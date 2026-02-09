El rey Carlos III afirma que colaborará con las autoridades por escándalo que involucra a su hermano Andrés en caso Epstein

El rey Carlos III se mostró sumamente "preocupado" por la situación que hoy envuelve a su hermano menor, Andrés. | Composición LR | AFP

El rey Carlos III se mostró sumamente "preocupado" por la situación que hoy envuelve a su hermano menor, Andrés. | Composición LR | AFP

El heredero de la corona británica, tras días de silencio luego de que se revelara que su hermano menor, Andrés Mountbatten-Windsor, está involucrado en el caso del pederasta Jeffrey Epstein, afirmó que la familia real colaborará en las investigaciones correspondientes.

En una de las fotografías reveladas por el Departamento de Justicia estadounidense, se ve a Andrés, como también es conocido el expríncipe, recostado sobre cinco personas, mientras es observado por Ghislaine Maxwell, pareja y cómplice de Epstein.

TE RECOMENDAMOS VELACIONES EXPLICADAS: SIGNIFICADO, COLORES Y SEÑALES REALES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

El expríncipe Andrés y Ghislaine Maxwell junto a cinco personas. Foto: Departamento de Justicia de EE. UU./Zuma Press Wire

PUEDES VER: Primer ministro del Reino Unido rechaza dimisión a pesar del escándalo vinculado al caso Jeffrey Epstein

La realeza inglesa en el ojo de la tormenta

El lunes 9 de febrero, su majestad, de 77 años, dijo estar "listo para ayudar" en la investigación que busca determinar si su hermano reveló información sensible a Epstein mientras era enviado especial de Reino Unido para el Comercio Internacional (2001-2011).

"El rey ha dejado clara… su profunda preocupación por las acusaciones que siguen saliendo a la luz respecto a la conducta del señor Mountbatten-Windsor", se lee en un comunicado emitido por el palacio real, agregando que el rey, ante cualquier requerimiento de la Policía de Thames Valley, brindará la información necesaria y disponible, "como cabría esperar".

"Como se dijo anteriormente, los pensamientos y condolencias de sus majestades han estado y siguen estando con las víctimas de toda forma de abuso", se agregó. Mientras, un portavoz del Palacio de Kensington afirmó que la situación mantiene en constante alerta al príncipe y la princesa de Gales, William Mountbatten-Windsor y Kate Middleton.

Andrés y Epstein se mostraron juntos públicamente en Royal Ascot, en 2000. Foto: Tim Graham Photo Library

Andrés y Epstein

"¿Cuánto tiempo hace que saben sobre Andrés y Epstein?", gritó un ciudadano al rey Carlos II, mientras saludaba a una multitud en Clitheroe, región Noroeste de Inglaterra, durante la mañana de este lunes, tras revelarse, a través del medio The Sun, que su hermano filtraba información confidencial al criminal sexual en 2010.

Según un correo electrónico al que tuvo acceso la agencia AFP, del 30 de noviembre de ese año, Andrés Mountbatten-Windsor, entonces duque de York, envió a Epstein informes sobre sus visitas a Vietnam, Hong Kong, Shenzhen (China) y Singapur bajo el remitente de 'The Duke'. En otra misiva, citada por BBC y enviada un mes antes, el entonces príncipe Andrés también notificó al pederasta sobre sus próximos viajes a esos mismos destinos.

Carta emitida por 'The Duke' a Jeffrey Epstein. Foto: AFP

"El hecho de que no se investigara a Andrés por diversas presuntas actividades es un escándalo nacional de la misma magnitud que el de Mandelson. Estos correos electrónicos demuestran que abusó de su cargo", declaró Dai Davies, excomandante de la Policía Real, a The Sun.

Otras de las acusaciones sobre el miembro de la familia real fue la de abuso sexual hacia Virginia Giuffre, quien afirma que estas agresiones ocurrieron cuando aún era menor de edad. En una de las fotografías reveladas se le ve a ellos posando junto a Maxwell, quien los recibió en su casa, en Londres.

(De izquierda a derecha) Andrés, Maxwell y Virginia Giuffre, de 17 años. Foto: AFP

Andrés siempre ha negado las acusaciones; sin embargo, las pruebas materiales expuestas por Washington y las invitaciones de Epstein a hablar "en privado", solo hacen que la Policía busque indagar más en el tema para determinar la conexión real que tenían ambos individuos. "Este hombre era embajador del Reino Unido, pero ha desacreditado al país de muchas maneras", puntualizó Davies.