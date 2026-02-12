Zar de la frontera de la administración Trump anuncia fin de la ofensiva migratoria en Minnesota

Minnesota tendrá menos agentes de ICE en sus calles. | Composición LR

El jefe de fronteras de Estados Unidos, Tom Homan, aseguró este jueves el fin de la ofensiva migratoria ocurrida en Minnesota que causó la muerte de dos ciudadanos estadounidenses y desató una indignación generalizada en todo el país.

"Propuse, y el presidente Trump ha aceptado, que esta operación de aumento de agentes concluya", afirmó Homan, quien también dijpo que las operaciones realizadas en esta ciudad dieron los resultados que buscaban.

Una semana atrás, el zar fronterizo anunció que, aproximadamente, 700 de los 3.000 agentes de inmigración serían retirados. Tras reunirse con Tim Walz —gobernador de Minnesota— y con el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, se llegó a un acuerdo respecto al objetivo de “garantizar y mantener la seguridad pública” a pesar de sus diferencias sobre las redadas.

Muertos en custodia de ICE

Desde la muerte de Renée Nicole Good a manos de un agente de Mineápolis el 7 de enero, las tácticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han estado en el foco de atención. Los comunicados de prensa de esta entidad revelan que varias personas han muerto bajo su custodia en los primeros días de 2026.

Al menos 4 reclusos murieron mientras se encontraban en vigilancia. Todas las muertes ocurrieron en los primeros 10 días del año, tres de ellas anunciadas entre el 9 y el 10 de enero.

Además de ello, las detenciones por parte de la agencia aumentaron exponencialmente. Más de 68.000 adultos estaban detenidos a finales del año pasafo, en comparación con diciembre de 2023, cuando había netamente 36.000 arrestados, según datos compartidos por la propia agencia.

ONU acusa a autoridades migratorias de asesinatos extrajudiciales

Este miércoles, seis relatores de la ONU advirtieron en un comunicado conjunto que los disturbios que dejaron a dos ciudadanos abatidos a quemarropa por parte de ICE podrían ser considerados como asesinatos ilegales.

Morris Tidball-Binz, comisionado de ejecuciones extrajudiciales; Gina Romero, relatora de libertad de reunión; y Alice Jill Edwards, informante de tortura, aseguraron que las acciones de ICE también constituyen una privación arbitraria de la vida y otras graves violaciones del derecho internacional.