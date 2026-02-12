Al menos 21 muertos tras naufragio de embarcación en el Río Nilo, al norte de Sudán

Las autoridades locales de Sudán informaron que 21 personas murieron tras el naufragio de un barco en el Río Nilo. Según la agencia AFP, 30 viajeros estaban dentro de la embarcación; sin embargo, solo 6 pudieron conservar su vida. Además, existe un número mayor de gente desaparecida.

En julio de 2024, el Nilo fue escenario de otro hundimiento, cuando una veintena de sujetos, que intentaban huir de los combates entre el ejército regular sudanés y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo (FAR), fallecieron en un intento de atravesar el país del sur al norte.

TE RECOMENDAMOS PÉNDULO HEBREO: QUÉ ES, CÓMO FUNCIONA Y QUÉ PASA REALMENTE | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: La OTAN lanza misión Arctic Sentry para reforzar la defensa en el Ártico ante amenazas de Rusia y China

"Una dolorosa tragedia humanitaria"

La organización Red de Doctores de Sudán afirmó que este suceso es "una dolorosa tragedia humanitaria", también aseguró que el incidente revela "la fragilidad del transporte fluvial", teniendo como principales motivos la ausencia de requisitos básicos de seguridad, la falta de presencia de autoridades y equipos locales, agravando la magnitud del desastre.

Tras el accidente, pidieron a altos funcionarios del país adoptar medidas inmediatas para garantizar la confiabilidad en las vías marítimas y evitar la repetición de estos desastres, que cobran la vida de personas inocentes.

Violencia extrema en Sudán

A través de una publicación web, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU alertó sobre los riesgos de la repetición de una ola de violencia intensa, parecida a la que se vivió en el Faher, localidad sudanesa, priorizando el control estricto de armas y un embargo extendido sobre el país.

Según los documentos recopilados por las Naciones Unidas, en poco más de dos semanas, datados hasta el 6 de febrero, unos 90 civiles fueron asesinados y 142 resultaron heridos en ataques con drones realizados por las FAS y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido.