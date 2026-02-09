HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Asaltan un furgón blindado con explosivos en Italia y provocan grave tiroteo: operación dejó 2 detenidos

El grupo armado actuó con vehículos falsos de la policía de Italia y rifles de alto calibre, mientras testigos grabaron la escena.

Dos de los presuntos delincuentes fueron arrestados mientras otros lograron escapar. Foto: Captura de video
Dos de los presuntos delincuentes fueron arrestados mientras otros lograron escapar. Foto: Captura de video

Un grupo armado ejecutó un ataque a plena luz del día sobre un furgón blindado en la carretera estatal 613, que conecta Lecce con Brindisi, en el sur de Italia. El hecho se produjo cerca del cruce de Tuturano y generó pánico entre los conductores que presenciaron la operación, según reporta EFE.

El asalto incluyó el uso de metralletas, explosivos y vehículos incendiados para bloquear el paso a los carabineros. Tras el enfrentamiento con la policía, dos presuntos miembros de la banda fueron detenidos, mientras que otros permanecen huidos. Las imágenes captadas muestran vehículos en llamas, el blindado destruido y una columna de humo visible desde varios kilómetros.

¿Cómo atacó el comando armado al vehículo blindado?

Según las primeras informaciones, los asaltantes ejecutaron una “emboscada cuidadosamente planificada”. Inicialmente embistieron y prendieron fuego a una camioneta y un camión para obstaculizar la circulación y dificultar la intervención de las fuerzas del orden. Posteriormente, emplearon vehículos falsos de policía con luces azules intermitentes para obligar a las unidades blindadas a detenerse, simulando un control rutinario.

Una vez inmovilizados los automóviles, varios integrantes del comando, vestidos de negro y con metralletas, dispararon masivamente contra uno de los furgones. Además, colocaron cargas en las puertas del blindado, que quedaron completamente destruidas tras la detonación. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el contenido del vehículo fue sustraído. La persecución posterior desembocó en un intercambio de disparos cerca de la localidad de Squinzano, sin que se reportaran heridos.

¿Dónde fueron localizados los presuntos miembros de la banda tras la persecución y cómo fueron capturados?

Horas después, los Carabineros identificaron y arrestaron a dos sospechosos en el norte de Salento, dentro de la provincia de Lecce. Según los reportes, ambos individuos se desplazaban a pie y uno de ellos fue interceptado tras abandonar un Alfa Romeo hallado en la zona rural de Squinzano. El segundo implicado también se encontraba en la misma área y fue detenido mientras intentaba huir desarmado.

Las operaciones continúan para capturar a otros miembros del comando, que se presume podrían haber abandonado sus vehículos iniciales o recibido apoyo de simpatizantes. La unidad de investigación de la comandancia provincial de Lecce ha desplegado un amplio dispositivo de búsqueda, dado que el grupo utilizó armamento de gran potencia y detonantes.

¿Qué métodos emplearon los delincuentes para engañar a los guardias y facilitar el robo?

Los asaltantes llegaron a la carretera en un Alfa Romeo azul con luces intermitentes y se hicieron pasar por escoltas oficiales. Esta táctica permitió detener los furgones sin generar sospechas inmediatas entre los guardias de seguridad. Posteriormente, los delincuentes procedieron a colocar pólvora y disparar con rifles contra el vehículo blindado, generando nubes de humo y destrucción significativa.

El secretario general regional de Apulia de la Unarma, Nicola Magno, advirtió sobre los riesgos que enfrentan los carabineros en este tipo de escenarios: “Una vez más, los Carabineros se encontraron en primera línea de un acto delictivo extremadamente violento y organizado. El hecho de que una patrulla fuera alcanzada por disparos demuestra el alto nivel de riesgo al que nuestros agentes están expuestos a diario”. Magno agregó que es imprescindible incrementar recursos, formación y medidas de seguridad para proteger a quienes defienden la seguridad ciudadana.

