política de paz y desmovilización.
Desde septiembre, el gobierno busca reducir la violencia vinculada al narcotráfico. El restablecimiento del diálogo es un paso clave en su política de paz y desmovilización. | Gustavo Petro. Foto: AFP

El Gobierno de Colombia y el autodenominado Ejército Gaitanista, también conocido como Clan del Golfo, informaron este martes la reanudación y avance de las conversaciones de paz tras una reunión realizada el 9 de febrero en Bogotá. Ambas partes señalaron que el encuentro se desarrolló en un “ambiente constructivo”, lo que permitió retomar el proceso y superar la suspensión del diálogo anunciada días antes por el grupo armado.

Las negociaciones habían sido interrumpidas por el cartel armado hace dos semanas en protesta por los acuerdos alcanzados entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense Donald Trump durante una visita oficial a la Casa Blanca el 3 de febrero. En ese encuentro, ambos mandatarios pactaron realizar labores conjuntas para ubicar a alias Chiquito Malo, máximo comandante del grupo narcotraficante.

PUEDES VER: Gustavo Petro defiende el aumento del salario mínimo en Colombia tras suspensión y convoca a movilizaciones

lr.pe
Comunicado conjunto sobre la reanudación de las conversaciones entre el gobierno colombiano y el EGC. Foto: ECS

Comunicado conjunto sobre la reanudación de las conversaciones entre el gobierno colombiano y el EGC. Foto: ECS

Los diálogos entre el gobierno colombiano y el grupo armado se desarrollan desde septiembre en Qatar, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que contribuya a reducir la violencia en su país. Sin embargo, la decisión del Ejecutivo de reforzar la cooperación con Washington llevó al grupo a anunciar la suspensión temporal de las conversaciones, en un contexto de tensiones por la estrategia de seguridad.

La oficina de paz del gobierno informó en un comunicado que los negociadores lograron retomar el proceso tras la reunión en la capital nacional y dieron por “superada” la suspensión. El restablecimiento del diálogo representa un paso clave dentro de los esfuerzos del Ejecutivo por avanzar en su política de paz y lograr compromisos que permitan la desmovilización de estructuras armadas ilegales.

Cabe mencionar que el encuentro se realizó atendiendo la invitación del Grupo de Países Mediadores, integrado por el Estado de Qatar, el Reino de España, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza, y contó con el acompañamiento de la Organización de los Estados Americanos, a través de la MAPP/OEA, así como de la Conferencia Episcopal.

