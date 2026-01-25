Natalie Portman protesta contra ICE y Trump: "Es lo peor de la humanidad"

Varias figuras de Hollywood han lucido los pines de ‘ICE Out’ (‘Fuera ICE’) en los últimos eventos y estrenos. Ahora, durante el Festival de Cine de Sundance, actores y actrices volvieron a mostrar su postura en contra de las políticas migratorias de Donald Trump y se pronunciaron a favor de las protestas en Minneapolis.

Tras caminar por la alfombra roja con el pin que menciona al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, Natalie Portman declaró a Deadline: “Lo que está sucediendo en este país ahora mismo es absolutamente horrible. Lo que el gobierno federal, el gobierno de Trump, Kristi Noem, ICE están haciendo es realmente lo peor de lo peor de la humanidad”.

La ganadora del Óscar acudió al festival en Park City con Jenna Ortega y Charli XCX por el estreno de la película The Gallerist. La película ha sido descrita por la directora y coguionista Cathy Yan como: “Sátira oscura del mundo del arte contemporáneo”. Ortega, protagonista de la serie Merlina, añadió: “Es difícil estar en un lugar así (Sundance) con estos bonitos atuendos y hablando de cine, cuando algo tan horrible está pasando justo a nuestro lado”, dijo la actriz de ascendencia mexicana sobre la represión. “La falta de una resolución real o de algún tipo de sanción contra los agentes es increíblemente aterradora”.

De otro lado, Olivia Wilde llegó a Sundance con el elenco de The Invite junto a Edward Norton y Seth Rogen, y lució el broche ‘ICE Out’. “Estamos todos aquí para celebrar algo realmente hermoso y esperanzador en la narrativa cinematográfica. Pero el mundo está sufriendo ahora mismo, y este país está sufriendo. Y es terrible”, declaró en la alfombra roja a Variety antes del estreno de The Invite.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Norton declaró: “Hoy en día, la pregunta es: ‘¿Qué vamos a hacer con los tiroteos masivos de la Gestapo contra ciudadanos estadounidenses? Estamos aquí sentados hablando de películas mientras se organiza un ejército ilegal contra los ciudadanos estadounidenses”.

Otros actores coincidieron con Portman en condenar la represión y felicitaron la respuesta de los estadounidenses que han salido a las calles a protestar. La actriz ha dicho que el gobierno está siendo "abusivo y totalitario" y pidió parar la violencia. “Se siente como si los ciudadanos estadounidenses fueran, en este momento, las mejores personas del mundo, apoyándose unos a otros, a sus vecinos, a su comunidad y defendiendo su libertad”.

Sundance comenzó el jueves y va hasta el 1 de febrero. Es la primera edición sin su fundador, Robert Redford, quien falleció en septiembre pasado. El festival le rindió homenaje.