Rally Dakar 2026 arranca en Arabia Saudita: fechas, horarios y dónde ver en vivo la carrera más extrema del planeta

Se encienden los motores con el Rally Dakar 2026. La carrera más extrema del mundo regresa este sábado 3 hasta el 17 de enero, en Arabia Saudita, los mejores vehículos y pilotos se miden en una asombrosa prueba de resistencia. La edición número 48 incluirá 13 etapas, es decir, un total de 8.000 kilómetros desde la largada. El evento lo pasa ESPN y Disney Plus. Lamentablemente, no habrá presencia peruana.

Las categoría son motos, autos, challengers, SSV, camiones, Dakar Classic, Misión 1000 y Stock. El español Carlos Sainz sueña con la quinta corona, pero deberá arrebatarle el el título al vigente campeón Yazeed Al Rajhi. Asimismo, la leyenda Stéphane Peterhansel, el máximo ganador con 14 copas, vuelve al ruedo. Otra piloto histórico que parte como favorito es el excampeón Nasser Al Attiyah. La experiencia de Sebastián Loeb, pentacampeón de rallys, también lo coloca en la primera fila de la parrilla.

¿A qué hora inicia el Rally Dakar 2026 en Arabia Saudita?

El cambio de horario podría generar confusiones entre los aficionados, ya que el Dakar se correrá en Arabia Saudita del 3 al 17 de enero. Por ende, La República Deportes te juega la programación oficial del esperado evento deportivo. Es importante destacar que Sudamérica contará principalmente con resúmenes de las etapas desde la medianoche.

Perú: 3:00 pm - 4:00 pm

Colombia: 3:00 - 4:00 pm

Argentina: 5:00 pm

Chile: 3:45 pm

¿Dónde ver el Rally Dakar 2026?

Nadie quiere perderse la novedosa edición del Rally Dakar 2026. Por este motivo, La República Deportes te juega los canales confirmados para ver el evento más esperado del verano en Latinoamérica. No habrá presencia peruana, pero si sudamericana y la podrás ver en ESPN y Disney Plus. Además, en el canal de YouTube del Rally Dakar compartirán información detallada de la carrera.

Se registran un total de 118 motos, 81 autos, 46 camiones y 81 UTVs. Asimismo, se incluyen 99 coches históricos que participan en el Dakar Classic y ocho vehículos que incorporan tecnologías alternativas, los cuales forman parte del Dakar Future

Programación de las etapas del Rally Dakar 2026